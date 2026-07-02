EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: consulta a qué hora lloverá en tu ciudad

Pronóstico del clima para las regiones centro y el Valle de México de las 00:00 a las 03:00 horas
Ciudad de México / Estado de México
En las próximas horas se pronostican lluvias aisladas en:
- Estado de México (regiones): Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.
- Ciudad de México (alcaldías): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Centro
En las próximas tres horas se pronostican lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en:
- Puebla (región): Tehuacán-Sierra Negra.
Así como lluvias aisladas en:
- Querétaro (regiones): Sierra Gorda, Semidesierto Queretano, Bajío Queretano, Valles Centrales y Sierra Queretana.
- Hidalgo (regiones): Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle del Mezquital, Comarca Minera, Cuenca de México, Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera.
- Puebla (regiones): Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Mixteca.
- Tlaxcala (regiones): Norte, Poniente, Oriente, Centronorte, Centrosur y Sur.
- Morelos (regiones): Norte, Cuernavaca, Cuautla, Noreste, Poniente, Sur y Sureste.
Para este 2 de julio de 2026, la combinación de una circulación ciclónica, un canal de baja presión y el avance de la onda tropical núm. 14 ocasionarán un temporal de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo en gran parte de México, incluyendo el Valle de México. Las únicas regiones que quedarán exentas de precipitaciones serán Sonora y la península de Baja California, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Las lluvias más intensas (de 50 a 75 mm) se registrarán en regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en el centro y occidente del país (como la Ciudad de México y el Estado de México), además de chubascos dispersos en el noreste, el sureste y la península de Yucatán.
En contraste, el ambiente muy caluroso predominará en el noroeste, donde Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa registrarán temperaturas máximas de 40 a 45 °C. En otras 19 entidades del norte, occidente, sur y oriente del territorio nacional, el termómetro oscilará entre los 35 y 40 °C.
Finalmente, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h en los estados del noreste y en el Istmo de Oaxaca. En el aspecto marítimo, se alerta por el fenómeno de mar de fondo, el cual generará oleaje elevado de 1.0 a 2.0 metros de altura a lo largo de toda la costa del Pacífico, abarcando desde Sinaloa hasta Chiapas, así como en el litoral occidental de la península de Baja California.