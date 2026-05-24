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Sheinbaum reacciona a citatorios de la FGR a Maru Campos y Rocha Moya, descarta que haya intereses políticos

La presidenta de México fue cuestionada por los medios sobre el caso de Chihuahua y de las acusaciones de EEUU

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REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

En un encuentro con los medios de comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los recientes citatorios enviados por la Fiscalía General de la República, que exigen la comparecencia de María Eugenia Campos y de Rubén Rocha Moya por sus respectivos casos.

La mandataria aclaró que se trata de “un proceso de la fiscalía” y aseguró, que las acciones de la FGR no tienen nada que ver con una situación política: “No tiene nada de político”, aseguró a la prensa.

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Del mismo modo, la presidenta de México aclaró que la propia titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó a la Secretaría de Gobernación que, en efecto, los procedimientos están relacionados con el caso de Chihuahua y el caso de Sinaloa.

Maru Campos y Rubén Rocha Moya aceptan atender sus citatorios

Un hombre y una mujer de pie frente al logo de la Fiscalía General de la República de México. El hombre lleva camisa clara, la mujer blazer oscuro y collar de perlas.
Dos altos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) de México posan de pie frente al logo oficial de la institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya reapareció en redes sociales y confirmó que atenderá el citatorio de la FGR.

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En su mensaje, Rocha Moya se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena: “Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”.

El mandatario estatal sostuvo que la mañana de este sábado recibió el requerimiento de la Fiscalía General de la República y afirmó que lo atiende “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.

Por otro lado, Maru Campos también confirmó haber recibido el citatorio por el caso CIA en Chihuahua. Aseguró que ella está “dando la cara”:

Lo único es que lamento, con todo respeto, que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses (...) “Voy a tener que estar en la Fiscalía General de la República compareciendo. Aunque yo, una servidora tenga fuero constitucional”.

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