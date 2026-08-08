Cuál es la verdad del video de César Gastélum vivo diciendo que todo era “una broma”

El influencer César Gastélum fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. (Redes sociales)

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Un video de César Gastélum en el que afirma que “todo fue una broma” circula en redes sociales desde el 5 de agosto de 2026, un día después de que el influencer sinaloense fue asesinado a balazos en Culiacán. La grabación generó confusión masiva porque algunos usuarios interpretaron sus palabras como una señal de que el creador de contenido seguía con vida o de que el ataque transmitido en vivo había sido falso.

La clave para entender el video está en su fecha de grabación: el clip no fue producido después del asesinato. Se trata de material anterior que un usuario recuperó y volvió a difundir sin indicar cuándo había sido grabado originalmente. Al eliminarse ese contexto, la frase adquirió un significado que nunca tuvo.

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El clip es real, pero no es reciente

César Gastélum fue asesinado a balazos durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla)

En la grabación, Gastélum habla directamente a la cámara y ofrece disculpas a sus seguidores por una situación que había generado preocupación. “Me pasé de lanza con esa broma. Quiero pedirles disculpas a todos. Sé que con esas cosas no se juega, pero no pensé que se saliera todo de control”, se escucha decir al influencer.

El usuario que volvió a difundir el clip aclaró que el material es auténtico: la imagen y la voz de Gastélum no fueron generadas mediante inteligencia artificial. Lo que provoca el malentendido no es el contenido original, sino la forma en que fue redistribuido: sin fecha, sin contexto y en medio del duelo que siguió al homicidio.

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El video corresponde a una broma pesada anterior que Gastélum había hecho para sus redes sociales y que en su momento causó reacciones entre su comunidad.

La muerte ocurrió el 4 de agosto en un KFC de Culiacán

(redes sociales)

César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo acompañado de dos amigos afuera de un establecimiento de comida rápida en Culiacán, Sinaloa. Dos sicarios en motocicleta Honda reconocieron el lugar minutos antes del ataque: la propia transmisión en vivo registró cómo uno de los acompañantes advertía “esos chavalos me dan miedo” segundos antes de los disparos. Uno de los agresores le disparó en la cabeza con un arma corta. Ambos huyeron de inmediato.

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El influencer acumulaba 577 mil seguidores en TikTok y 116 mil en Instagram. Su contenido mezclaba sketches cómicos y personajes de humor, entre ellos el “padre bélico”, una parodia de sacerdote sinaloense que hacía referencias al crimen organizado y que generó críticas de comunidades católicas.

No hay detenidos y la investigación sigue abierta

El influencer fue asesinado en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad confirmó que una de las líneas de investigación del homicidio se centra en las publicaciones del creador de contenido, en las que habría hecho alusión al crimen organizado en Sinaloa. Las autoridades no han señalado que esas menciones tengan relación directa con el crimen ni forman parte de una imputación oficial. No hay personas detenidas.

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El caso de Gastélum se inscribe en un patrón que se recrudeció desde septiembre de 2024, cuando estalló la disputa interna entre Los Chapitos y La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa. Desde entonces han sido asesinados al menos diez influencers en el estado, entre ellos Leovardo Aispuro, con quien Gastélum tenía un vínculo público: en diciembre de 2024 publicó una fotografía en la tumba de Aispuro con el mensaje “jamás olvidaré todos los consejos que me diste”.

Hasta este 8 de agosto de 2026 no existe evidencia pública de que Gastélum haya sobrevivido al ataque ni de que haya publicado ningún mensaje posterior al 4 de agosto.

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