Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 1 de mayo: se registran manifestantes en inmediaciones del Metro Hidalgo

Se registra choque de microbús en Periférico Canal de Garay, por lo que se recomienda extremar precauciones en la zona.
Se registra bloqueo en inmediaciones del Metro Hidalgo, sobre Avenida Paseo de la Reforma.
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