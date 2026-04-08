México

Cristian Castro sorprende a su hija Rafaela con un emotivo regalo de cumpleaños

La distancia entre padre e hija se redujo el día de la celebración gracias a una conexión especial

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La nieta de la primera actriz Verónica Castro celebró en compañía de sus seres queridos.
La nieta de la primera actriz Verónica Castro celebró en compañía de sus seres queridos. (IG Rafaela Castro)

A pesar de que no pudo estar de manera presencial, Cristian Castro celebró los 12 años y los altos logros escolares de su hija Rafaela, expresando su alegría y orgullo a través de una videollamada.

La joven, quien reside en Bogotá al lado de su madre Paola Eraso, no solo se distinguió por sus calificaciones ejemplares, sino que también recibió un regalo especial de su papá durante su cumpleaños.

Fotos de cristian castro y su hija
Ig: @rafaelacastroficial

Cristian Castro reconoce los logros de Rafaela

La presencia de Cristian Castro en la vida de Rafaela es constante, aunque él divide su tiempo entre la Ciudad de México, Miami y Argentina, mientras su hija vive en Colombia. En su reciente cumpleaños, la distancia no fue un obstáculo para que el intérprete de “Azul” participara en la celebración y celebrara su destacado desempeño académico.

Fue durante la clase abierta de la escuela en Bogotá cuando Rafaela demostró su dominio del inglés y un excelente rendimiento académico. Cristian se conectó por videollamada para estar pendiente de la exposición de su hija y compartir ese momento especial.

Las cámaras de Ventaneando captaron el emotivo encuentro virtual, mostrando la cercanía entre padre e hija. “Gracias papi, te quiero mucho”, expresó Rafaela, mientras Castro respondía: “Lo que necesites, lo que necesites, feliz cumpleaños”.

El regalo de cumpleaños consistió en un teléfono celular de última generación, que además de su valor afectivo, puede servir como herramienta tanto para su formación académica como artística. La alegría de Rafaela fue evidente, agradeció repetidamente a su papá y mostró su entusiasmo por el nuevo dispositivo.

Rafaela Castro, hija del cantante Cristian Castro, reapareció en redes sociales oficiales a finales de febrero pasado. Foto: Instagram/rafaelacastroficial.
Rafaela Castro, hija del cantante Cristian Castro, reapareció en redes sociales oficiales a finales de febrero pasado. Foto: Instagram/rafaelacastroficial.

Formación artística y académica: impulso para el futuro de Rafaela

Rafaela Castro mantiene un destacable desempeño escolar y, además, trabaja en fortalecer sus habilidades artísticas. Desde hace ocho años, es alumna de un reconocido instituto de artes en Bogotá, donde toma clases extracurriculares de canto, baile y actuación. Gracias al apoyo familiar y su dedicación, ha desarrollado aptitudes escénicas, lo que abre la posibilidad de seguir los pasos de su papá o de su famosa abuela, la actriz Verónica Castro.

Entre sus amigos y familiares, la llaman “Rafa”; en todas sus actividades, no solo se distingue como una estudiante aplicada, sino también por construir una sólida base artística que puede permitirle incursionar en la industria del espectáculo en el futuro.

Rafaela Castro nació en abril del 2014 en Bogotá, Colombia.
Rafaela Castro nació en abril del 2014 en Bogotá, Colombia.

Mientras Cristian Castro avanza en sus propios planes de concluir la preparatoria y más adelante la universidad, continúa atento al desarrollo de su hija menor. En una entrevista realizada en 2021 en el programa Hoy, compartió que su prioridad es la formación educativa de sus hijos.

El cantante expresó su deseo de impulsar la carrera musical de Rafaela, aunque enfatizó que la universidad es lo más importante. Mencionó que, una vez que ella se gradúe, le producirá un disco y la proyectará profesionalmente. De este modo, Castro reafirma su compromiso con la educación como base para cualquier proyecto futuro familiar.

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