Patricia Mercado acusa brecha de género en trabajo formal, pide a gobierno explicar sesgo en inclusión laboral de mujeres

Más del 90% de las personas dedicadas al trabajo doméstico son mujeres. (ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO)

Patricia Mercado, diputada federal de Movimiento Ciudadano, denunció que en 2025 hubo una brecha de género significativa en las cifras de aumento en la población ocupada a nivel nacional, es decir, las personas que ingresaron a un empleo formal durante ese año, por lo que pidió a las autoridades federales una explicación.

En su cuenta de X, la emecista indicó que de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ocupada tuvo un incremento de 1.1 millones de personas al cierre del 2025.

Sin embargo, señaló que el total de las personas que ingresaron a un trabajo formal en dicho años fueron hombres, mientras que las mujeres se mantuvieron sin crecimiento respecto al año anterior.

Según las gráficas del INEGI que mostró la diputada, la población ocupada masculina pasó de 59.3% a 60.% del total.

Por su parte, las mujeres tuvieron cero crecimiento en este aspecto, al seguir en 24.6% del total.

“Hay algo muy alarmante que nos muestra la más reciente #ENOE de @INEGI_INFORMA: La población ocupada aumentó en 1.1 millones de personas durante 2025, pero ese aumento se dio en hombres en su totalidad. La cantidad de mujeres ocupadas tuvo cero crecimiento (gráfica 1)“, puntualizó.

Aumenta registro de mujeres con trabajo informal

No obstante, Patricia Mercado señaló que en el mismo año, el trabajo informal tuvo un incremento de 1.2 millones de personas, para sumar más de 33 millones que no tienen acceso a derechos.

Aunque, aquí se detectó que el aumento fue liderado por mujeres, con una diferencia “bastante mayor” a los hombres.

“Lo curioso es que aquí el aumento de mujeres trabajando en la informalidad fue bastante mayor que el registrado en hombres (gráfica 2)”, comentó.

En este sentido, la diputada de MC consideró de “gran utilidad” que las secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) realice un análisis técnico que explique la brecha de género.

En una gráfica del INEGI, que la legisladora mostró en la misma publicación, se observa que la población masculina que labora en la informalidad pasó de 53.3 a 53.7%, mientras que las mujeres pasaron de 54.2 a 56.0% en este rubro.

“Sería de gran utilidad contar con un análisis técnico que pueda explicar este sesgo tan grande en perjuicio de la inserción de mujeres al trabajo remunerado, por parte de @STPS_mx @SE_mx y @Tu_IMSS“, concluyó.