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La SCJN se alía con Wikimedia, la fundación detrás de Wikipedia: estos son los objetivos del acuerdo

El convenio contempla capacitación al personal de la Corte

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Imagen dividida. A la izquierda, jueces de la SCJN con túnicas negras sentados en una sala con paneles de madera. A la derecha, el logo de la Fundación Wikimedia.
La SCJN y Wikimedia México acordaron ampliar y difundir los acervos documentales del Máximo Tribunal para el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Wikimedia México acordaron este7 de junio ampliar y difundir los acervos documentales jurídicos e históricos que genera el Máximo Tribunal para el público general.

Según la SCJN, la alianza incluye talleres y un “Editatón” para capacitar a personal de la Corte en la creación y actualización de artículos en Wikipedia sobre sentencias y figuras de la judicatura; la Corte señala que se trata de la primera colaboración de este tipo a nivel mundial entre un poder judicial y Wikimedia.

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En la clausura, Jazmín Aquino Cruz, directora general de Tecnologías de la Información de la SCJN sostuvo que la relevancia de la información “depende de su presencia digital y añadió: “La justicia digital para esta nueva Corte también significa entender las tecnologías y establecer una relación dinámica con ellas”.

El doctor Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, director general del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la SCJN, explicó que los talleres buscan fomentar una Corte de puertas abiertas para que el conocimiento especializado y los documentos históricos sean accesibles a la ciudadanía, de acuerdo con el comunicado.

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La directora ejecutiva de Wikimedia México, Carmen Alcázar Castillo, subrayó que aunque la Inteligencia Artificial extrae datos de Wikipedia, la participación del personal del Máximo Tribunal es clave para que esa información sea verificada, actual y de alta calidad.

En el evento participan voluntarios de Wikimedia México. Al concluir, la SCJN informó que los servidores públicos reciben una constancia por los talleres “Justicia abierta en Wikipedia” y su participación en el “Editatón”.

Suprema Corte condena el homicidio de Sael Silva Cisneros tras un ataque armado en Guerrero

La Suprema Corte expresó sus condolencias a familiares, amistades y colegas de Sael Silva Cisneros. (Archivo Infobae)
La Suprema Corte expresó sus condolencias a familiares, amistades y colegas de Sael Silva Cisneros. (Archivo Infobae)

La SCJN condenó el homicidio de Sael Silva Cisneros, colaborador del Máximo Tribunal, tras un ataque a balazos ocurrido la noche del viernes 5 de junio en Cuajinicuilapa, Guerrero, según un comunicado.

En su tarjeta informativa, la Suprema Corte aseguró que lamenta profundamente la muerte de su colaborador y expresó condolencias a familiares, amistades, colegas y personas cercanas, al considerar el hecho como “una irreparable pérdida”.

Silva Cisneros se desempeñó como Investigador Afromexicano del Sistema de Investigación Comunitaria (SIC), adscrito al Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) de la SCJN.

El Máximo Tribunal lo describió como “un destacado promotor de los derechos humanos y señaló que, desde su trabajo, impulsó espacios de diálogo y reflexión a favor de las personas de la comunidad LGBTIQ+, así como de pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas.

La SCJN también rechazó “de manera absoluta cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de las personas”, y reiteró su compromiso con “la verdad, la justicia, la igualdad, la no discriminación y la erradicación de toda forma de violencia.

Suprema Corte invalida que el IMSS exija cinco años de concubinato para dar pensión por viudez

Imagen dividida mostrando a la izquierda ministros de la SCJN en sesión plenaria y a la derecha el logotipo del IMSS en relieve sobre una pared clara.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que exigir cinco años de concubinato impone una carga indebida a familias fuera del matrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SCJN invalidó que el IMSS exija cinco años de concubinato para otorgar pensión por viudez, al concluir que ese requisito añade una carga indebida para quienes forman una familia fuera del matrimonio, según una publicación del Máximo Tribunal difundida el pasado 4 de junio.

El Pleno sostuvo que la regla genera un trato discriminatorio por estado civil y vulnera el derecho a la seguridad social y al libre desarrollo de la personalidad, de acuerdo con la Suprema Corte.

La Corte aclaró que las personas solicitantes sí deben acreditar la existencia del concubinato con la demostración de un lazo afectivo, solidario y de convivencia, pero sin estar obligadas a un plazo único para acceder a ese derecho, conforme al criterio fijado en el Amparo en Revisión 408/2025.

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