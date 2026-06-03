México

Lluvias intensas y calor extremo pondrán en alerta a gran parte de México este miércoles

El pronóstico del SMN prevé tormentas fuertes, posible granizo, vientos intensos y temperaturas superiores a los 45 grados en varias regiones del país

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Una mujer con paraguas bajo la lluvia, un sol brillante y un termómetro. Se ven El Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México.
Lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos marcarán el clima en gran parte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este miércoles 3 de junio estará marcado por fuertes precipitaciones en gran parte del país, algunas de ellas de intensidad extrema, así como altas temperaturas superiores a los 45 grados en algunas regiones y rachas de viento que podrían generar afectaciones.

Clima en México: temporal de lluvias continuará este miércoles

Las condiciones meteorológicas seguirán siendo complicadas en buena parte del territorio nacional debido a la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y la aproximación de la onda tropical número 4.

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Como resultado, se prevé un nuevo episodio de lluvias intensas principalmente en estados del centro, sur y sureste del país, donde existe riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos.

Estados con lluvias intensas este 3 de junio:

  • Jalisco (sur)
  • Puebla (centro, este y sur)
  • Veracruz (centro)
  • Oaxaca (norte, centro y sur)
  • Chiapas (centro y sur)

Estas entidades podrían registrar acumulados de entre 75 y 150 milímetros de lluvia en pocas horas.

Cuajimalpa
Lluvias intensas continuarán este miércoles en gran parte del país. (@SGIRPC_CDMX)

Estados con riesgo por lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas

Además de las zonas con precipitaciones intensas, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en varias regiones.

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Se esperan lluvias muy fuertes en:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Estado de México
  • Tabasco

Las autoridades alertaron que estos fenómenos pueden provocar:

  • Inundaciones urbanas.
  • Encharcamientos severos.
  • Deslaves en zonas montañosas.
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos.
  • Reducción de visibilidad en carreteras.

Ciudad de México tendrá lluvias fuertes y posible granizo

Para el Valle de México se pronostica una jornada con condiciones variables.

Clima Valle de México CDMX Edomex
El Valle de México tendrá lluvias fuertes por la tarde con posibles tormentas eléctricas. x (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Durante la mañana predominará un ambiente fresco a templado con cielo parcialmente nublado; sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en zonas del suroeste del Estado de México.

Pronóstico para la CDMX:

  • Temperatura mínima: 15 a 17 °C.
  • Temperatura máxima: 26 a 28 °C.
  • Probabilidad de tormentas eléctricas.
  • Posible caída de granizo.
  • Rachas de viento de hasta 40 km/h.

Las precipitaciones podrían generar afectaciones en vialidades y complicaciones para quienes se desplacen durante la tarde y noche.

Onda de calor continuará en varias regiones del país

Aunque las lluvias dominarán gran parte del panorama meteorológico, el calor extremo seguirá presente en diversas entidades.

Temperaturas superiores a 45 °C:

  • Sonora (este).
  • Sinaloa (norte y centro).

Temperaturas entre 40 y 45 °C:

  • Baja California.
  • Baja California Sur.
  • Chihuahua.
  • Durango.
  • Nayarit.
  • Oaxaca.

Temperaturas entre 35 y 40 °C:

  • Coahuila.
  • Zacatecas.
  • Jalisco.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Guerrero.
  • Morelos.
  • Puebla.
  • Veracruz.
  • Chiapas.
  • Tabasco.
  • Campeche.
  • Yucatán.

Los especialistas recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La pobreza se mide por diversos factores
La onda de calor continuará afectando gran parte del país con temperaturas extremas. 4. Crédito:Cuartoscuro

Vientos fuertes y oleaje elevado también generarán riesgos

Otro de los fenómenos relevantes para este miércoles será la presencia de rachas de viento y oleaje elevado en diversas zonas del país.

Se esperan:

  • Rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua.
  • Rachas de 30 a 50 km/h en gran parte del norte, centro y sureste del país.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del Pacífico y la Península de Yucatán.

Las autoridades advirtieron que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles, anuncios espectaculares y otros objetos, mientras que el oleaje elevado representa un riesgo para embarcaciones menores y actividades recreativas en playas.

Recomendaciones ante el pronóstico de lluvias y tormentas

Ante las condiciones previstas para este 3 de junio, Protección Civil recomienda:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
  • Mantenerse informado mediante fuentes oficiales.
  • Extremar precauciones al conducir bajo lluvia.
  • Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables durante tormentas.
  • Preparar documentos importantes en bolsas impermeables.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución de la onda tropical número 4, fenómeno que continuará favoreciendo lluvias importantes en el sureste mexicano durante las próximas horas.

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