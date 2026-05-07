México

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 7 de mayo

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Guardar
Google icon
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Estado de servicio del Metrobús este 13:30:

Línea 1

Estado de servicio: Manifestación

Estación afectada: Corregidora - El Caminero

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Manifestación

Estación afectada: Pino Suárez - Pino Suárez Sur

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

Salida de la estación Buenavista. (Mario Jasso/Cuartoscuro)
Salida de la estación Buenavista. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Google icon

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 7 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un leve alza respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 7 de mayo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 7 de mayo: se activa la Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 7 de mayo: se activa la Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 7 de mayo: manifestantes avanzan sobre Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 7 de mayo: manifestantes avanzan sobre Av. Insurgentes

Denuncian a familia dueña de la Universidad Autónoma de Guadalajara por deforestar el bosque Nixticuil

Desde 2005, han registrado daño ambiental en la zona

Denuncian a familia dueña de la Universidad Autónoma de Guadalajara por deforestar el bosque Nixticuil

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 8 de mayo

¿Vas a conducir en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son los vehículos contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 8 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dejan cartulina firmada por el CJNG con amenaza de balacera en primaria de Puebla: autoridades apuntan a “retos virales”

Dejan cartulina firmada por el CJNG con amenaza de balacera en primaria de Puebla: autoridades apuntan a “retos virales”

Desde 1963 hay registro de colusión entre autoridades y gobernadores de Sinaloa y el crimen organizado

Hombre golpea a policía que separaba pelea de mujeres en la Morelos: elemento repele a la agresión a disparos y asesina al sujeto

Grecia Quiroz acusa que exalcalde de Uruapan no acudió a declarar a la Fiscalía de Michoacán tras señalarlo en caso Manzo

Hallan cadáver sepultado en patio de una casa tras cateo en Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep y Anne Hathaway arrasan taquillas en México con “El Diablo Viste a la Moda 2″

Meryl Streep y Anne Hathaway arrasan taquillas en México con “El Diablo Viste a la Moda 2″

Lila Downs festejará a las mamás capitalinas: ¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito en la CDMX?

Paulina Rubio lanza mensaje en medio de señalamientos de drogadicción y la posibilidad de perder a su hijo

Vadhir Derbez atribuye a grupos criminales denuncia en su contra por presunta agresión sexual

El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra

DEPORTES

Cuatrero reaparece tras ser hallado culpable por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Cuatrero reaparece tras ser hallado culpable por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Los momentos más emblemáticos de Sudáfrica en justas mundialistas previo al debut contra México en el Mundial 2026

CMLL revela cartel de FantasticaManía 2026 con el retiro de Tiger Mask como gran atractivo

PANINI termina contrato para álbum del Mundial en 2030, cierra un ciclo comenzado en México 1970

Tigres vs Toluca: listos los horarios para la final de Concachampions mexicana