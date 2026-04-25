Tras 11 años de búsqueda, Ceci Flores logra acuerdo para que Fiscalía de Sinaloa atienda desaparición de su hijo Alejandro

La madre buscadora se reunió con la Fiscal especial de desaparición forzada en Sinaloa. | X- Ceci Flores

Tras casi 11 años de búsqueda, Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, logró que la Fiscalía de Sinaloa accediera a atender el caso de desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores.

La activista sostuvo una reunión con la licenciada Minerva Alicia Anaya Castro, encargada de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, luego de años de abandono institucional y puertas cerradas.

En sus palabras, Flores subrayó que no ha tenido descanso desde la desaparición de su hijo en octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa.

“Han sido casi 11 años de dolor, de incertidumbre, de noches sin respuestas. Mi hijo no es un número, no es un expediente más. Alejandro es mi hijo, es mi vida, es un amor que sigue presente cada día”, afirmó en su cuenta de X.

A pesar de los acuerdos alcanzados, Ceci Flores insistió en que no celebra, pero levanta la voz con más fuerza.

“Cada pequeño avance ha sido a base de lucha, de lágrimas y de no soltar su nombre”, escribió.

En a misma publicación, exigió que el Ministerio Público cumpla los compromisos y que el trabajo sea real, al señalar que “ya ha sido demasiado tiempo” en el que su hijo ha estado desaparecido.

“Como madre, no me voy a detener. Voy a seguir buscándolo hasta encontrarlo. Porque a un hijo no se le olvida… y no se le deja de buscar”.

El pasado 21 de abril, Flores envió una carta a Joaquín “El Chapo” Guzmán para solicitar información sobre personas desaparecidas por el Cártel de Sinaloa.

En su mensaje, pidió empatía y solidaridad: “Mando esta carta para pedirle a nombre de mi hijo Alejandro que sea solidario, empático y sensible con las madres que cada día luchamos incansablemente por traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, expresó en un video.

Solicitó al exlíder del cártel que informe dónde pueden ser localizadas las personas desaparecidas.

“Le pedimos nos ayude a recuperarlos, que nos diga dónde los dejaron. Esa es la súplica de una madre que tiene 10 años luchando por su hijo, que escarba la tierra con sus propias manos”, señaló.

Aseguró que, aunque siente miedo, su dolor es más grande. En la misiva, incluyó su domicilio para recibir respuesta de Guzmán.

De acuerdo con Flores, a su hijo se lo llevaron personas identificadas como “El Chava”, “El Chato” y “El Mudo”, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, junto con al menos diez personas más.