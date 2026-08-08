En el Día de la Cerveza, Gobierno presume la fuerte exportación mexicana de este producto

En pleno Día Internacional de la Cerveza, la Secretaría de Agricultura destacó la exportación del producto.

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Cada primer viernes de agosto se celebra el Día de la Cerveza, por lo que la Secretaría de Agricultura aprovechó el festejo para resaltar los resultados económicos que dejó este producto en 2025, ya que el país encabeza el ranking mundial de exportadores de esta bebida, con ventas que superaron los 6 mil millones de dólares y presencia en 98 naciones.

La dependencia encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez reiteró que el respaldo al sector tiene el propósito de generar mayores oportunidades para los productores y mantener el liderazgo del país en el comercio internacional de alimentos y bebidas agroindustriales.

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México es el primer exportador de cerveza en el mundo

La Secretaría de Agricultura reportó que las exportaciones mexicanas de cerveza alcanzaron 6 mil 480 millones de dólares en 2025, frente a los 5 mil 618 millones de dólares registrados en 2021. El avance consolida al país en el primer lugar entre los exportadores mundiales, por encima de Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La participación de México en el valor de las exportaciones globales de cerveza promedió 36% durante ese periodo. El crecimiento responde, según la dependencia, a la competitividad, la calidad y el reconocimiento que la industria cervecera nacional ha ganado en mercados internacionales.

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El volumen exportado también refleja la solidez del sector: en los últimos cinco años, el país mantuvo un promedio anual de 4 mil 316 millones de litros, con un desplazamiento que pasó de 4 mil 253 millones a 4 mil 285 millones de litros.

Estados Unidos es el principal cliente de cerveza mexicana. (Pexels)

Estados Unidos concentra más del 93% del valor exportado

El mercado más importante para la cerveza mexicana es, con diferencia, Estados Unidos, que absorbe 6 mil 046 millones de dólares del total exportado en 2025. El resto de los destinos se distribuye así:

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República Dominicana: 49 millones de dólares

España: 39 millones de dólares

Perú: 37 millones de dólares

Panamá: 32 millones de dólares

Países Bajos: 31 millones de dólares

Guatemala: 27 millones de dólares

Puerto Rico: 20 millones de dólares

Honduras: 14 millones de dólares

El Salvador: 13 millones de dólares

Otras naciones: 173 millones de dólares

Cebada, trigo y maíz: la base agrícola detrás del liderazgo exportador

La Secretaría de Agricultura atribuye el desempeño exportador a la capacidad productiva de los agricultores mexicanos de cereales malteados como la cebada, trigo y el maíz; y a los estándares de calidad e inocuidad de la agroindustria nacional. El trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales también figura entre los factores que explican la expansión.

La dependencia puntualizó que se impulsan programas orientados a fortalecer la productividad y la innovación en toda la cadena productiva de cerveza, con miras a ampliar la presencia de los productos mexicanos en los mercados internacionales.

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Agricultura destaca exportación de cerveza. (Contenido Visual Infobae)

Una bebida con miles de años de historia y un día para celebrarla

El primer viernes de agosto se instauró como el Día Internacional de la Cerveza con tres propósitos centrales: reunirse con amigos y disfrutar la bebida, reconocer a quienes la elaboran y sirven, y unir a distintas naciones bajo el pretexto de celebrar las variedades de cada país.

Los orígenes de la cerveza son ancestrales. Se estima que los sumerios fueron los primeros en producirla, y la empleaban en ofrendas a sus dioses y en rituales religiosos. Con el tiempo, la bebida se extendió por el mundo y se adaptó a los ingredientes y tradiciones de cada región.

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Un dato poco conocido es que la cerveza fue inventada por mujeres. Al tener a su cargo las labores relacionadas con la alimentación, fueron ellas quienes, tras múltiples experimentos con granos, obtuvieron la fórmula. A mediados del siglo V existía incluso un término para nombrarlas: Brewster, que puede traducirse como “cervecera”.

La elaboración original de la cerveza guardaba estrecha relación con la del pan, pues compartían ingredientes como granos, levadura y agua; y solo la proporción de líquido determinaba el resultado final.

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