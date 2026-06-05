México

Clima en Cancún: la predicción para este 5 de junio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima (Ayuntamiento de Benito Juárez)
Cuál será la temperatura máxima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Cancún este viernes 5 de junio:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 33 grados, la previsión de lluvia será del 64%, con una nubosidad del 33%, mientras que las ráfagas de viento serán de 39 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura llegará a los 26 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 18%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El tropical clima de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en esta región favorita de los turistas la temperatura media es de 26 grados, misma que puede llegar hasta los 35 grados durante el verano.

Pese a que el clima es casi idéntico durante todo el año, se ven al menos dos tiempos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de precipitaciones pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las lluvias siempre se hacen presentes, pero son más significativas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un decrecimiento de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en CancúnClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Liberan a estudiantes del Conalep Huixquilucan detenidos en manifestación: inician investigaciones contra directora

Se trata de Brayan “N”, Ángel Adrián “N” y José Miguel “N”

Liberan a estudiantes del Conalep Huixquilucan detenidos en manifestación: inician investigaciones contra directora

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 2-1 en su último amistoso previo al Mundial

Los dirigidos por el Vasco Aguirre enfrentan a Serbia en el último amistoso antes del debut mundialista desde el Estadio Nemesio Diez en Toluca

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 2-1 en su último amistoso previo al Mundial

Inauguración del Mundial 2026 estrenará nuevo formato: así será la ceremonia de himnos del México vs Sudáfrica

Aficionados y jugadores integrarán juntos una celebración visual y participativa inolvidable para el público global, será la primera vez que FIFA estrene este formato para abrir una Copa Mundial

Inauguración del Mundial 2026 estrenará nuevo formato: así será la ceremonia de himnos del México vs Sudáfrica

Qué significa ser pansexual, la orientación de famosos como La Fatshionista o la hija de Raúl Araiza

Priscila Arias aseguró que en enero era heterosexual, pero hoy vive otra realidad

Qué significa ser pansexual, la orientación de famosos como La Fatshionista o la hija de Raúl Araiza

Familia de Mario Bezares reacciona a nuevo documental sobre asesinato de Paco Stanley

El estreno promete presentación de testigos y revelación de la verdad sobre el crimen

Familia de Mario Bezares reacciona a nuevo documental sobre asesinato de Paco Stanley
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

Procesan al séptimo implicado en la desaparición de Marco Antonio Sauceda, hijo de Ceci Flores

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

Altos mandos militares llegan a Culiacán para supervisar el despliegue en la entidad

Vinculan a proceso a 8 integrantes “Del Caballito”, banda dedicada al lavado de dinero en al menos cinco estados del país

ENTRETENIMIENTO

Qué significa ser pansexual, la orientación de famosos como La Fatshionista o la hija de Raúl Araiza

Qué significa ser pansexual, la orientación de famosos como La Fatshionista o la hija de Raúl Araiza

Familia de Mario Bezares reacciona a nuevo documental sobre asesinato de Paco Stanley

Miss Universo Fátima Bosch hace acto de fe de rodillas durante su visita a Costa Rica

Roberto Palazuelos llora la muerte de su tío, esposo de la chef Susana Palazuelos, en Acapulco: “Te amaré siempre”

Cuánto cuesta el boleto más barato para Rod Stewart en sus tres conciertos que dará en México

DEPORTES

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 2-1 en su último amistoso previo al Mundial

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 2-1 en su último amistoso previo al Mundial

Inauguración del Mundial 2026 estrenará nuevo formato: así será la ceremonia de himnos del México vs Sudáfrica

A una semana del Mundial 2026, madres buscadoras realizan protesta por desaparecidos antes del México vs Serbia

Luces y destellos: Estadio Ciudad de México alista espectáculo de luces a días del Mundial 2026

Afición del América hace llorar a André Jardine en su último día en Coapa