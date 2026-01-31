México

Patricia Mercado acusa brecha de género en trabajo formal, pide a gobierno explicar sesgo en inclusión laboral de mujeres

La diputada de Movimiento Ciudadano indicó que el aumento en la población ocupada durante el 2025 fue solo de hombres

Guardar
Más del 90% de las
Más del 90% de las personas dedicadas al trabajo doméstico son mujeres. (ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO)

Patricia Mercado, diputada federal de Movimiento Ciudadano, denunció que en 2025 hubo una brecha de género significativa en las cifras de aumento en la población ocupada a nivel nacional, es decir, las personas que ingresaron a un empleo formal durante ese año, por lo que pidió a las autoridades federales una explicación.

En su cuenta de X, la emecista indicó que de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ocupada tuvo un incremento de 1.1 millones de personas al cierre del 2025.

Sin embargo, señaló que el total de las personas que ingresaron a un trabajo formal en dicho años fueron hombres, mientras que las mujeres se mantuvieron sin crecimiento respecto al año anterior.

Según las gráficas del INEGI que mostró la diputada, la población ocupada masculina pasó de 59.3% a 60.% del total.

Por su parte, las mujeres tuvieron cero crecimiento en este aspecto, al seguir en 24.6% del total.

“Hay algo muy alarmante que nos muestra la más reciente #ENOE de @INEGI_INFORMA: La población ocupada aumentó en 1.1 millones de personas durante 2025, pero ese aumento se dio en hombres en su totalidad. La cantidad de mujeres ocupadas tuvo cero crecimiento (gráfica 1)“, puntualizó.

Aumenta registro de mujeres con trabajo informal

No obstante, Patricia Mercado señaló que en el mismo año, el trabajo informal tuvo un incremento de 1.2 millones de personas, para sumar más de 33 millones que no tienen acceso a derechos.

Aunque, aquí se detectó que el aumento fue liderado por mujeres, con una diferencia “bastante mayor” a los hombres.

“Lo curioso es que aquí el aumento de mujeres trabajando en la informalidad fue bastante mayor que el registrado en hombres (gráfica 2)”, comentó.

En este sentido, la diputada de MC consideró de “gran utilidad” que las secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) realice un análisis técnico que explique la brecha de género.

En una gráfica del INEGI, que la legisladora mostró en la misma publicación, se observa que la población masculina que labora en la informalidad pasó de 53.3 a 53.7%, mientras que las mujeres pasaron de 54.2 a 56.0% en este rubro.

“Sería de gran utilidad contar con un análisis técnico que pueda explicar este sesgo tan grande en perjuicio de la inserción de mujeres al trabajo remunerado, por parte de @STPS_mx @SE_mx y @Tu_IMSS“, concluyó.

Temas Relacionados

Patricia Mercadotrabajoempleo formalmujeresmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Hacienda afirma que economía mexicana creció 1.6% en 2025: “Entra con un buen paso al 2026”

La dependencia indicó que al cierre del último trimestre se reportó menor déficit, empleo al alza y estabilidad de la deuda

Hacienda afirma que economía mexicana

El Cenart celebrará el Año Nuevo Chino con festival gratuito

Se celebrará el año del Caballo de Fuego con diversas actividades culturales

El Cenart celebrará el Año

Profeco suspende la comercialización de servicios celulares en la alcaldía Cuauhtémoc

Sucursales recibieron sellos de suspensión, con la finalidad de frenar prácticas comerciales abusivas o desleales

Profeco suspende la comercialización de

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

La cantante se mudó temporalmente a España para grabar la serie inspirada en la esposa de Maximiliano de Habsburgo

Así luce Belinda como Carlota,

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

Una actividad en el Centro Histórico invita a crear mensajes únicos para personas especiales, rescatando la tradición epistolar en pleno siglo XXI

Envía una postal de San
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Teniente pidió refuerzos pero al llegar ya los habían secuestrado, a él lo mataron y a tres de la GN los hallaron con vida

“El Botox” cobraba cuotas hasta a personas discapacitadas que vendían artículos por catálogo, asegura testigo

ENTRETENIMIENTO

Así luce Belinda como Carlota,

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

Detienen a Adán Bañuelos, supuesto exnovio mexicano de Bella Hadid, en Texas

Fans de BTS marcharán a Profeco para exigir respuestas a Ticketmaster y Ocesa: ruta, fecha y si habrá bloqueos en CDMX

Critican a hija de Kim Kardashian por hacer playback en el concierto de Kanye en México

DEPORTES

Comentarista deportiva revira a los

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado

Alberto del Río y el día que hizo historia en la WWE: así ganó el Royal Rumble 2011

Hermano de César Montes jugará en Europa