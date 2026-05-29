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Choque entre Morena y PRI en San Lázaro recuerda pelea a golpes de Alito Moreno y Noroña

El debate en materia electoral derivo en golpes entre el diputado morenista Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI

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Crédito: AndreaChavezTre

Este 28 de mayo el debate legislativo en la Cámara de Diputados se vio empañado por el pleito que terminó en jalones y empujones entre el morenista Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI, en redes sociales el momento fue comparado con el protagonizado en el Senado de la República hace casi un año, donde Alejandro Moreno, líder del PRI, y Gerardo Fernández Noroña terminaron a golpes.

Así fue la pelea entre Alito Moreno y Noroña

El 27 de agosto de 2025 el Salón de Sesiones de la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República, fue el sitio donde detonó la pelea entre Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado.

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El altercado ocurrió al término de la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, mientras los presentes entonaban el Himno Nacional Mexicano.

En cuanto terminó el acto, Moreno Cárdenas se acercó a la mesa directiva y reclamó a Noroña por no haberle concedido la palabra. “¡Te estoy pidiendo la palabra!”, gritó el priista, lo que generó tensión inmediata.

CUARTOSCURO
CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Dolores Padierna intentó alejar a Noroña, pero Moreno lo sujetó del brazo con fuerza para impedirle retirarse. El senador morenista respondió: "¡No me toques!“, mientras trataba de zafarse.

El dirigente del PRI empujó a Noroña y lanzó insultos: "¡Te parto tu madre, cabrón! ¡Te rompo tu madre!“, entre otros. Emiliano González González, colaborador de Noroña, intervino y terminó derribado por Moreno, quien también lo pateó cuando ya se encontraba en el suelo, según lo que se alcanza a ver en videos de redes sociales que se viralizaron.

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El conflicto escaló cuando Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, senador priista, siguió a Noroña y le jaló la chamarra, soltándole un manotazo en la cabeza. El legislador Rubén Moreira fue testigo del incidente sin intervenir.

Noroña declaró en conferencia de prensa: "Estoy indignado“, y anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía. Aparentemente, el más afectado fue Emiliano González, quien acudió al acto con un brazo inmovilizado y collarín.

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Moreno Cárdenas argumentó ante la prensa que el primer empujón fue de Noroña y justificó su reacción diciendo: "¿Ahí sí es hombre no? Gritarle a una mujer. Que venga aquí para que le pegue yo sus chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta“.

Un hecho similar ocurrió durante el debate en materia electoral en San Lázaro

Durante la sesión extraordinaria de este 28 de mayo en la Cámara de Diputados, se registró una confrontación física entre legisladores de Morena y del PRI. El diputado morenista Zenyazen Escobar, representante de Veracruz, se lanzó contra el priista Carlos Gutiérrez Mancilla tras un intercambio verbal que escaló rápidamente.

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo Gutiérrez Mancilla llama “pinche estríper, trepador” a Escobar, lo que provoca que el legislador de Morena pierda el control, se quite el sombrero y adopte una postura de pelea.

El diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar García habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla

La situación obligó a la intervención de otros diputados, incluido Mario Miguel Carrillo, también de Morena, para evitar que el enfrentamiento pase a mayores.

Mientras ocurría el altercado, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió a los legisladores detener las agresiones y comportarse conforme a su responsabilidad pública.

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