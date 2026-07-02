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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: consulta a qué hora lloverá en tu ciudad

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:28 hsHoy

Pronóstico del clima para las regiones centro y el Valle de México de las 00:00 a las 03:00 horas

Ciudad de México / Estado de México

En las próximas horas se pronostican lluvias aisladas en:

  • Estado de México (regiones): Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.
  • Ciudad de México (alcaldías): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Centro

En las próximas tres horas se pronostican lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en:

  • Puebla (región): Tehuacán-Sierra Negra.

Así como lluvias aisladas en:

  • Querétaro (regiones): Sierra Gorda, Semidesierto Queretano, Bajío Queretano, Valles Centrales y Sierra Queretana.
  • Hidalgo (regiones): Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle del Mezquital, Comarca Minera, Cuenca de México, Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera.
  • Puebla (regiones): Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Mixteca.
  • Tlaxcala (regiones): Norte, Poniente, Oriente, Centronorte, Centrosur y Sur.
  • Morelos (regiones): Norte, Cuernavaca, Cuautla, Noreste, Poniente, Sur y Sureste.
Mapa meteorológico con pronóstico de lluvia en Ciudad de México y Estado de México, mostrando zonas de precipitación y listado de alcaldías. Logos CONAGUA y SMN
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional muestra el pronóstico de lluvias aisladas para la Ciudad de México y el Estado de México el 2 de julio de 2026, con detección de bancos de niebla. (X: Conagua clima)
06:01 hsHoy

Para este 2 de julio de 2026, la combinación de una circulación ciclónica, un canal de baja presión y el avance de la onda tropical núm. 14 ocasionarán un temporal de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo en gran parte de México, incluyendo el Valle de México. Las únicas regiones que quedarán exentas de precipitaciones serán Sonora y la península de Baja California, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las lluvias más intensas (de 50 a 75 mm) se registrarán en regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en el centro y occidente del país (como la Ciudad de México y el Estado de México), además de chubascos dispersos en el noreste, el sureste y la península de Yucatán.

En contraste, el ambiente muy caluroso predominará en el noroeste, donde Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa registrarán temperaturas máximas de 40 a 45 °C. En otras 19 entidades del norte, occidente, sur y oriente del territorio nacional, el termómetro oscilará entre los 35 y 40 °C.

Finalmente, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h en los estados del noreste y en el Istmo de Oaxaca. En el aspecto marítimo, se alerta por el fenómeno de mar de fondo, el cual generará oleaje elevado de 1.0 a 2.0 metros de altura a lo largo de toda la costa del Pacífico, abarcando desde Sinaloa hasta Chiapas, así como en el litoral occidental de la península de Baja California.

Inundación granizada Coacalco Edomex clima lluvias
La tarde del 1 de julio se registraron inundaciones en Coacalco, Edomex, derivadas de una intensa granizada. (especial)

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