¿Sabes cuánto tiempo dedican los mexicanos a lavar ropa? El consumo cayó a la mitad gracias a la tecnología, pero persiste desigualdad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo que dedican los mexicanos al lavado de ropa se redujo a la mitad en los últimos 20 años gracias a electrodomésticos modernos, que incorporan nuevas tecnologías, sin embargo, las diferencias en acceso a tecnología mantienen una brecha entre sectores de la población.

El promedio semanal de tiempo invertido en esta tarea doméstica pasó de casi 8 horas en 2002 a poco más de 4 horas en 2026. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 51% de la población destina en promedio 28 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado.

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La disminución en el tiempo destinado a lavar ropa está vinculada con la incorporación de sistemas de lavado automatizados y de bajo consumo en las viviendas. La disponibilidad de electrodomésticos modernos es un factor clave, no solo permite ahorrar tiempo y esfuerzo, sino también recursos como agua y energía.

Las viviendas que carecen de esta infraestructura enfrentan mayores cargas de trabajo, lo que incide directamente en el bienestar y el cansancio de quienes realizan estas tareas.

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(Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

Brecha tecnológica en el trabajo doméstico persiste

El análisis de los datos más recientes advierte que la reducción del tiempo dedicado al cuidado de la ropa no se distribuye de manera uniforme entre todos los hogares. El acceso a infraestructura eficiente, como lavadoras automáticas y electrodomésticos de bajo consumo, marca una diferencia clara en la carga de trabajo. En los hogares donde se habla alguna lengua indígena, el tiempo semanal invertido en la limpieza de la indumentaria es una hora mayor respecto a los hogares no hablantes.

Esta diferencia sociodemográfica refleja cómo la disponibilidad de tecnología moderna sigue siendo un factor indispensable para disminuir la fatiga y mejorar el bienestar en distintas regiones. Los hogares sin acceso a estos equipos enfrentan todavía, en 2026, jornadas domésticas más largas, lo que impacta en el descanso y la calidad de vida de quienes asumen estas tareas. La brecha tecnológica se traduce así en una desigualdad tangible en el reparto del trabajo doméstico en México (sin mencionar la brecha de género que pone a las mujeres como principales responsables de las labores domésticas).

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Un niño de aproximadamente siete años manipula los controles de una lavadora blanca en un cuarto de lavado con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial y sensores inteligentes en el hogar

La incorporación de inteligencia artificial y tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) marca un cambio estructural en la relación de los consumidores con el hogar. Los equipos de lavado más recientes incluyen algoritmos de aprendizaje automático capaces de analizar los hábitos de uso para optimizar los ciclos y la dosificación de insumos. Esta innovación busca reducir el desgaste de los aparatos y extender su vida útil, a la vez que disminuye la carga física sobre las personas.

La tecnología de sensores avanzados permite identificar el peso y el nivel de suciedad de la ropa para regular el consumo de agua y energía. Por ejemplo, los sistemas adaptativos pueden ahorrar hasta 70% de agua en cada ciclo de lavado en México, sin que sea necesaria la supervisión constante de una persona. Esto contribuye al cuidado de cuencas locales y a la reducción de los costos operativos familiares.

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La disponibilidad de electrodomésticos de bajo consumo sigue siendo un elemento indispensable para reducir las brechas de cansancio y mejorar el bienestar en las distintas regiones. La oferta de productos que incorporan inteligencia artificial, sensores inteligentes y automatización responde a la necesidad de simplificar las tareas diarias y delegar el esfuerzo físico en las máquinas, sin embargo, la brecha tecnológica sigue marcando diferencias en la vida cotidiana de millones de hogares en México.