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Los 5 millones de dólares que habrían comprado la libertad de Iván Archivaldo, hijo de “El Chapo”

Iván Archivaldo Guzmán pasó de ser detenido por lavado de dinero a convertirse en uno de los presuntos líderes de “Los Chapitos”

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Un hombre con bigote (El Chapo) entrega billetes de dólar a una mano con traje y reloj dorado. Un hombre más joven (Iván Archivaldo Guzmán) está detrás de barrotes.
Joaquín "El Chapo" Guzmán entrega dinero en efectivo a una mano con reloj lujoso, mientras su hijo Iván Archivaldo Guzmán aparece tras barrotes de prisión, ilustrando un posible acto de corrupción o soborno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, los presuntos vínculos entre Genaro García Luna y Joaquín El Chapo Guzmán fueron tema de rumores, investigaciones periodísticas y señalamientos dentro del mundo del narcotráfico. Sin embargo, el juicio realizado en Estados Unidos contra el exfuncionario mexicano terminó por colocar bajo los reflectores una de las historias más polémicas alrededor de esa relación: la presunta negociación millonaria para liberar de prisión a Iván Archivaldo Guzmán.

De acuerdo con testimonios presentados durante el proceso judicial contra García Luna en Nueva York, diversos narcotraficantes y exintegrantes del crimen organizado aseguraron que el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón recibió sobornos multimillonarios para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa mientras encabezaba la llamada guerra contra el narcotráfico.

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Entre las versiones que resurgieron tras el juicio destaca la narrada por el periodista J. Jesús Lemus en el libro El Licenciado, donde asegura que la organización criminal encabezada por “El Chapo” pagó cerca de 5 millones de dólares para conseguir la liberación de Iván Archivaldo Guzmán, detenido en 2005.

La captura de Iván Archivaldo y la presunta negociación

En 2005, Iván Archivaldo Guzmán fue detenido en Zapopan, Jalisco, luego de una infracción de tránsito cuando salía de una fiesta. Sin embargo, detrás de la captura existían investigaciones de autoridades estadounidenses que ya lo señalaban por presuntos vínculos con el tráfico de drogas y operaciones del Cártel de Sinaloa.

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Tras su arresto, el hijo de “El Chapo” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, considerado uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país.

FOTO ARCHIVO: El narcotraficante recapturado Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, México. 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo
FOTO ARCHIVO: El narcotraficante recapturado Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, México. 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Según la versión publicada por Lemus, tras la captura, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera sostuvieron reuniones con García Luna para negociar el futuro del joven narcotraficante.

La supuesta negociación no solo habría incluido dinero, sino también garantías para evitar que Iván Archivaldo fuera extraditado a Estados Unidos, donde ya enfrentaba acusaciones relacionadas con narcotráfico.

Aunque inicialmente García Luna habría mostrado resistencia, finalmente aceptó el acuerdo, según la versión difundida en el libro. El presunto pago ascendió a 5 millones de dólares.

Tres años después, Iván Archivaldo recuperó su libertad luego de que un juez determinara que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones de lavado de dinero en su contra.

Del hijo del “Chapo” a líder de “Los Chapitos”

La liberación de Iván Archivaldo estuvo rodeada de polémica desde el inicio. El magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano fue suspendido posteriormente debido a movimientos bancarios irregulares cercanos a los 3 millones de pesos detectados tras el fallo judicial.

FILE PHOTO: Mexico's Public Security Minister Genaro Garcia Luna attends a meeting with the Human Rights commission at the Senate in Mexico City November 29, 2012. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
FILE PHOTO: Mexico's Public Security Minister Genaro Garcia Luna attends a meeting with the Human Rights commission at the Senate in Mexico City November 29, 2012. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

En aquellos años, las autoridades mexicanas desestimaron públicamente los señalamientos contra el hijo de “El Chapo”. No obstante, con el paso del tiempo, Iván Archivaldo Guzmán se consolidó como una de las figuras más relevantes dentro del Cártel de Sinaloa.

Conocido como “El Chapito”, Iván es uno de los hijos que Joaquín Guzmán tuvo con Alejandrina Salazar. A diferencia de su padre, creció en un entorno con mayores privilegios, acceso a educación y relaciones empresariales.

Analistas de seguridad consideran que, aunque no posee la misma capacidad estratégica que su padre, sí heredó el conocimiento operativo y la estructura criminal del cártel.

Tras la captura y extradición de “El Chapo” a Estados Unidos, Iván Archivaldo y sus hermanos asumieron una posición clave dentro de la facción conocida como “Los Chapitos”, actualmente considerada una de las más poderosas y violentas del narcotráfico mexicano.

A finales de 2021, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán, señalado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio norteamericano.

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