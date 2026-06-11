Festivales Futboleros CDMX 2026: alcaldías, sedes y actividades gratuitas para ver el Mundial

Desde hoy y hasta el 19 de julio, 18 puntos distribuidos en las 16 alcaldías capitalinas transmiten gratis los partidos del Mundial 2026. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La Ciudad de México acoge este 11 de junio el arranque del Mundial 2026 con 18 Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías, donde los capitalinos podrán ver compeltamente gratis los partidos en pantallas gigantes, acompañados de música en vivo, actividades culturales y recreativas para todas las edades.

El Estadio Azteca, inaugurado en 1966 en el sur de la ciudad, se convierte en el primer recinto del mundo en ser sede de tres Copas del Mundo. Ya lo fue en 1970, cuando Brasil levantó el trofeo con Pelé, y en 1986, cuando Argentina se coronó con Diego Armando Maradona. Ahora recibe un torneo ampliado a 48 selecciones, en una edición marcada por el uso de inteligencia artificial.

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18 puntos de encuentro gratuitos en toda la ciudad

(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Los Festivales Futboleros funcionan como espacios públicos de convivencia, no solo como foros de transmisión. Cada alcaldía cuenta con al menos un festival que combina pantallas gigantes con oferta cultural: conciertos, actividades deportivas y zonas para familias. La entrada es libre y los recintos operan bajo un esquema de seguridad coordinado por las autoridades capitalinas.

Las actividades se extienden hasta el 19 de julio, fecha en que concluye el torneo. Durante ese periodo, los festivales transmitirán todos los partidos del Mundial y mantendrán su programación de entretenimiento en paralelo.

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Exhortan planear traslados con anticipación

La afluencia masiva que se espera en los puntos de reunión, y en particular en las inmediaciones del Azteca durante los partidos de México, obliga a organizar el traslado con tiempo. Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México para conocer las afectaciones viales y las rutas de transporte público habilitadas para cada sede.

Se instalaron 18 Festivales Futboleros en las 16 alcaldías para transmitir gratis los partidos del Mundial 2026, con programación cultural y de entretenimiento hasta el 19 de julio. (@turismocdmx)

Llegar con anticipación a los festivales de las alcaldías también permite aprovechar la programación cultural previa a los partidos y asegurar un lugar cercano a las pantallas. Los recintos son de acceso abierto, por lo que la capacidad de cada espacio dependerá del flujo de asistentes en tiempo real.

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Un Mundial en casa

Para la Ciudad de México, este torneo representa una coincidencia que no se repetía desde hace cuatro décadas: ser ciudad sede y, al mismo tiempo, ver al Tri jugar en casa. Los 18 Festivales Futboleros son la apuesta del gobierno capitalino para que esa experiencia llegue a todas las alcaldías, desde Milpa Alta hasta Cuauhtémoc, sin costo para los asistentes.

La programación completa de sedes, horarios por alcaldía y actualizaciones sobre afectaciones viales estará disponible en los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

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Listado completo de los Festivales Futboleros en CDMX

Pantallas gigantes, conciertos y entrada libre: así serán los 18 Festivales Futboleros que la CDMX. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla Azcapotzalco: Parque Tezozómoc Benito Juárez: Parque Las Américas Coyoacán: Parque de la Consolación Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi Gustavo A. Madero: Campos Revolución Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana Iztacalco: Utopía Mixihuca Iztapalapa: Utopía Meyehualco Iztapalapa: Central de Abasto Magdalena Contreras: Unidad Independencia Miguel Hidalgo: Pilares Tlacopan Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa Tlalpan: Deportivo Vivanco Tláhuac: Bosque de Tláhuac Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina Xochimilco: Deportivo Xochimilco