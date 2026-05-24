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Museos en México enfrentan crisis por falta de recursos y baja afluencia de visitantes

Durante décadas, estos espacios han operaron gracias a una combinación de fondos públicos, patronatos sólidos y estímulos tributarios de capital privado

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Durante décadas, estos espacios han operaron gracias a una combinación de fondos públicos, patronatos sólidos y estímulos tributarios de capital privado
Durante décadas, estos espacios han operaron gracias a una combinación de fondos públicos, patronatos sólidos y estímulos tributarios de capital privado

La baja asistencia en los museos en México, no debe interpretarse como un desinterés cultural por parte de los ciudadanos, sino que responde a causas mucho más profundas y estructurales, de acuerdo con la Dra. Sara Baz Sánchez, académica de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México.

La especialista manifestó que la falta de inversión del Gobierno Federal y la Secretaría de Cultura, así como los incentivos fiscales y la fragilidad de los mecanismos de financiamiento privado han impactado directamente a estos espacios.

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Durante décadas, estos espacios han operaron gracias a una combinación de fondos públicos, patronatos sólidos y estímulos tributarios que propiciaban la participación de capital privado. Sin embargo, ese esquema ha venido debilitándose de manera progresiva, afectando desde el mantenimiento básico hasta la renovación de colecciones y la difusión de nuevas propuestas.

Ilustración plana de un museo deteriorado con grietas y piezas faltantes, observado por un grupo de personas. Una mano intenta colocar una pieza en la fachada.
La falta de recursos y la disminución de visitantes han provocado horarios reducidos, salas cerradas y menores proyectos de renovación en museos de México, advierten especialistas

La académica recordó la renovación integral del Museo Nacional de Arte a finales de los noventa, cuando fue posible cerrar el recinto para modernizarlo a fondo, algo que considera hoy prácticamente inviable en términos de presupuesto.

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Repensar el rol de los museos

Las consecuencias de este escenario no solo se perciben en una menor cantidad de exposiciones o proyectos innovadores, sino también en servicios restringidos por falta de personal, salas cerradas y horarios reducidos.

Baz Sánchez advirtió que la discusión sobre la baja asistencia no puede limitarse a analizar el interés del público, el fenómeno responde también a cuestiones operativas y presupuestales.

Ilustración de museo con fachada clásica y la palabra "MUSEO" que integra pantallas, códigos QR y proyecciones. Varias figuras usan dispositivos AR/VR.
La falta de recursos y la disminución de visitantes han provocado horarios reducidos, salas cerradas y menores proyectos de renovación en museos de México, advierten especialistas

Uno de los grandes retos, es transformar al museo en un lugar más habitable y menos formal. Destacó la importancia de impulsar actividades que vayan más allá de la contemplación pasiva, como talleres, conversatorios, intervenciones artísticas y proyectos participativos. Estas dinámicas pueden atraer a públicos diversos y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.

En la era de las redes sociales y el consumo digital, son necesarias propuestas relacionadas con las plataformas tecnológicas, donde tengan un papel relevante mediante contenidos breves, visitas híbridas o el uso de herramientas de inteligencia artificial.

No obstante, la especialista recalcó que para materializar estas iniciativas es necesaria una inversión sostenida en digitalización e infraestructura tecnológica.

Por último, se invitó a repensar cómo se mide el éxito de los recintos culturales. Es fundamental incorporar evaluaciones cualitativas que exploren la experiencia emocional y el impacto social en los visitantes, en lugar de centrarse exclusivamente en estadísticas de asistencia.

Para la Dra. Baz, lograr que los museos sean espacios cotidianos y accesibles permitirá que recuperen su relevancia y cumplan una función social genuina.

Los museos más emblemáticos que mantienen viva la riqueza cultural de la CDMX

La Ciudad de México es una de las capitales con más museos en el mundo y un referente internacional del turismo cultural.

La falta de recursos y la disminución de visitantes han provocado horarios reducidos, salas cerradas y menores proyectos de renovación en museos de México, advierten especialistas
La falta de recursos y la disminución de visitantes han provocado horarios reducidos, salas cerradas y menores proyectos de renovación en museos de México, advierten especialistas
  • El Museo Nacional de Antropología resguarda la colección prehispánica más importante de Mesoamérica, incluyendo la Piedra del Sol y piezas mexicas y mayas.
  • El Museo del Templo Mayor conserva vestigios y objetos hallados en la antigua Tenochtitlan, entre ellos los monolitos de Coyolxauhqui y Tlaltecuhtli.
  • El Museo Nacional de Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec, narra momentos clave del país desde la Conquista hasta la Revolución Mexicana.
  • El Museo del Palacio de Bellas Artes destaca por su arquitectura y por albergar murales de Diego Rivera, Siqueiros, Orozco y Rufino Tamayo.
  • El Museo Nacional de Arte (MUNAL) exhibe obras que recorren la evolución del arte mexicano desde la época virreinal hasta el siglo XX.
  • El Museo Frida Kahlo, conocido como “La Casa Azul”, ofrece una mirada íntima a la vida y obra de la pintora mexicana en Coyoacán.
  • El Museo Soumaya resguarda una de las colecciones privadas más importantes de América Latina, con obras de Rodin, Dalí y arte europeo.
  • La Cineteca Nacional complementa la oferta cultural con cine de autor, exposiciones y actividades vinculadas al séptimo arte.

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