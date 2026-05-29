Cofepris prohíbe el colorante Rojo 3 en México por riesgos a la salud: qué productos lo usan

El colorante rojo 3 deberá dejar de ser usado en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México eliminará el uso del colorante Rojo 3 en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios tras determinar que su consumo representa un riesgo no aceptable para la salud de la población.

La medida, impulsada por la Secretaría de Salud y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 28 de mayo, otorga a las empresas un plazo de 24 meses (dos años) para reformular sus productos y agotar existencias.

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La prohibición surge luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) concluyó que la exposición alimentaria a la eritrosina (Rojo 3) en México supera en dos veces la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima que se considera segura para consumir cada día durante toda la vida.

(Captura de pantalla)

En términos simples, la autoridad encontró que los mexicanos están consumiendo este colorante en niveles que duplican el límite recomendado por organismos internacionales. El acuerdo advierte que, incluso haciendo ajustes en los cálculos, la exposición estimada permanece cercana o superior al límite aceptable, lo que impide garantizar la seguridad de este aditivo.

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Qué riesgos detectó Cofepris para prohibir el colorante Rojo 3 en México

El acuerdo publicado detalla que la decisión se apoya en el análisis de riesgo realizado por la Cofepris y en estudios científicos previos. La clave para la prohibición fue la comparación entre la cantidad máxima que una persona puede consumir al día sin riesgos (IDA, en este caso, 0.1 miligramos por kilo de peso corporal) y la cantidad calculada que ingieren los mexicanos (IDMT, que llegó a 0.231 miligramos por kilo de peso corporal).

Las autoridades mexicanas se basaron en estudios como el realizado por Borzelleca en 1987, donde se demostró que el Rojo 3 puede causar tumores en estudios con ratas, es decir, cáncer.

El colorante rojo 3 se usa para resaltar colores en los productos alimenticios, pero sobre todo en los que están dirigidos a los niños. - Crédito Composición Ambrosia/Junyu/iStock

Además, la decisión toma en cuenta recomendaciones internacionales y el principio precautorio en materia de salud pública, lo que implica actuar incluso si hay incertidumbre, cuando hay evidencia científica de que una sustancia puede hacer daño.

La medida tiene sustento jurídico en diferentes leyes y reglamentos, incluyendo la Ley General de Salud y la Constitución, que obligan a las autoridades a proteger la salud de la población.

Según la Secretaría de Salud, el Rojo 3, también conocido como eritrosina o Rojo FD&C 3, se utiliza en categorías de productos que no estaban contempladas en el acuerdo original de 2012.

Productos afectados por la nueva regulación

El colorante también se encuentra en muchas bebidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prohibición afecta a una amplia gama de productos en México:

Helados

Sorbetes

Bases para helados

Leches saborizadas

Productos lácteos combinados saborizados

Mezclas de leche con grasa vegetal

Leches fermentadas

Licores

Bebidas alcohólicas preparadas

Cocteles

Bebidas saborizadas no alcohólicas

Jarabes

Concentrados para bebidas

Polvos para preparar bebidas

Alimentos preparados a base de cereales

Semillas comestibles

Harinas

Sémolas o semolinas

Productos de panificación

Polvos para gelatinas

Goma de mascar

Preparaciones para decoración

Caramelos suaves confitados

Polvo para preparar flan

Gomitas cubiertas de caramelo

Frutas en almíbar

El colorante sintético se utilizaba principalmente en productos dirigidos a niños

La Secretaría de Salud aclara que, durante el periodo de transición, los fabricantes deben ajustar sus fórmulas, validar nuevas recetas y realizar estudios de vida útil que garanticen la calidad y seguridad de los productos. El plazo de 24 meses empieza a contar desde el día hábil siguiente a la publicación del acuerdo.

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Los fabricantes, además, tendrán que revisar sus etiquetas, documentación técnica, procesos internos y hasta contratos con proveedores para demostrar que cumplen con la nueva disposición.

Hasta ahora, ninguna empresa productora ha emitido una postura pública sobre la reforma, y la autoridad recomienda consultar siempre el documento digitalizado del Diario Oficial de la Federación para verificar la versión oficial.