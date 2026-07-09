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Trata de personas en Atlacomulco: detienen a mujer que habría forzado a un niño a trabajar de noche

La indagatoria señala que una menor víctima salía por las noches a vender objetos y debía volver con efectivo; si no lo conseguía, recibía agresiones físicas y verbales, según la fiscalía mexiquense

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Trata de personas en Atlacomulco: detienen a mujer que habría forzado a un niño a trabajar de noche, Crédito: FGJEM
Trata de personas en Atlacomulco: detienen a mujer que habría forzado a un niño a trabajar de noche, Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a una mujer identificada como Alicia “N”, investigada por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados en agravio de un menor de edad en el municipio de Atlacomulco.

La detención se concretó tras el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez, luego de que la representación social inició las investigaciones correspondientes al tomar conocimiento de los hechos.

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El menor era obligado a vender de noche bajo amenaza de golpes

De acuerdo con la FGJEM, los hechos investigados habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 en la colonia Tic Tic, ubicada en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México.

Un joven sentado en un banquillo junto a una mesa con dulces en una calle nocturna. Se observan coches estacionados, personas caminando y un letrero que dice Edomex-Toluca.
La víctima, un menor de edad cuya identidad se reservó, era presuntamente obligada a salir durante las noches a vender diversos objetos en esa zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ese periodo, la víctima, un menor de edad cuya identidad se reservó, era presuntamente obligada a salir durante las noches a vender diversos objetos en esa zona. La condición impuesta era que debía regresar con dinero.

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Cuando el menor no lograba obtener los recursos exigidos, Alicia “N” lo agredía física y verbalmente, según se desprende del comunicado oficial. Esa dinámica de coacción y violencia sostenida durante casi un año es la base del cargo de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados que la autoridad ministerial le atribuye.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas define el trabajo forzado como aquel que se obtiene mediante el uso de la fuerza, amenaza de coerción física o daño grave a la víctima. En este caso, la víctima menor de edad también era expuesto a la calle durante las noches.

Investigación ministerial y orden judicial

Al tener conocimiento de los hechos, la fiscalía abrió la carpeta de investigación correspondiente e identificó a la probable responsable. Con los elementos reunidos, la representación social solicitó ante un juez la emisión de una orden de aprehensión en contra de Alicia “N”.

El juzgador analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y autorizó el mandamiento judicial. Una vez obtenida la orden, elementos de la FGJEM procedieron a ejecutarla y lograron la detención de la mujer.

Tras su aprehensión, Alicia “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Será el juez de la causa quien determine su situación jurídica en las audiencias que correspondan dentro del proceso penal.

Pena de hasta 30 años, según la fiscalía

En caso de ser declarada culpable, Alicia “N” podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con lo informado por la FGJEM.

Mujer con ropa oscura sentada en un banco dentro de una celda con paredes de piedra. Barrotes de prisión en primer plano y ventana superior.
En caso de ser declarada culpable, Alicia "N" podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con lo informado por la FGJEM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece en su artículo 22 una pena base de 10 a 20 años de prisión para quien mantenga a una persona en trabajos forzados. “La fiscalía no precisó qué agravantes sustentarían la pena máxima de 30 años que mencionó”, aunque la misma ley prevé sanciones mayores cuando la víctima es menor de edad.

La dependencia subrayó que Alicia “N” debe ser considerada inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia firme, en apego al principio de presunción de inocencia establecido en el marco jurídico mexicano.

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