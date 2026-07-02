EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: consulta a qué hora lloverá en tu ciudad

Pronóstico del clima para las regiones centro y el Valle de México de las 00:00 a las 03:00 horas

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Para este 2 de julio de 2026, la combinación de una circulación ciclónica, un canal de baja presión y el avance de la onda tropical núm. 14 ocasionarán un temporal de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo en gran parte de México, incluyendo el Valle de México. Las únicas regiones que quedarán exentas de precipitaciones serán Sonora y la península de Baja California, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las lluvias más intensas (de 50 a 75 mm) se registrarán en regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en el centro y occidente del país (como la Ciudad de México y el Estado de México), además de chubascos dispersos en el noreste, el sureste y la península de Yucatán.

En contraste, el ambiente muy caluroso predominará en el noroeste, donde Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa registrarán temperaturas máximas de 40 a 45 °C. En otras 19 entidades del norte, occidente, sur y oriente del territorio nacional, el termómetro oscilará entre los 35 y 40 °C.

Finalmente, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h en los estados del noreste y en el Istmo de Oaxaca. En el aspecto marítimo, se alerta por el fenómeno de mar de fondo, el cual generará oleaje elevado de 1.0 a 2.0 metros de altura a lo largo de toda la costa del Pacífico, abarcando desde Sinaloa hasta Chiapas, así como en el litoral occidental de la península de Baja California.