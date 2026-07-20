Siguiendo estos consejos, tu monstera podrá desarrollar hojas más grandes, sanas y con las perforaciones típicas de la especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La monstera se ha convertido en una de las plantas favoritas en hogares y oficinas por la forma y el tamaño de sus hojas. Lograr que esta especie desarrolle hojas grandes y sanas requiere más que solo riego ocasional.

Factores como la luz, la humedad y el tipo de sustrato influyen directamente en su crecimiento. Con cuidados específicos, es posible que la monstera luzca en su máximo esplendor y se convierta en la protagonista de cualquier espacio.

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Una persona limpia y rocía con agua una hoja grande de monstera en un ambiente interior con varias plantas y luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer para que las hojas de tu monstera crezcan más grandes y sanas

Para que las hojas de tu monstera crezcan más grandes y sanas, sigue estas recomendaciones:

1. Luz adecuada

La monstera necesita luz indirecta brillante. Evita el sol directo, ya que puede quemar las hojas. Si la luz es insuficiente, las hojas serán más pequeñas y sin perforaciones características.

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2. Riego correcto

Riega solo cuando la capa superior del sustrato esté seca. El exceso de agua provoca pudrición de raíces, mientras que falta de riego limita el crecimiento.

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3. Humedad ambiental

La monstera prefiere ambientes húmedos. Si el aire es seco, rocía agua sobre las hojas o usa un humidificador cerca de la planta.

4. Fertilizante

Aplica fertilizante líquido para plantas de interior cada 15 días durante primavera y verano. Esto aporta los nutrientes que la monstera necesita para desarrollar hojas grandes.

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5. Maceta y sustrato

Asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje. Usa sustrato suelto y rico en materia orgánica. Cambia a una maceta un poco más grande si las raíces ya ocupan todo el espacio.

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6. Tutor o soporte

Pon un tutor de musgo o estaca para que la monstera pueda trepar. Esto permite que las hojas crezcan más grandes, como ocurre en su ambiente natural.

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7. Limpieza y poda

Limpia el polvo de las hojas con un trapo húmedo. Retira hojas secas o dañadas para que la planta concentre energía en el crecimiento sano.

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8. Evita cambios bruscos

No cambies la planta de lugar ni la expongas a corrientes de aire frío o caliente.

Una infografía detalla las claves para el cuidado de una planta monstera y el crecimiento de sus hojas grandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores lugares de tu hogar para colocar tu planta monstera y que crezca grande y fuerte

La monstera crece mejor en espacios con luz indirecta, buena ventilación y temperatura estable. Estos son los mejores lugares en tu hogar para colocarla:

Cerca de una ventana con luz filtrada : Una ventana orientada al este o al norte, donde reciba luz brillante pero no sol directo, es ideal. El sol directo puede quemar sus hojas, mientras que la falta de luz limita su crecimiento.

Sala o comedor con buena iluminación natural : Espacios amplios y luminosos ayudan a que la monstera desarrolle hojas grandes y sanas.

Pasillos con ventanas : Si tienes un pasillo iluminado por ventanas, ahí la monstera puede crecer bien, siempre que la luz no sea directa ni haya corrientes de aire frío.

Oficina o estudio con luz natural : Un escritorio cerca de una ventana o una esquina bien iluminada favorecen el desarrollo de la planta.

Evita baños, cocinas y rincones oscuros: La humedad excesiva de baños y la poca luz de algunos rincones afectan el crecimiento de la monstera. Tampoco la coloques pegada a calefactores o ventiladores.

Recuerda girar la maceta cada dos semanas para que la luz llegue de forma pareja a toda la planta y así crezca simétrica y saludable.

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Una persona rocía agua sobre las hojas grandes y perforadas de una planta monstera deliciosa en un ambiente interior con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procura girar la maceta cada dos semanas para que la luz llegue de forma pareja a todas las hojas y la planta crezca simétrica y fuerte.