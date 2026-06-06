Tras video de agresión en Metepec, diputados de Morena exigen que el alcalde deje el cargo mientras se investiga el caso

Fernando Flores forma parte del Partido Acción Nacional. Crédito: Facebook - Fernando Flores Fernández

El pasado 5 de junio Morena lanzó un comunicado dirigido al alcalde de Metepec, Fernando Flores, pidiendo su renuncia tras su polémica hace algunos días por un video publicado donde se le muestra irrumpiendo el club deportivo La Asunción acompañado de guardaespaldas armados, generando una agresión contra un ciudadano.

“Desde el Grupo Parlamentario de Morena rechazamos la actitud soberbia y prepotente del Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores, que llegó con un grupo armado a irrumpir en un club deportivo y golpear a un ciudadano. Refrendando el mensaje del CEN, cuando un alcalde utiliza su poder para intimidar, deja de representar a la ciudadanía y representa el peor rostro de la política: la soberbia del poder. Nadie está por encima de la ley”, escribió la bancada, remarcando la importancia de que quienes se encuentran en cargos públicos para fomentar espacios de seguridad.

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El reclamo fue encabezado por el diputado Paulo García, quien expresó que el uso de recursos públicos para intimidar con fines personales resulta inadmisible. Pidió que se tomen medidas inmediatas y que las autoridades estatales garanticen que este episodio no quede sin castigo.

Además, se manifestó la responsabilidad institucional del Partido Acción Nacional (PAN), señalando que “pedimos que el panismo rompa el pacto de impunidad entre sus políticos prepotentes y violentos. Nadie merece soportar estas actitudes”.

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Comunicado de Morena

Alcalde de Metepec pide disculpas tras polémica por viralización de video

Tras la popularización del contenido donde el funcionario mexiquense se ve actuando de forma indebida en un club deportivo, Fernando Flores publicó una disculpa pública para aclarar los hechos.

En las imágenes, grabadas en el interior del establecimiento, se aprecia cómo uno de los acompañantes agrede a un hombre, mientras otro porta un arma larga. La escena generó reacción inmediata en redes sociales y provocó cuestionamientos sobre el uso de escoltas en espacios privados.

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Ante toda la situación, el presidente municipal reconoció la controversia generada, aunque sus explicaciones solo fueron dirigidas a quienes consideraron excesiva su intervención, justificando que su presencia en el lugar tenía el objetivo de atender un llamado de auxilio, ya que se presentó un conflicto entre particulares dentro de un espacio del que él mismo es socio.

En su mensaje, no precisó si el hombre que portaba un rifle pertenece a su equipo de seguridad o si se trataba de un trabajador ajeno al gobierno local.

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El video muestra el momento en que un sujeto con ropa deportiva inicia forcejeos en la entrada del club, y tras abrir la puerta, arrastra a una mujer. El grupo que acompaña al edil ingresa detrás, y uno de ellos agrede físicamente a otra persona. Durante el clip aparece el alcalde para aparentemente para intervenir y frenar la violencia.

Asimismo, aseguró que él buscaba “preservar el orden y la paz” y que su objetivo fue resolver cuanto antes el altercado. Señaló que está dispuesto a responder ante cualquier requerimiento legal derivado de los hechos y reiteró su compromiso de continuar con las labores municipales.

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Claudia Sheinbaum

Investigan a Fernando Flores por escoltas armados: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, analizar si el presidente municipal de Metepec, incurrió en alguna violación a la ley tras ingresar a un complejo deportivo acompañado por personas armadas con rifles de alto calibre.

Durante su conferencia matutina en Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria mexicana dejó clara su desaprobación sobre lo ocurrido. “No es correcto. Evidentemente, no estamos de acuerdo”, expresó al referirse al comportamiento del edil.

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Asimismo, cuestionó la conducta del alcalde al considerar que un funcionario público debe actuar con humildad y sencillez. En ese sentido, describió su ingreso al lugar como una muestra de “enorme soberbia” y una actitud “totalmente falta de humildad”.