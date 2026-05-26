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Así buscará el gobierno de México cuidar el medio ambiente durante el Mundial 2026: con esta campaña reciclará textiles y plásticos

Las organizaciones podrán participar y ganar un reconocimiento por sus aportaciones al medio ambiente

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Imagen de una pelota de fútbol en una red de portería, rodeada de hojas verdes y ramas, con el texto 'Anota un Gol por el Ambiente' sobre un fondo natural.
Diseño del Gobierno de México mejorado con IA

El gobierno de México implementará una campaña ambiental durante el Mundial 2026 destinada a reducir el impacto ecológico del evento mediante la gestión responsable de plásticos y textiles. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), convocó a empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales a sumarse a la iniciativa “Gol por el Ambiente”.

Esta campaña tiene como objetivo principal promover la adopción de acciones voluntarias enfocadas en la gestión circular de plásticos de un solo uso y textiles, así como en la integración de la biodiversidad en las actividades de los participantes. El enfoque busca involucrar a múltiples sectores para que, antes y durante del esperado torneo deportivo internacional, se impulsen proyectos que contribuyan a reducir residuos y a fomentar prácticas sostenibles.

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Si eres una organización, así puedes participar

Las organizaciones interesadas deberán registrar sus proyectos de mejora ambiental, los cuales deben contemplar acciones concretas en al menos uno de los siguientes temas:

  • Gestión circular de textiles usados
  • Gestión circular de plásticos de un solo uso
  • Integración de la biodiversidad en las actividades, siempre y cuando incluyan una propuesta de gestión circular.

El registro de proyectos inició el 19 de marzo de 2026 y permanecerá abierto hasta el 8 de junio de 2026. Las acciones se implementarán del 19 de marzo al 16 de agosto y los resultados deberán ser reportados a más tardar el 17 de agosto.

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Al inscribirse en el sistema de la campaña, cada participante presentará su proyecto y, tras su aprobación, recibirá el reconocimiento “Gol por el Ambiente”. Aquellos que demuestren resultados sobresalientes en sus reportes también obtendrán una constancia de beneficios ambientales y, en los casos más destacados, una mención honorífica. La publicación de resultados finales y menciones está programada para el 30 de septiembre de 2026.

La iniciativa está dirigida a empresas de todos los tamaños, instituciones académicas, dependencias de gobierno en sus tres órdenes y organizaciones de la sociedad civil. El propósito es que, mediante la colaboración colectiva, se reduzcan los impactos ambientales asociados a los grandes eventos y se fomente la adopción de mejores prácticas en beneficio del entorno. El acceso al registro se encuentra en el portal oficial de Profepa, en la sección dedicada a la campaña “Gol por el Ambiente”.

Para mayor información se puede comunicar con un operador de la campaña “Gol por el ambiente”.

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