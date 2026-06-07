México

Depresión Tropical Dos-E amenaza a Guerrero: prevén que se convierta en tormenta tropical en las próximas horas

Las autoridades indicaron un incremento del 90% de probabilidad para la formación de este fenómeno; mientras, en la CDMX, persistirán fuertes lluvias

Guardar
Google icon
Vista aérea de un mar tormentoso con olas espumosas, bajo un cielo gris oscuro y amenazante, con palmeras inclinadas por el viento en la orilla.
Las costas de Guerrero se preparan ante la inminente llegada de un ciclón tropical, con fuertes olas y un cielo cargado de nubes oscuras, presagiando intensas lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la posible formación de un ciclón tropical frente a las costas del Pacífico mexicano, luego de que una zona de baja presión incrementara a 90 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

De acuerdo con el reporte emitido este domingo 7 de junio, el sistema se localiza a 190 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y mantiene un desplazamiento hacia el noreste, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia estrecha sobre su evolución.

PUBLICIDAD

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que este fenómeno podría intensificar las lluvias torrenciales en varias regiones del país, especialmente en Guerrero, donde se pronostican precipitaciones de entre 150 y 250 milímetros.

Guerrero, entre las zonas más afectadas por las lluvias

El informe del SMN detalla que el temporal lluvioso continuará este fin de semana en el noreste, centro, occidente, sur y sureste del país, debido a la interacción de canales de baja presión, humedad proveniente de ambos océanos y dos zonas con potencial ciclónico en el Pacífico sur mexicano.

PUBLICIDAD

Las entidades con mayores afectaciones por lluvias intensas serán:

  • Guerrero: lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros
  • Michoacán: lluvias intensas en el noreste y costa
  • Puebla: precipitaciones intensas en el suroeste
  • Oaxaca: lluvias intensas en el norte y suroeste
  • Chiapas: lluvias intensas en la región sur

Además, estados como Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima registrarán precipitaciones muy fuertes.

La Ciudad de México también se verá afectada por lluvias fuertes durante las próximas horas, según el pronóstico oficial.

Zona de baja presión podría evolucionar rápidamente

Actualmente existen dos zonas de baja presión con alta probabilidad de convertirse en ciclones tropicales en el océano Pacífico.

La más cercana al territorio nacional es la ubicada frente a Guerrero, la cual alcanzó 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

Una segunda zona se localiza a 450 kilómetros al sureste del río Suchiate, con 70% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en el mismo periodo.

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas mexicanas

El pronóstico también prevé rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como oleaje de dos a tres metros de altura en zonas costeras de ambos estados.

En otras regiones del país también se esperan vientos intensos y oleaje elevado, particularmente en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada sobre la posible llegada del ciclón tropical.

Persistirá la ola de calor en varias entidades

Aunque gran parte del país enfrenta fuertes lluvias, el SMN indicó que persistirá la ola de calor en estados del norte y occidente de México.

Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Durango, mientras que otras entidades como Guerrero, Veracruz, Tabasco y Campeche alcanzarán valores de entre 35 y 40 grados.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que continuará monitoreando la evolución de ambos sistemas ciclónicos y emitirá actualizaciones conforme avance su desplazamiento frente a las costas mexicanas.

Riesgos por lluvias y actividad ciclónica

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar diversas afectaciones en zonas urbanas y carreteras. Entre los principales riesgos destacan:

  • Deslaves
  • Inundaciones
  • Desbordamiento de ríos y arroyos
  • Encharcamientos severos
  • Descargas eléctricas
  • Caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas ante la posible evolución del ciclón tropical.

Temas Relacionados

Ciclón tropicalLluviasMéxicoClimaMeteorologíamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios brindan tips para recibir y cuidar la tarjeta del Bienestar

La dispersión del plástico concluirá el próximo 31 de julio

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios brindan tips para recibir y cuidar la tarjeta del Bienestar

UAM Xochimilco suspende clases el 11 de junio por cercanía al Estadio Ciudad de México: ¿Qué otras escuelas se suman?

De acuerdo con autoridades capitalinas, a nivel básico y media superior las clases en la inauguración del Mundial 2026 serán suspendidas

UAM Xochimilco suspende clases el 11 de junio por cercanía al Estadio Ciudad de México: ¿Qué otras escuelas se suman?

Sin embajador, pero con Alito Moreno, Sergio Mayer y Anaya: los secretos del 250 aniversario de Estados Unidos en México

Las imágenes muestran a dirigentes partidistas y legisladores en una celebración organizada por la comunidad estadounidense en México

Sin embajador, pero con Alito Moreno, Sergio Mayer y Anaya: los secretos del 250 aniversario de Estados Unidos en México

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Cómo identificar que se está revirtiendo el hígado graso: tres señales que indican mejoría pese a ser ‘silenciosas’

La mayoría de los pacientes no percibe señales claras de mejoría, pero existen indicadores médicos que pueden confirmar avances en el tratamiento

Cómo identificar que se está revirtiendo el hígado graso: tres señales que indican mejoría pese a ser ‘silenciosas’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de junio: aseguran más de una tonelada de cocaína en Guerrero

Qué cantidad debía Paco Stanley al crimen organizado y cómo ese número selló su destino

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

ENTRETENIMIENTO

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación

Julieta Venegas veta “La niña futbolista” tras ola de críticas a todos sus videos en YouTube

Reviven fuerte video de Peso Pluma destrozado en el escenario tras terminar con Kenia Os: “Ya no sonrío”

Nodal y Dharius sorprenden con fusión de urbano y regional mexicano en ‘Ey Mezcal’

DEPORTES

Checo Pérez finaliza en el Top 10 a falta de posible sanción en el Gran Premio de Mónaco

Checo Pérez finaliza en el Top 10 a falta de posible sanción en el Gran Premio de Mónaco

Así fueron los resultados de Panamá en la última fecha FIFA previo al Mundial 2026

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc: dónde, a qué hora y cómo ver desde México partido amistoso rumbo al Mundial 2026

“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación