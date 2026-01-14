La Fatshionista explota tras dejar “6 de Copas” y acusa a los internautas de mandarle odio masivo

La Fatshionista CRÉDITO: (Instagram/@lafatshionista)

La salida de La Fatshionista del programa Seis de Copas ha capado la atención tanto de fans como de “haters” de la influencer.

En un extenso video publicado en sus redes sociales, Priscila Arias, la creadora de contenido, responsabilizó directamente a los usuarios por los episodios de ansiedad que ha experimentado desde que abandonó el programa, y reflexionó sobre la magnitud que este fenómeno ha cobrado en su vida personal.

¿Qué dijo La Fatshionista?

La joven aseguró que los ataques en su contra tras salir de "6 de Copas" han sido más intensos que nunca. Crédito: TikTok/blancarivera84

Con un tono firme, Priscila Arias denunció en su mensaje el efecto devastador de las agresiones en línea. “Si he estado tan rota es gracias a ustedes”, declaró, subrayando la responsabilidad de quienes, desde el anonimato digital, participan en prácticas de hostigamiento.

En sus palabras, “ustedes están violentándome, participando en destruir mi salud mental, emocional y física. No te voltees al otro lado pensando que por ser figura pública esto me expongo”, dijo Arias en declaraciones difundidas a través de sus redes.

La influencer mexicana relató que en una década de trayectoria en redes sociales jamás había tenido que restringir las interacciones en todos sus perfiles. “Nunca me había durado por tanto tiempo la ansiedad y tener incluso ataques de ansiedad, eso no es normal en mí”, reconoció. Atribuyó este deterioro de su bienestar al acoso persistente posterior a su salida del programa.

¿Qué pasó con su novio Iván?

(Captura de pantalla/@lafatshionista)

En un llamado a la resiliencia, La Fatshionista exhortó a que nadie se arrepienta de poner límites o de tomar decisiones propias, incluso si el entorno no las comprende. Expresó que no se debe considerar un fracaso alejarse de personas o situaciones que no generan felicidad, enfatizando: “Nunca te arrepientas de ser valiente y de hacer algo por ti… de cortar con una persona que para todos es guapísima pero que para ti no te hace feliz… y no eres un fracaso por eso”.

Especial reconocimiento otorgó a su círculo cercano: “Para mí lo verdaderamente importante ha sido regresar a mi red de apoyo: mi mamá, mis hermanas, mi equipo de trabajo, mis amigas… y hasta el Iván que ha estado ahí al pie del cañón. También quiero agradecer a la comunidad de la fashionista, que está ahí leal, firme, estoica… me han hecho no sentirme sola y no sentirme loca”, insistió Arias.

Todo parece indicar que Iván, quien fue novio de La Fatshionista, se encuentra apoyándola en los momentos difíciles, pese a que hace unas semanas la propia influencer aseguró que estaban dándose un tiempo en su relación sentimental.