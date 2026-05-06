México

Vecinos denuncian la tala de un árbol de una clínica de la UNAM ubicada en la Venustiano Carranza

Hasta el momento, las autoridades de la CDMX no han compartido alguna postura por la denuncia vecinal

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Reportan la tala de un árbol que pertenecía a una clínica de la UNAM en la Venustiano Carranza (X/ @GyrFrance)
Reportan la tala de un árbol que pertenecía a una clínica de la UNAM en la Venustiano Carranza (X/ @GyrFrance)

A través de redes sociales se viralizó una denuncia por la supuesta tala ilegal de un árbol que pertenecía a las instalaciones de la Clínica Periférica Dental de la Universidad Autónoma de México (UNAM), ubicada en Av. Río Churubusco, colonia Caracol de la alcaldía Venustiano Carranza.

Fue por medio de redes sociales que uno de los vecinos compartió una imagen de cómo lucía la jardinera donde estaba en árbol que alcanzó varios metros de altura, y es que, en las imágenes de archivo, se puede apreciar que el ejemplar aparentaba una vida saludable y brindaba gran sombra a la entrada de la clínica.

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La persona que reportó el incidente pidió una explicación por el actual de las autoridades, pues no es la primera vez que se observa el retiro de árboles de gran altura. Y es que, la molestia de los vecinos radica en que los ejemplares talados no han sido sustituidos por nuevos árboles.

Vecinos reportaron la tala de un árbol de una clínica de la UNAM (X/ @GyrFrance)
Vecinos reportaron la tala de un árbol de una clínica de la UNAM (X/ @GyrFrance)

Vecinos aseguran “tala ilegal” de árboles en la Venustiano Carranza

En el periodo comprendido entre 2025 y hasta mayo de 2026, las denuncias vecinales por tala ilegal de árboles en la alcaldía Venustiano Carranza aparecen de manera recurrente en los canales oficiales de la Ciudad de México, como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). Los habitantes han reportado principalmente la tala sin permiso y podas indebidas, sobre todo en zonas donde existen proyectos de construcción o intervenciones viales.

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Aunque la alcaldía Venustiano Carranza no figura entre las demarcaciones con mayor número de denuncias (como Cuajimalpa, Xochimilco, Tlalpan o Benito Juárez), sí existen reportes de vecinos sobre derribo de árboles en la vía pública y patios de escuelas o mercados, presuntamente sin autorización ambiental.

A nivel ciudad, durante los últimos 4 años, la PAOT ha recibido más de 2 mil 300 denuncias relacionadas con afectaciones al arbolado urbano, incluidas podas indebidas y tala ilegal. La mayoría de las quejas en Venustiano Carranza se relacionan con obras que afectan áreas verdes o con el retiro de árboles adultos para mejorar la visibilidad de anuncios publicitarios o permitir construcciones, lo que genera inconformidad social y exigencias de restitución o sanción.

clausura tala de árboles SEDEMA Cuajimalpa CDMX
Clausura tala de árboles Cuajimalpa CDMX (Foto: SEDEMA)

Podar un árbol requiere de autorización en CDMX

Para cualquier intervención o tala de árboles, se requiere un dictamen técnico y autorización previa de la alcaldía. Las podas no pueden superar el 25% del follaje, salvo en casos de riesgo comprobado. La tala solo procede cuando no existe otra alternativa viable y siempre debe estar respaldada por la supervisión técnica de la alcaldía y apego a las normas ambientales. Además, quien derriba un árbol está obligado a restituirlo física o económicamente.

En Venustiano Carranza, como en otras alcaldías, la distribución de áreas verdes y árboles es inequitativa, lo que genera presión para conservar el arbolado existente. Expertos advierten que las malas prácticas de poda y derribo pueden generar daños severos a la salud de los árboles y al entorno urbano, por lo que se insiste en la profesionalización del personal y la colaboración interinstitucional para garantizar la protección, restitución y desarrollo del arbolado.

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