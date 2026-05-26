México

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
Google icon
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Cintalapa ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 08:10 horas de este 26 de mayo a 20 km al sur de la ciudad y tuvo una profundidad de 141 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el terremoto se ubica en las coordenadas 16.522 grados de latitud y -93.686 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

PUBLICIDAD

La información anunciada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

De igual manera es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, subraya el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un terremoto, revisa tu vivienda en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un movimiento telúrico conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Aquí hay algunas sugerencias sobre qué hacer en caso de un temblor, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia.Durante el sismoEste es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entre calcetines y ropa una mujer viajaba con un arma de fuego: fue detenida en el AICM de la CDMX

Personal de Semar detectó una pistola abastecida y 17 cartuchos útiles dentro de su equipaje

Entre calcetines y ropa una mujer viajaba con un arma de fuego: fue detenida en el AICM de la CDMX

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición

El arresto se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición

¿Beneficiarios del Servicio Universal de Salud podrán vacunarse en cualquier clínica? Esto dice la Secretaría de Salud

Los beneficiarios también dispondrán de una aplicación digital que dará acceso al historial médico

¿Beneficiarios del Servicio Universal de Salud podrán vacunarse en cualquier clínica? Esto dice la Secretaría de Salud

Vender cigarros pirata ya puede llevarte a la cárcel: esto es lo que debes saber

El mercado ilegal del tabaco crece en México, pero vender cajetillas pirata podría salir mucho más caro de lo que parece

Vender cigarros pirata ya puede llevarte a la cárcel: esto es lo que debes saber

Suspenden clases en kínder de Celestún tras accidente donde murieron maestras y una niña en Yucatán

Luego del choque fatal, el gobernador anunció ampliación de la carretera Mérida-Celestún, considerada una de las más peligrosas del estado

Suspenden clases en kínder de Celestún tras accidente donde murieron maestras y una niña en Yucatán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

Arrestan en Chihuahua a “El Maro”, objetivo prioritario e integrante de la célula de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

Pati Chapoy lidera avanzada contra Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: “Aquí vamos a seguir”

Maribel Guardia y Chacón acusan a Addis Tuñón de usar cargo de tutriz para exclusivas y valoran pedir su destitución

Noche de Museos del 27 de mayo: pintura y vino, rodeo western, exposición mundialista y más actividades en la CDMX

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

DEPORTES

Marcelo Flores es convocado a la prelista de la Selección de Canadá, busca un lugar en el Mundial 2026

Marcelo Flores es convocado a la prelista de la Selección de Canadá, busca un lugar en el Mundial 2026

Santiago Gimenez fija la meta de México en el Mundial 2026: “No es suficiente el quinto partido”

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Conference League desde México

México conquista oro y plata en la etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa en Tamaulipas

Muere el luchador Piloto Suicida en plena función en Ciudad Juárez