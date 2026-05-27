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Experto advierte sobre riesgos de aprobar reforma para anular elecciones en México por intervención extranjera

El especialista afirmó que debe se garantizar que haya evidencia robusta y la transparencia institucional

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Elección Judicial 01 - Junio - 2025
CIUDAD DE MEXICO, 01JUNIO025.- Un hombre deposita su voto en la casilla ubicada en la escuela primaria "Profesor Gaudencio Peraza", alcaldía Iztapalapa, para la designación de puestos al Poder Judicial. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Manuel Alejandro Guerrero Martínez, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, advierte que la reforma para anular elecciones por intervención extranjera podría poner en riesgo la legitimidad democrática en México si no se garantiza un proceso claro, con evidencia robusta y transparencia institucional.

El planteamiento, impulsado por Ricardo Monreal, diputado federal de Morena, y que actualmente se analiza en la Cámara Baja, busca introducir una nueva causal de nulidad electoral.

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Según información difundida por Prensa IBERO, el experto sostiene que no se trata de revisar una falta administrativa menor, sino de tomar una decisión extraordinaria sobre el sentido del voto de la ciudadanía y la legitimidad de los procesos electorales.

Guerrero Martínez explicó que en este tipo de casos, la rapidez y el debido proceso entran en tensión, por lo que las autoridades electorales tendrían que investigar y resolver en plazos cortos sin sacrificar la calidad argumentativa ni el sustento probatorio.

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“La velocidad nunca puede sustituir al razonamiento institucional”, comentó.

¿Cuáles son los riesgos?

El académico recordó que la anulación electoral es un recurso de última instancia y no debe convertirse en una vía para reinterpretar resultados ni modificar la voluntad popular, sino en un mecanismo excepcional para proteger la integridad electoral cuando hay elementos suficientes.

Destacó que en caso de que se apruebe dicha pripuesta, el Instituto Nacional Electoral (INE) asumiría mayores responsabilidades de fiscalización e investigación, lo que exigiría recursos técnicos, coordinación interinstitucional y nuevas capacidades operativas.

Mencionó que rastrear recursos financieros, reconstruir operaciones digitales complejas o investigar redes de influencia internacional requeriría coordinación del INE con la UIF y reglas claras sobre competencias y límites.

Guerrero Martínez putalizó que el éxito del modelo depende de mecanismos de control institucional operativos y confiables para evitar percepciones de parcialidad.

Consideró que la discusión debe leerse dentro de un entorno internacional de alta presión geopolítica, donde conceptos como intervención extranjera, influencia política o soberanía adquieren nuevas implicaciones y cualquier regulación electoral debe evitar ambigüedades que permitan interpretaciones discrecionales.

“La legitimidad democrática no se protege anulando votos con facilidad; se protege garantizando que, cuando haya que tomar decisiones excepcionales, éstas estén sustentadas con los mejores argumentos, con la mayor evidencia posible y con absoluta transparencia”, sostiene.

El académico ejemplificó que Estados Unidos mantiene desde hace décadas restricciones para impedir financiamiento extranjero en campañas, y la Unión Europea ha desarrollado regulaciones sobre plataformas digitales y mantiene vigilancia sobre posibles afectaciones a la integridad electoral por el funcionamiento de grandes empresas tecnológicas como Meta o TikTok.

Comentó que en Rumania, la Corte Constitucional anuló una elección presidencial tras sospechas de interferencia externa y campañas digitales irregulares, una decisión que abrió debate internacional sobre los límites del Poder Judicial.

Por ello, concluyó que estos antecedentes muestran que las democracias buscan mecanismos de defensa institucional, pero exhiben riesgos de actuar con evidencia insuficiente o bajo presión política

Propuesta avanza en la Cámara de Diputados

Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió declaratoria de publicidad al dictamen que adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política, para introducir como nueva causal de nulidad de elecciones la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales.

El dictamen, producto del estudio de una iniciativa presentada por Ricardo Monreal, precisa que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar el marco normativo antes del 5 de junio de 2026.

El INE, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento del decreto.

¿Cuáles son los tres motivos por los que se puede anular una elección en México?

De acuerdo con Ricardo Monreal, las causales previstas en el artículo 41 de la Constitución para anular una elección son:

  • Exceder el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado.
  • Comprometer la cobertura informativa en tiempos de radio fuera de los supuestos previstos en la ley.
  • Recibir o utilizar recursos de procedencia prohibida.

En este sentido, en caso de que se apruebe la inicitiva, el dictamen agregaría un inciso D para incluir la intervención extranjera.

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