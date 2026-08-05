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Se abre tercera ronda de prerregistro para universidades y tecnológicos en el Edomex

La asignación dependerá de la disponibilidad de espacios en cada institución de educación superior

Educación alumnos Edomex preregistro universidad
tercera ronda de prerregistro para universidades en el Edomex (Gob. Edomex)
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El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), anunció la apertura de la tercera y última ronda de prerregistro para aspirantes de nuevo ingreso a tecnológicos y universidades de control estatal correspondientes al ciclo escolar 2026-2027. El proceso permanecerá disponible hasta el próximo 24 de agosto, por lo que las y los egresados de bachillerato aún cuentan con una última oportunidad para incorporarse a alguna de las instituciones participantes.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que ya concluyeron el nivel medio superior y desean continuar con sus estudios profesionales en alguna de las universidades o tecnológicos públicos del Estado de México.

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Prerregistro en línea para educación superior en Edomex

El trámite debe realizarse de manera digital mediante el Sistema de Prerregistro de Nuevo Ingreso de Educación Superior (SIPUES), plataforma habilitada por la SECTI para facilitar el proceso de inscripción de los aspirantes, https://ofertaeducativaies.edugem.gob.mx/preregistro

Las autoridades educativas señalaron que esta tercera etapa se desarrolla bajo el esquema de disponibilidad de espacios, por lo que los lugares serán asignados conforme a la capacidad de cada institución y programa educativo.

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Una vez concluido el prerregistro, las y los aspirantes podrán consultar, a partir del 25 de agosto, la disponibilidad de espacios en la institución de su interés a través del mismo sistema, donde se actualizará la información correspondiente a cada plantel participante.

Instituciones que participan en la tercera ronda

educación Edomex preregistro universidad 3
Educación preregistro universidad (Gob. Edomex)

En esta última convocatoria participan diversas instituciones públicas de educación superior distribuidas en distintas regiones del Estado de México, con una amplia oferta académica en áreas de ingeniería, ciencias sociales, educación, salud, administración, tecnología, artes y formación docente.

Entre las instituciones participantes se encuentran:

  • Tecnológicos de Estudios Superiores.
  • Universidades Estatales.
  • Universidad Intercultural.
  • Universidad Mexiquense del Bicentenario.
  • Universidades Politécnicas.
  • Universidad Digital del Estado de México.
  • Universidades Tecnológicas.
  • Universidad Pedagógica Nacional.
  • Conservatorio de Música.
  • Escuelas de Bellas Artes.
  • Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

La diversidad de instituciones busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes de las distintas regiones de la entidad.

Aspirantes deberán revisar requisitos específicos

Educación alumnos Edomex preregistro universidad
Educación preregistro universidad (Gob. Edomex)

La SECTI informó que el prerregistro no representa la inscripción definitiva, ya que cada institución mantiene procedimientos particulares relacionados con la entrega de documentos, aplicación de examen de admisión —cuando corresponda—, publicación de resultados y proceso de inscripción.

Por ello, recomendó a las y los aspirantes revisar cuidadosamente el apartado denominado “Información Complementaria”, disponible en la ficha generada por el sistema SIPUES y enviada al correo electrónico registrado durante el trámite.

En ese documento se detallan los requisitos específicos de cada institución educativa, así como los calendarios oficiales para continuar con el proceso de admisión.

Última oportunidad para ingresar al ciclo escolar 2026-2027

prepa Edomex amplían registro bachillerato alumnos
Amplían registro para nivel licenciatura en la entidad mexiquense (Gob. Edomex)

Las autoridades estatales destacaron que esta representa la tercera y última ronda de prerregistro para el ciclo escolar 2026-2027, por lo que hicieron un llamado a las y los estudiantes interesados a realizar su trámite antes del cierre del periodo establecido.

Asimismo, exhortaron a los aspirantes a mantenerse atentos a las fechas oficiales y verificar constantemente la información publicada en el sistema, ya que la asignación de lugares dependerá exclusivamente de la disponibilidad existente en cada institución y programa académico.

Con este proceso, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer el acceso a la educación superior pública y ofrecer mayores alternativas de formación profesional para los jóvenes mexiquenses, ampliando las oportunidades de continuidad académica en universidades y tecnológicos de control estatal distribuidos en toda la entidad.

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