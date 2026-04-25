Carolina Flores estudió química y criminología, así recuerdan sus amigas a la ex reina de belleza asesinada por su suegra

La joven madre de un bebé de 8 meses, Carolina Flores, fue asesinada a manos de su suegra de cinco disparos en Polanco Foto: Instagram Carolina Flores

La noche del 15 de abril, Carolina Flores se encontraba en su vivienda de Polanco junto a su esposo, Alejandro Sánchez, su hija de ocho meses y su suegra, Erika María Guadalupe “N”. Una presunta discusión familiar habría precedido al ataque.

La suegra de Carolina Flores Gómez, Erika María Guadalupe “N”, es la principal sospechosa del feminicidio de la exreina de belleza ocurrido el pasado 15 de abril de 2026 en un departamento de la colonia Polanco III Sección, en la Ciudad de México.

Tras el crimen, la mujer de 63 años se encuentra prófuga y con una orden de aprehensión en su contra, por lo que se ha desplegado un operativo de búsqueda a nivel nacional.

Sin embargo la ex reina de belleza no sólo era hermosa, también era un gran ser humano, que se quiso desarrollar en lo académico y también al ser madre, recuerdan sus amigas.

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

Ariana Obeso, amiga de Carolina Flores, contó cómo era su amistad y asegura que luchan para que su feminicidio no quede impune.

“Éramos muy amigas, nos conocimos desde el certamen y nos frecuentábamos mucho. Me la pasaba risa y risa con ella, todo era chistes. Luego ganó, volvió a ganar, representó a México. , Cuando estábamos en la universiadad ella estudió Criminología, ella siempre estaba dispuesta a ayudar y dar su tiempo a sus amigas. Invitamos a la marcha para que se haga justicia, sé que Caro va a estar feliz porque estamos luchando por ella”, dijo en entrevista con Nmás.

Nacida el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, Carolina destacó desde muy joven por su carisma, alegría y cercanía con quienes la rodeaban.

Estudió en el Colegio Benito Juárez, donde cursó la especialidad en Laboratorio Químico y fue recordada por maestros y compañeros como una estudiante entusiasta y solidaria. Posteriormente, se formó como criminóloga egresada de la Universidad Autónoma de Durango, campus Ensenada.

Su mayor proyección pública llegó en 2017, cuando, con apenas 17 años, se coronó como Miss Teen Universe Baja California. Representó al estado en la competencia nacional y abrió las puertas al modelaje y al mundo de las influencias.

La ex reina de belleza Carolina Flores documenta su embarazo y el nacimiento de su primer bebé. Las imágenes muestran a Flores desde las primeras etapas de su gestación, interactuando con un perro golden retriever, hasta momentos avanzados de su estado. El video culmina con la presencia de su esposo Alejandro sosteniendo al recién nacido. Ocho meses después su suegra la asesinó por la espalda en su departamento tras

Participó en diversos certámenes locales en Ensenada y se consolidó como modelo e influencer, combinando su pasión por la belleza con una vida familiar reciente: era madre de un bebé de ocho meses.

Amigos, familiares y la comunidad de Ensenada la describen como una mujer noble, llena de sueños y con un gran corazón. Tras conocerse la noticia de su muerte, se convocó una marcha pacífica para exigir justicia este sábado 25 de abril en Ensenada, donde se espera la participación de colectivos feministas y allegados que lamentan la pérdida de una joven que representó con orgullo a Baja California.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el asesinato de Carolina Flores, ex reina de belleza originaria de Baja California, bajo el protocolo de feminicidio. La joven murió recientemente en la capital del país. Familiares y amigas cercanas han solicitado públicamente que el caso no quede impune.

“Amaba a su suegra”: reveló otra amiga

Carolina Flores, la joven madre de 27 años y ex reina de belleza, fue asesinada por su suegra porque se "enojó con ella" Foto: Inatagram Carolina Flores

Durante una entrevista para el programa Siéntese quien pueda de Univisión, una amiga cercana de la víctima declaró: “Quiero que esto no sea un caso más. Que se investigue y se haga justicia”. La entrevistada detalló que la dinámica entre Carolina Flores y su suegra habría cambiado después de que la modelo informó a su familia de su embarazo: “Desde que ella se embarazó todo cambió. A mi amiga le hacía muchos comentarios pasivo-agresivos estando embarazada y ya teniendo al bebé”.

Otra amiga entrevistada en el mismo programa hizo énfasis en que el asesinato debe ser investigado a fondo: “No queremos que sea una cifra más y no queremos que este caso quede impune. Sí queremos que este caso se haga mediático (...) nada la va a regresar, pues simplemente queremos justicia”, dijo a Univisión.

Según los testimonios recabados por el medio estadounidense, la relación entre Carolina Flores y su suegra no siempre fue problemática. “Yo tengo conversaciones con Carolina donde ella menciona que amaba a su suegra”, afirmó una de sus amigas en la transmisión.