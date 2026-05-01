México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 1 de mayo: se registran manifestantes en inmediaciones del Metro Hidalgo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Guardar

Se registra choque de microbús en Periférico Canal de Garay, por lo que se recomienda extremar precauciones en la zona.

Se registra bloqueo en inmediaciones del Metro Hidalgo, sobre Avenida Paseo de la Reforma.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

CDMXEstado de Méxicobloqueosmanifestacionescarreterasaccidentesmayo2026mexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Tres líneas del MB afectadas por movilizaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Tres líneas del MB afectadas por movilizaciones

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 1 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 1 de mayo

Gasolina en Ciudad de México: precio de la magna, premium y diésel este 1 de mayo

El precio de las gasolinas en el país puede variar debido a distintos factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Ciudad de México: precio de la magna, premium y diésel este 1 de mayo

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy

Este es el precio de la gasolina en Nuevo León para el 1 de mayo

El precio de las gasolinas en el país puede variar debido a distintos factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Este es el precio de la gasolina en Nuevo León para el 1 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

De amparos a sentencias sin cumplir: así logró ‘El Jardinero’ del CJNG burlar la justicia más de una vez

De amparos a sentencias sin cumplir: así logró ‘El Jardinero’ del CJNG burlar la justicia más de una vez

Quién es ‘El Colo’: operador de ‘El Chapo’ y ‘El Güero’ Palma al que vinculan con Tito Double P y Peso Pluma

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

Captan homenaje al ‘R1′, hijo del ‘Tío Lako’ del CJNG, en fiesta patronal de Tanhuato, Michoacán

Ellos son los operadores criminales detenidos por autoridades mexicanas en el combate al huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

Christian Nodal explota en pleno concierto en Querétaro: “Soy todo lo peor de esta vida”

“¿Cuál es la razón?”: David Byrne lanza su nueva canción con Natalia Lafourcade

Pop-Up de BTS en CDMX: lista completa de artículos que podrá comprar el ARMY

Quién es ‘El Colo’: operador de ‘El Chapo’ y ‘El Güero’ Palma al que vinculan con Tito Double P y Peso Pluma

DEPORTES

México vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado en Mundiales y quién ganó la última vez

México vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado en Mundiales y quién ganó la última vez

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas