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Presunta amenaza de bomba provoca desalojo de estudiantes de la Vocacional 5 del IPN : ¿Se cancelan las clases?

En el sitio se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil para revisar las instalaciones

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FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Una presunta amenaza de bomba provocó el desalojo de los estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No.5 “Benito Juárez, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes extraoficiales, fue un alumno el que alertó a las autoridades sobre la posible amenaza luego de que habría escuchado a sus compañeros hablar sobre la detonación de una bomba en el segundo piso del plantel.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y de Protección Civil acudieron al sitio para evacuar a los estudiantes y comunidad docente, así como para verificar la emergencia.

Los alumnos fueron congregados al exterior de las instalaciones de la vocacional mientras los agentes inspeccionan el plantel para detectar posibles amenazas.

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¿Clases serán canceladas?

Luego de que se realizó el desalojo de los estudiantes, la vocacional informó que se llevaron a cabo los protocolos correspondientes en el plantel para corroborar la presencia de la presunta bomba.

Aunque no descartaron la presencia de explosivos, las autoridades confirmaron que los trabajos de verificación determinaron que las actividades del turno vespertino pueden realizarse con normalidad, por lo que las clases no serán canceladas para este martes.

Amenaza de bomba en la vocacional 5
Foto: CECyT 5 / Facebook

Otra presunta amenaza de bomba se registró en 2025

Un hecho similar se registró el 9 de mayo de 2025 en la vocacional 5 del IPN, cuando una presunta amenaza de bomba provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y Protección Civil.

Los hechos ocurrieron cuando las autoridades del plantel alertaron a los servicios de emergencias por el hallazgo de un presunto explosivo.

Como medida preventiva fueron evacuados cerca de 950 alumnos, así como 200 docentes y empleados que se encontraban en las instalaciones.

Los agentes llevaron a cabo una revisión completa del plantel educativo para descartar riesgos, pero no encontraron ningún artefacto explosivo, por lo que determinó que se trataba de una falsa alarma.

Vocacional 5 del IPN
Foto: Facebook / CECyT 5

Las acciones provocaron que las actividades del turno matutino quedaran suspendidas hasta que finalizara la revisión del plantel.

“Informamos que, tras recibir una posible amenaza por la presencia de un artefacto explosivo, se activaron los protocolos de protección civil y el inmueble fue evacuado de forma preventiva. Las autoridades competentes ya se encuentran en la unidad realizando las labores de inspección correspondientes”, publicó el plantel en sus redes sociales.

Luego de corroborar que no se trataba de una amenaza real, las autoridades informaron a la comunidad del turno vespertino que las actividades serían reanudadas.

“Derivado de las inspecciones realizadas por las autoridades correspondientes, se informa que las instalaciones se encuentran en condiciones para seguir con la operación cotidiana. Agradecemos su colaboración y compromiso con los protocolos de seguridad”, detallaron en un comunicado.

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