Depresión Tropical Dos-E amenaza a Guerrero: prevén que se convierta en tormenta tropical en las próximas horas

Las costas de Guerrero se preparan ante la inminente llegada de un ciclón tropical, con fuertes olas y un cielo cargado de nubes oscuras, presagiando intensas lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la posible formación de un ciclón tropical frente a las costas del Pacífico mexicano, luego de que una zona de baja presión incrementara a 90 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

De acuerdo con el reporte emitido este domingo 7 de junio, el sistema se localiza a 190 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y mantiene un desplazamiento hacia el noreste, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia estrecha sobre su evolución.

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El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que este fenómeno podría intensificar las lluvias torrenciales en varias regiones del país, especialmente en Guerrero, donde se pronostican precipitaciones de entre 150 y 250 milímetros.

Guerrero, entre las zonas más afectadas por las lluvias

El informe del SMN detalla que el temporal lluvioso continuará este fin de semana en el noreste, centro, occidente, sur y sureste del país, debido a la interacción de canales de baja presión, humedad proveniente de ambos océanos y dos zonas con potencial ciclónico en el Pacífico sur mexicano.

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Las entidades con mayores afectaciones por lluvias intensas serán:

Guerrero : lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros

Michoacán : lluvias intensas en el noreste y costa

Puebla : precipitaciones intensas en el suroeste

Oaxaca : lluvias intensas en el norte y suroeste

Chiapas: lluvias intensas en la región sur

Además, estados como Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima registrarán precipitaciones muy fuertes.

La Ciudad de México también se verá afectada por lluvias fuertes durante las próximas horas, según el pronóstico oficial.

Zona de baja presión podría evolucionar rápidamente

Actualmente existen dos zonas de baja presión con alta probabilidad de convertirse en ciclones tropicales en el océano Pacífico.

La más cercana al territorio nacional es la ubicada frente a Guerrero, la cual alcanzó 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

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Una segunda zona se localiza a 450 kilómetros al sureste del río Suchiate, con 70% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en el mismo periodo.

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas mexicanas

El pronóstico también prevé rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como oleaje de dos a tres metros de altura en zonas costeras de ambos estados.

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En otras regiones del país también se esperan vientos intensos y oleaje elevado, particularmente en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada sobre la posible llegada del ciclón tropical.

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Persistirá la ola de calor en varias entidades

Aunque gran parte del país enfrenta fuertes lluvias, el SMN indicó que persistirá la ola de calor en estados del norte y occidente de México.

Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Durango, mientras que otras entidades como Guerrero, Veracruz, Tabasco y Campeche alcanzarán valores de entre 35 y 40 grados.

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Ante este panorama, las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que continuará monitoreando la evolución de ambos sistemas ciclónicos y emitirá actualizaciones conforme avance su desplazamiento frente a las costas mexicanas.

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Riesgos por lluvias y actividad ciclónica

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar diversas afectaciones en zonas urbanas y carreteras. Entre los principales riesgos destacan:

Deslaves

Inundaciones

Desbordamiento de ríos y arroyos

Encharcamientos severos

Descargas eléctricas

Caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas ante la posible evolución del ciclón tropical.

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