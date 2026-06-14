México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 14 de junio

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes.

En la ciudad de Veracruz industrias como el transporte marítimo o aéreo dependen del conocimiento previo del clima para operar con seguridad y eficiencia, evitando retrasos o accidentes causados por condiciones meteorológicas severas.

PUBLICIDAD

Para este domingo se pronóstica una temperatura máxima de 26° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 8 km/h , por su parte, la nubosidad será del 50% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima en la ciudad veracruzana

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruzmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio

Sigue en Infobae México los acontecimientos más importantes del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy domingo 14 de junio

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy domingo 14 de junio

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 14 de junio en México?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 14 de junio en México?

Metrobús hoy 14 de junio: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús hoy 14 de junio: estado del servicio en esta última hora

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026

El cruce del 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium anticipa marcar el destino del Grupo A

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Detienen en Tecate a presunto integrante del CJNG con pistola de calibre prohibido

Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca, en pleno centro de Santiago Pinotepa Nacional

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra el presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Danny Ocean anuncia concierto GRATIS en la CDMX tras su show en el Mundial 2026: ¿dónde y a qué hora será?

La fiesta futbolista llega a Los Pinos con esta increíble exposición histórica de los mundiales en México: fechas y horarios

Con rubíes: los detalles del lujoso reloj que Belinda usó en su show del Mundial 2026

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

DEPORTES

Gran Premio de Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

Gran Premio de Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

México vs Corea: cuál es el origen del cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026

Así se está preparando Sudáfrica para su partido contra República Checa tras perder contra México

Australia vs Turquía en el Mundial 2026: los Socceroos se llevan los tres puntos en un duelo intenso