México

Hombre de 60 años es detenido por policías tras presunta agresión a una mujer en Tláhuac

Esta persona cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo simple en 2003

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Vista frontal de dos patrullas policiales con luces encendidas en una calle urbana. Edificios coloridos y personas en aceras completan la escena bajo un cielo nublado.
Policías de la Ciudad de México respondiendo a una llamada de emergencia en Tláhuac.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aprehendió a un hombre de 60 años por supuesta agresión física a una mujer de 63 años en la alcaldía Tláhuac, toda vez que se encontraría en estado etílico de acuerdo a la información que la víctima brindó a los oficiales.

Mientras los uniformados realizaban sus funciones de seguridad en calles de la colonia Barrio Santa Ana, los monitoristas informaron acerca de una persona que se encontraba lesionada, de modo que se dirigieron al punto donde se suscitaron los hechos.

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El reporte emitido por los Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, mencionó que la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudió a la alcaldía Tláhuac para detener a un hombre de la tercera edad, quien le habría provocado lesiones a una mujer con un pedazo de madera. El propio boletín agrega que, aparte de las heridas, la señora presenta manchas hemáticas en su cuerpo.

Al ser entrevistada por las autoridades, la mujer de 63 años comento que, al salir de su domicilio, su vecino se encontraba en aparente estado de intoxicación alcohólica cuando la habría amenazado y agredido físicamente con un palo de madera, por lo que la gente de alrededor intervino y retuvieron al individuo.

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Tres policías uniformados de la SSC CDMX junto a una patrulla con luces de emergencia encendidas en una calle residencial. Un oficial en primer plano ajusta su radio.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atienden un llamado de emergencia en Tláhuac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estos hechos los elementos de seguridad coordinaron los servicios de emergencia pertinentes y paramédicos que atendieron al llamado inmediatamente revisaron a la mujer lesionada, quien fue diagnosticada con traumatismo craneoencefálico leve, una herida con probable fractura en el brazo izquierdo, lo cual fue motivo para llevarla al hospital más cercano.

Dicho lo anterior, los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al sujeto señalado de agredir a la señora de la tercera edad. Asimismo, leyeron su cartilla de derechos de la ley para después ser trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

Cabe decir que, después de realizar un cruce de información, se reveló que el sujeto detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo simple, en el lejano 2003.

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