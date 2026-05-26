¿Es un crédito? Sheinbaum explica en qué consiste el ‘apoyo’ para inversiones en México tras acuerdo con UE

Un acuerdo reciente contempla recursos especiales para empresas europeas interesadas en desarrollarse en México, sin que ello represente un endeudamiento directo para el sector público nacional. (Infobae-Itallana)

En su conferencia de prensa matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México registró un récord histórico de inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre de 2026, con un monto de 23,591 millones de dólares.

La mandataria presentó una comparativa de los primeros tres meses de cada año desde 2018 a la fecha, periodo en el que la cifra de 2026 se ubica como la más alta registrada. Sheinbaum atribuyó este resultado, en parte, a los efectos positivos del Plan México, programa de desarrollo productivo e industrial impulsado por su administración.

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Superávit comercial: más exportaciones que importaciones

El segundo indicador presentado fue el comportamiento de la balanza comercial de enero a abril de 2026. De acuerdo con los datos compartidos por la presidenta:

Las exportaciones crecieron 21.8% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Las importaciones aumentaron 19.9% respecto al año anterior.

El resultado es un superávit comercial de 358 millones de dólares.

Sheinbaum subrayó que una balanza comercial positiva —exportar más de lo que se importa— es “la base del Plan México”, ya que impulsa la producción tanto para el mercado interno como para los mercados internacionales.

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El fondo de la Unión Europea: inversión, no crédito al gobierno

En el mismo espacio, la presidenta aclaró el alcance del acuerdo con la Unión Europea firmado la semana pasada, luego de que representantes del bloque europeo expresaron su interés en participar en el Plan México.

Sheinbaum precisó que no se trata de un crédito otorgado al gobierno mexicano, sino de un fondo de apoyo dirigido a empresas europeas que deseen invertir en México. Es decir, compañías de origen europeo podrían acceder a financiamiento especial del bloque para establecerse o expandirse en el país.

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El monto disponible de ese fondo asciende a cerca de 100 mil millones de pesos, según señaló la mandataria, lo que calificó como “un monto muy significativo” para fortalecer las inversiones en territorio nacional.

La presidenta no especificó en esta ocasión los sectores o productos concretos que se buscarían proteger mediante denominaciones de origen en el marco de este acuerdo comercial renovado.

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Contexto

Estas cifras se dan a conocer en un momento en que México busca diversificar sus socios comerciales y de inversión, en medio de un entorno internacional marcado por tensiones arancelarias. El Plan México apunta a fortalecer las cadenas productivas nacionales y atraer capitales tanto del continente americano como de Europa y Asia.