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Saúl Hernández rompe el silencio sobre la crisis de salud de Alejandro Marcovich

El exguitarrista de Caifanes sufrió un derrame cerebral que lo mantiene en coma y en terapia intensiva en un hospital de Ciudad de México

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Saúl Hernández habló por primera vez sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich, su excompañero en Caifanes, durante un concierto en León, Guanajuato.

Saúl Hernández habló por primera vez sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich, su excompañero en Caifanes. El guitarrista argentino, considerado uno de los músicos más influyentes del género en Latinoamérica, sufrió un derrame cerebral severo el 19 de mayo de 2026 que derivó en un coma inducido con un pronóstico de salud estrictamente reservado.

¿Qué dijo Saúl Hernández?

Durante un concierto de Caifanes la noche del sábado en León, Guanajuato, Hernández dedicó palabras de aliento para el guitarrista.

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“En nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Y le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto. En nombre de Dios, le mandamos muchas oraciones y mucho amor”.

La audiencia reunida en la Velaria de la Feria respondió con furor a las expresiones del cantante, cuya relación profesional y personal con Alejandro Marcovich ha estado marcada por altibajos.

Imagen dividida de primeros planos de dos hombres. Izquierda: Hombre con cabello rizado y barba. Derecha: Hombre con cabello largo y rizado, con rostro parcialmente sombreado
Saúl Hernández expresó su solidaridad con su excompañero de Caifanes, Alejandro Marcovich, quien se encuentra en coma. (Alejandro Marcovich, Sapul Hernández / facebook)

¿Cuál es el estado de salud de Marcovich?

En un comunicado firmado por la familia, se informó que el incidente ocurrió el 19 de mayo. Tras recibir atención médica en un centro especializado de Ciudad de México, Alejandro Marcovich fue inducido al coma.

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Ante la circulación de noticias falsas sobre su fallecimiento, amigos cercanos pidieron atender solo los reportes difundidos por la familia, que agradeció las muestras de apoyo y oraciones dirigidas a sus hijos, Belá y Diego Marcovich.

La mañana de este domingo, la condición del guitarrista se mantenía sin novedades. Chava Rock, periodista especializado, informó que el músico estaba acompañado cuando sufrió el derrame cerebral: “Gracias a que estaba su familia con él, se agilizaron para que llegara a tiempo al hospital Eso fue importante; si no, estaríamos hablando de una tragedia“.

Los problemas de salud del exguitarrista de Caifanes

La condición actual de Alejandro Marcovich es el tercer episodio grave de salud que enfrenta en un periodo de 16 años. En 2010, se sometió a una compleja cirugía para extirparle tumores cerebrales que habían comprometido su estado físico.

En ese entonces, su recuperación propició un acercamiento con Saúl Hernández, con quien mantenía una relación distante, pero tensa, tras su abrupta salida de Caifanes, en 1995.

Hombre calvo con barba y camiseta azul oscuro, con múltiples puntos metálicos que sobresalen de su cabeza, cruza los brazos y mira a la cámara
El músico Alejandro Marcovich posa con marcadores quirúrgicos en su cabeza antes de una compleja intervención para extirpar tumores cerebrales en 2010. (Alejandro Marcovich: Instagram)

Doce años después, tras un breve reencuentro de los miembros originales de la banda, Alejandro Marcovich reveló que estaba en tratamiento oncológico por un diagnóstico de cáncer de próstata. Aunque no hubo un anuncio oficial sobre su recuperación, a finales de ese año el guitarrista retomó de forma gradual sus talleres y presentaciones.

¿Por qué se pelearon Saúl Hernández y Alejandro Marcovich?

La separación y los conflictos entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich se debieron principalmente a una lucha por el liderazgo, el control creativo y choques de egos. Mientras Saúl lideraba con una visión lírica y espiritual, Alejandro aportaba una disciplina y arreglos matemáticos que hicieron brillar a Caifanes.

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