Prepara tu impermeable: se esperan chubascos y descenso de temperatura en CDMX para el fin de semana del 10 al 12 de julio

Este fin de semana, la Ciudad de México enfrenta lluvias intensas y descenso térmico, con chubascos vespertinos y riesgo de encharcamientos, según el SMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias persistentes y el descenso de temperatura modificarán la vida cotidiana en la Ciudad de México entre este 10 y 12 de julio.

El pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el ingreso de sistemas ciclónicos, vaguadas y ondas tropicales mantendrá condiciones de chubascos y ambiente fresco, con riesgos de encharcamientos y afectaciones viales desde el viernes.

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El SMN advierte que las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas en la capital y municipios conurbados.

Las máximas oscilarán entre 24 y 26 °C y las mínimas bajarán a 13 o 15 °C, con ráfagas de viento del norte de hasta 40 km/h.

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Las autoridades recomiendan portar impermeable y evitar traslados innecesarios durante la tarde y noche, cuando se prevé la mayor parte de las lluvias.

Lluvias intensas y riesgo de afectaciones en la movilidad

El ambiente en la Ciudad de México y la zona metropolitana será de cielo nublado, bruma y sensación templada por la tarde.

El viernes comenzará con ambiente fresco y cielo medio nublado, pero hacia la tarde se espera el desarrollo de nubes densas, con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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El reporte del Servicio Meteorológico Nacional subraya que la persistencia de vaguadas e inestabilidad en la atmósfera media y alta seguirá favoreciendo lluvias en el centro del país.

El sábado se mantendrán intervalos de chubascos, tormentas eléctricas y granizo de manera puntual.

Los riesgos de encharcamientos, deslaves e inundaciones estarán presentes, sobre todo en zonas bajas y vías de circulación principales.

La recomendación es asegurar objetos sueltos, revisar techos y desagües, y no cruzar calles inundadas.

La movilidad se verá condicionada especialmente por la tarde y la noche, periodos con mayor concentración de chubascos.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas para México el 10 de julio de 2026. (SMN/CONAGUA)

Valle de México y Megalópolis: temperaturas menores a 30 °C y lluvias generalizadas

El Valle de México y las principales ciudades de la Megalópolis, como Toluca, Cuernavaca, Tlaxcala y Puebla, mantienen el mismo patrón.

Toluca registrará máximas de 20 a 22 °C y mínimas de 9 a 11 °C con chubascos intermitentes.

En Cuernavaca y Cuautla, las temperaturas alcanzarán entre 26 y 28 °C, con lluvias vespertinas.

En Tlaxcala y Apizaco, el rango irá de 24 a 26 °C, también con chubascos y viento variable.

El viento, aunque no extremo, alcanzará ráfagas de hasta 40 km/h en diferentes puntos del centro del país.

La humedad ambiental, sumada al viento, acentuará la sensación térmica de frío en zonas altas y durante las primeras horas del día.

El SMN enfatiza que la mayor intensidad de las lluvias ocurrirá en el norte, centro y este del Estado de México, además de la capital, donde se esperan chubascos principalmente en la tarde y al anochecer.

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Sistemas atmosféricos responsables de la inestabilidad

Las condiciones actuales son resultado de la interacción de circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos, canales de baja presión y el desplazamiento de ondas tropicales.

El SMN precisa que la onda tropical número 17 se moverá sobre el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en la región central.

Esta combinación de fenómenos no solo afecta al Valle de México, sino que también ha generado lluvias puntuales intensas en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guerrero.

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El pronóstico indica que el paso de nuevas ondas tropicales durante el fin de semana mantendrá las precipitaciones en buena parte del centro y sur del país.

Las condiciones actuales son resultado de la interacción de circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos, canales de baja presión y el desplazamiento de ondas tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones oficiales

Las lluvias fuertes incrementan el riesgo de descargas eléctricas, caída de granizo e inundaciones.

Las ráfagas de viento pueden provocar la caída de árboles y anuncios, con peligro para la población y la infraestructura urbana.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la ciudadanía mantenerse informada en fuentes oficiales y portar impermeable al salir.

La autoridad aconseja evitar cruzar zonas inundadas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Es necesario revisar el estado de techos y desagües para prevenir filtraciones.

El organismo insiste en no subestimar la acumulación rápida de agua, que puede complicar la circulación vial y afectar zonas bajas.

Durante el periodo del 10 al 12 de julio, la capital mexicana experimentará un ambiente menos caluroso que en días previos, con lluvias dispersas y descenso térmico moderado.

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional para lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico es que las lluvias más intensas se concentrarán en la tarde y noche, y podrían generar acumulaciones importantes de agua en corto tiempo.

La información fue proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, autoridad oficial en pronósticos y alertas climáticas en México.

Las actualizaciones más recientes pueden consultarse en los boletines y el portal oficial del organismo.