Delegada del Bienestar en Puebla admite falta de congruencia con la austeridad de la 4T tras la difusión de su polémica fiesta

La servidora pública reconoció que incluso los actos privados generan percepciones.

La delegada de la Secretaría de Bienestar en la región 14 de Puebla, Natalia Suárez del Real, reconoció que la manera en que se difundió públicamente la celebración de su cumpleaños no fue congruente con los principios de austeridad que promueve la Cuarta Transformación.

Tras las críticas generadas en redes sociales, la funcionaria aseguró que se trató de un evento privado y que los gastos fueron cubiertos por los propios asistentes.

Reconoce incongruencia y ofrece explicación pública

A través de un mensaje difundido en la red social X, Suárez del Real afirmó que asume la situación con “humildad y autocrítica”.

En su comunicado, señaló que, como servidora pública, es consciente de que incluso los actos realizados en espacios privados generan percepciones que impactan en la confianza ciudadana.

Natalia Suárez del Real emite comunicado reconociendo que la difusión de su fiesta no fue congruente con la austeridad.

Reconoció que la forma en que se mostraron las imágenes de la celebración no fue acorde con los principios de austeridad, mesura y responsabilidad que rigen al movimiento de la Cuarta Transformación.

Subrayó que la congruencia debe reflejarse tanto en el ejercicio del cargo como en la conducta cotidiana, y afirmó que este episodio representa una oportunidad de reflexión y aprendizaje.

La delegada reiteró su compromiso con los valores del movimiento y aseguró que continuará desempeñando su función con responsabilidad, honestidad y cercanía con la ciudadanía, poniendo en el centro el bienestar de la gente.

La fiesta temática que desató la polémica

La controversia se originó tras la difusión de videos e imágenes de una fiesta con temática inspirada en El Gran Gatsby, celebrada con motivo de su cumpleaños número 34.

El evento tuvo lugar en el Panóptico, bar ubicado dentro del hotel boutique Quinta Esencia, conocido por sus instalaciones de alto nivel y su vista privilegiada a la catedral de Puebla.

Natalia Suárez del Real asegura en comunicado que su fiesta de cumpleaños fue privada y pagada por los invitados.

En las grabaciones se observa a la funcionaria vestida con una estética tipo flapper de los años 20, bailando y vertiendo champán en una torre de copas, escenas que contrastaron con el discurso de austeridad promovido por el partido al que pertenece.

Ante ello, Suárez del Real aclaró que la celebración fue organizada por familiares y personas cercanas, que cada invitado cubrió sus propios gastos y que no existió intención de ofender ni de contravenir los principios de su labor pública, aunque reconoció que la percepción ciudadana es válida.

Trayectoria y perfil político de Natalia Suárez del Real

Natalia Suárez del Real es abogada, tiene formación como luchadora social y comenzó su carrera en el servicio público a los 24 años.

Quién es Natalia Suárez del Real. Crédito: @natsuarezdelr

Ha trabajado en el DIF, donde participó en jornadas oncológicas infantiles, mastografías, atención oftalmológica y médica general.

En años recientes ha sido identificada con Morena y ha colaborado con figuras como Ignacio Mier, además de ser relacionada con el ex secretario general de Gobierno de Puebla, Fernando Manzanilla.

Actualmente coordina programas sociales en la entidad dentro de la administración federal.