México

Hello Kitty Café anuncia su cierre en la CDMX: ¿Cuándo es el último día para visitarla?

Este establecimiento que abrió sus puertas al publico en enero de 2022

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Hello Kitty Café Chateau en CDMX
Hello Kitty Café Chateau en CDMX. ( Instagram - @hellokittycafemx)

Una de las cafeterías temáticas más populares de la Ciudad de México anunció el cierre de su sucursal ubicada en la capital del país tras cuatro años en operación.

Desde su apertura, Hello Kitty Café se convirtió en unos de los lugares con mayor afluencia de gente, tras su viralización en redes sociales. Personas de varias partes de México, transformaron este sitio en un punto de encuentro para los fanáticos de esta caricatura japonesa.

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Este establecimiento que abrió sus puertas al publico en enero de 2022, confirmó su cierre tras casi cinco años de albergar un espacio con diversas zonas dedicadas para tomar fotografías, así como un restaurante con comida temática del personaje.

¿Cuándo cierra el Hello Kitty Café?

Las personas que estén interesadas en disfrutar los últimos días de esta cafetería de la gatita más famosa a nivel mundial, aún pueden acudir al local para pasar un buen momento en compañía de sus amistades.

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Por medio de redes sociales, la cafetería publicó un mensaje con la fecha de cierre, la cual será el próximo domingo 3 de mayo de 2026, por lo que estos son sus últimos días de servicio.

Hello Kitty Café cierra sus puertas
Hello Kitty Café cierra sus puertas. (Instagram - @hellokittycafemx)

“Esta semana despedimos con mucho cariño al hermoso Hello Kitty Café Château y te damos las gracias a ti, por acompañarnos durante estos 4 años, tiempo en el que vivimos momentos inolvidables, miles de cumpleaños, momentos felices, aniversarios, noviazgos, pedidas de mano y ¡hasta bodas!”, escribió Hello Kitty Café.

Su horario de operación es desde las 9:30 horas hasta las 20:00 horas, pero tras la noticia y su continúa demanda, es necesario contar con una reservación previa a través del número 55 2913 8203 o en la página web OpenTable.

¿Dónde está ubicada la cafetería?

Esta popular cafetería se ubica en Av. de la Paz 14, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX, muy cerca del Parque de La Bombilla.

Para llegar en transporte público, se puede desde la estación La Bombilla del Metrobús Línea 1, o por la estación “Miguel Ángel de Quevedo” de la Línea 3 del Metro. Tras bajar de cualquiera de los dos medios, se debe caminar aproximadamente 10 minutos.

Su menú tiene diversas opciones para todos los paladares. Comenzando por los desayunos donde se ofrecen ensaladas de pollo grill, croissant, pasteles, galletas, cafés, entre otros alimentos.

Otra de las actividades que brinda el establecimiento son las visitas por las zonas internas del lugar, a las cuales se puede acceder con un consumo mínimo en la tienda o restaurante.

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