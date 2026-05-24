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¿Las motos deberían entrar al Hoy No Circula? Expertos alertan por altos niveles de contaminación

Advierten sobre el crecimiento acelerado del parque vehicular de motocicletas en el Valle de México y su impacto en la calidad del aire

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Vista de una calle concurrida con motocicletas y autos, personas con mascarillas, y humo espeso en el aire. Un puente peatonal y edificios se ven bajo un cielo gris.
Una calle concurrida muestra motocicletas y autos emitiendo gases en un día de alta contaminación, mientras se discute la posible inclusión de motos en el programa 'Hoy No Circula' para combatir la polución atmosférica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las motocicletas podrían convertirse en el próximo objetivo de las políticas ambientales en la CDMX y el Estado de México, pues algunas motos pueden emitir igual o incluso más contaminantes que ciertos automóviles, por lo que consideran necesario incluirlas en el programa Hoy No Circula.

El debate surgió tras las declaraciones de Iván Hernández Paniagua, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, quien alertó sobre el crecimiento acelerado del parque vehicular de motocicletas en el Valle de México y su impacto en la calidad del aire.

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De acuerdo con el especialista, muchas motos carecen de convertidor catalítico o no reciben mantenimiento adecuado, lo que provoca emisiones elevadas de contaminantes. “Esta es una de las fuentes urgentes de emisiones que se deben regular”, señaló durante un foro sobre contaminación atmosférica.

Vista frontal de una fila de automóviles y un camión en una carretera, con una ciudad difusa y cubierta de smog de fondo, indicando alta contaminación.
El tráfico vehicular avanza lentamente bajo una densa capa de smog que cubre la Ciudad de México durante una contingencia ambiental por ozono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué las motos contaminan más que algunos autos?

Los expertos explican que el problema no está únicamente en la cantidad de motocicletas circulando, sino en la tecnología utilizada por muchos modelos.

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Una motocicleta sin convertidor catalítico puede liberar más emisiones contaminantes que un automóvil moderno equipado con sistemas de control ambiental.

Además, organismos internacionales y autoridades ambientales han advertido desde hace años sobre el impacto ambiental de estos vehículos. El Observatorio Ambiental de Bogotá, citado en diversos análisis sobre movilidad, considera que las motos son importantes generadoras de material particulado, uno de los contaminantes más dañinos para la salud.

El aumento de motocicletas también está relacionado con problemas de movilidad y transporte público insuficiente, ya que muchas personas optan por este medio para evitar tráfico y reducir costos de traslado.

Las disposiciones actuales establecen penalizaciones económicas y deducción de puntos en la licencia para quienes incumplen las normas de circulación en la capital mexicana
El Reglamento de Tránsito de CDMX prohíbe circular motocicletas en aceras y áreas exclusivas para peatones. (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)

Sin embargo, especialistas advierten que el crecimiento sin regulación podría agravar las contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Las motos ya tienen restricciones por contaminación?

Actualmente, las motocicletas están exentas del programa Hoy No Circula en condiciones normales en la CDMX y el Edomex.

No obstante, sí pueden enfrentar restricciones cuando se activa la Fase 2 de contingencia ambiental, escenario en el que entra en operación el llamado Doble Hoy No Circula. En esos casos, algunas motos deben suspender circulación temporalmente dependiendo de las disposiciones de las autoridades ambientales.

Semarnat prepara nuevas reglas para motocicletas

Mientras crece la discusión sobre incluirlas en el Hoy No Circula, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya trabaja en medidas para reducir las emisiones de las motos.

La dependencia presentó recientemente un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) que busca establecer límites máximos de emisiones contaminantes para motocicletas nuevas, incluyendo hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

La propuesta también contempla que las nuevas motocicletas incorporen un sistema de diagnóstico a bordo (OBD) para monitorear en tiempo real el estado de emisiones de la unidad.

Con esto se prevé que se reduzcan los accidentes fatales
Entró en vigor el nuevo reglamento de transito para motociclistas Foto: Cuartoscuro

De aprobarse, las medidas aplicarían principalmente para motocicletas de dos ruedas con motores superiores a 50 centímetros cúbicos destinadas a circular en vía pública.

Expertos cuestionan efectividad actual del Hoy No Circula

Aunque algunos especialistas proponen incluir a las motos en el programa, otros investigadores de la UNAM también han cuestionado la efectividad actual del propio Hoy No Circula frente a la contaminación por ozono en el Valle de México.

Investigadores señalan que actualmente existen nuevas fuentes importantes de contaminación, como vapores de gasolina, solventes industriales y transporte de carga, por lo que consideran necesario actualizar las estrategias ambientales con base en evidencia científica reciente.

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