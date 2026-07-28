Exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, niega investigaciones en EEUU y mantiene aspiración por la gubernatura

Montserrat Caballero niega investigaciones en EU tras revocación de visa.

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La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, confirmó que su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada, aunque aseguró que la decisión está relacionada con el trámite que realiza para obtener la residencia permanente tras contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Al mismo tiempo, rechazó que exista alguna investigación activa en su contra por parte de autoridades estadounidenses y reiteró que mantiene su intención de competir por la gubernatura de Baja California bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT).

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Montserrat Caballero atribuye la revocación de su visa a un trámite migratorio

Durante un encuentro con integrantes de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Baja California, la exalcaldesa explicó que inició hace aproximadamente dos años el proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, por lo que la revocación de su visa de turista formaría parte del procedimiento migratorio.

Caballero sostuvo que no enfrenta investigaciones en ese país y argumentó que, de existir señalamientos relacionados con delitos como narcotráfico, las autoridades estadounidenses habrían rechazado desde un principio su solicitud de residencia.

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Asimismo, indicó que el proceso migratorio no representa un impedimento para buscar una candidatura, aunque aclaró que no asumiría el cargo de gobernadora si al momento de rendir protesta no cuenta, al menos, con una visa vigente o con la residencia permanente.

Reportes periodísticos señalan presuntas indagatorias; Caballero rechaza esa versión

Las declaraciones de la exfuncionaria se producen días después de que diversos medios publicaran que la visa fue revocada y no únicamente retenida durante una entrevista migratoria, además de citar versiones que vinculan la medida con presuntas investigaciones.

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Al respecto, Caballero negó categóricamente que exista una investigación en su contra y afirmó que el expediente federal al que se ha hecho referencia correspondió al atentado ocurrido en 2023 contra uno de sus escoltas, en el que aseguró haber sido considerada víctima y no persona investigada.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un pronunciamiento público en el que expliquen las razones específicas de la revocación de la visa, ya que ese tipo de decisiones forman parte de sus facultades soberanas en materia migratoria.

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Aspiración a la gubernatura y apuesta por la alternancia política

La ahora coordinadora estatal de afiliación del Partido del Trabajo reiteró que continuará participando en el proceso interno con miras a la elección de 2027 y sostuvo que busca construir una alternativa política en Baja California.

Caballero señaló que actualmente no compite por una candidatura de Morena, debido a que ahora milita en el PT, y aseguró que esperará la definición de las fuerzas políticas sobre una eventual alianza y el método de selección de candidaturas.

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Durante su mensaje, afirmó que su prioridad es impulsar la alternancia política en el estado y expresó confianza en que podrá mantenerse dentro del proceso interno de su partido.

Contexto del caso

La visa estadounidense de Montserrat Caballero fue revocada, según confirmó la propia exalcaldesa.

Ella sostiene que la medida deriva del trámite para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Diversos reportes periodísticos han señalado la existencia de presuntas investigaciones relacionadas con su nombre, versión que Caballero rechaza.

Hasta ahora, autoridades estadounidenses no han informado públicamente los motivos específicos de la revocación.

Caballero continúa como coordinadora estatal de afiliación del PT y mantiene su aspiración de competir por la gubernatura de Baja California.

Exalcaldesa asegura haber concluido investigaciones administrativas y critica al gobierno municipal

En otro tema, Montserrat Caballero afirmó que los procedimientos administrativos iniciados durante su gestión por la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana ya fueron concluidos, al señalar que varios fueron desechados por cuestiones de procedimiento y plazos legales.

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Además, cuestionó a la administración municipal encabezada por Ismael Burgueño Ruiz por, a su juicio, continuar atribuyendo problemas de infraestructura a su gobierno pese al tiempo transcurrido desde el cambio de administración.

También criticó la asignación de recursos públicos a la denominada Patrulla Espiritual, al considerar que esos recursos podrían destinarse a fortalecer programas municipales.

El proceso político continúa mientras persisten versiones encontradas

La situación de Montserrat Caballero ocurre en medio del inicio de la carrera rumbo a las elecciones de 2027 en Baja California.

Mientras la exalcaldesa insiste en que no enfrenta investigaciones y atribuye la revocación de su visa exclusivamente a un procedimiento migratorio, diversos reportes periodísticos sostienen una versión distinta sobre el contexto de esa decisión.

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Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del gobierno de Estados Unidos que detalle las causas de la revocación del documento migratorio ni una resolución judicial que determine responsabilidades penales contra la exfuncionaria, por lo que el caso permanece marcado por versiones contrapuestas y a la espera de información oficial.