México

Festivales Futboleros CDMX 2026: alcaldías, sedes y actividades gratuitas para ver el Mundial

La Ciudad de México abre 18 Festivales Futboleros gratuitos en sus 16 alcaldías para seguir el Mundial 2026

Guardar
Google icon
Festivales futboleros CDMX
Desde hoy y hasta el 19 de julio, 18 puntos distribuidos en las 16 alcaldías capitalinas transmiten gratis los partidos del Mundial 2026. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La Ciudad de México acoge este 11 de junio el arranque del Mundial 2026 con 18 Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías, donde los capitalinos podrán ver compeltamente gratis los partidos en pantallas gigantes, acompañados de música en vivo, actividades culturales y recreativas para todas las edades.

El Estadio Azteca, inaugurado en 1966 en el sur de la ciudad, se convierte en el primer recinto del mundo en ser sede de tres Copas del Mundo. Ya lo fue en 1970, cuando Brasil levantó el trofeo con Pelé, y en 1986, cuando Argentina se coronó con Diego Armando Maradona. Ahora recibe un torneo ampliado a 48 selecciones, en una edición marcada por el uso de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

18 puntos de encuentro gratuitos en toda la ciudad

Festivales Futboleros
(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Los Festivales Futboleros funcionan como espacios públicos de convivencia, no solo como foros de transmisión. Cada alcaldía cuenta con al menos un festival que combina pantallas gigantes con oferta cultural: conciertos, actividades deportivas y zonas para familias. La entrada es libre y los recintos operan bajo un esquema de seguridad coordinado por las autoridades capitalinas.

Las actividades se extienden hasta el 19 de julio, fecha en que concluye el torneo. Durante ese periodo, los festivales transmitirán todos los partidos del Mundial y mantendrán su programación de entretenimiento en paralelo.

PUBLICIDAD

Exhortan planear traslados con anticipación

La afluencia masiva que se espera en los puntos de reunión, y en particular en las inmediaciones del Azteca durante los partidos de México, obliga a organizar el traslado con tiempo. Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México para conocer las afectaciones viales y las rutas de transporte público habilitadas para cada sede.

Festivales Futboleros
Se instalaron 18 Festivales Futboleros en las 16 alcaldías para transmitir gratis los partidos del Mundial 2026, con programación cultural y de entretenimiento hasta el 19 de julio. (@turismocdmx)

Llegar con anticipación a los festivales de las alcaldías también permite aprovechar la programación cultural previa a los partidos y asegurar un lugar cercano a las pantallas. Los recintos son de acceso abierto, por lo que la capacidad de cada espacio dependerá del flujo de asistentes en tiempo real.

Un Mundial en casa

Para la Ciudad de México, este torneo representa una coincidencia que no se repetía desde hace cuatro décadas: ser ciudad sede y, al mismo tiempo, ver al Tri jugar en casa. Los 18 Festivales Futboleros son la apuesta del gobierno capitalino para que esa experiencia llegue a todas las alcaldías, desde Milpa Alta hasta Cuauhtémoc, sin costo para los asistentes.

La programación completa de sedes, horarios por alcaldía y actualizaciones sobre afectaciones viales estará disponible en los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

Listado completo de los Festivales Futboleros en CDMX

Ajolote
Pantallas gigantes, conciertos y entrada libre: así serán los 18 Festivales Futboleros que la CDMX. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
  1. Álvaro Obregón: Parque La Bombilla
  2. Azcapotzalco: Parque Tezozómoc
  3. Benito Juárez: Parque Las Américas
  4. Coyoacán: Parque de la Consolación
  5. Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango
  6. Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi
  7. Gustavo A. Madero: Campos Revolución
  8. Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana
  9. Iztacalco: Utopía Mixihuca
  10. Iztapalapa: Utopía Meyehualco
  11. Iztapalapa: Central de Abasto
  12. Magdalena Contreras: Unidad Independencia
  13. Miguel Hidalgo: Pilares Tlacopan
  14. Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa
  15. Tlalpan: Deportivo Vivanco
  16. Tláhuac: Bosque de Tláhuac
  17. Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina
  18. Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Temas Relacionados

CDMXMundial 2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La fiesta del Mundial 2026 llega a México en VIVO desde el Estadio Azteca: aplican operativo “última milla”

La capital recibe el arranque del torneo con el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica y movilizaciones de madres buscadoras, maestros, estudiantes y personal médico en varios puntos

La fiesta del Mundial 2026 llega a México en VIVO desde el Estadio Azteca: aplican operativo “última milla”

De Memo Ochoa a Raúl Jiménez: los mensajes de los seleccionados mexicanos a horas del Mundial 2026

Los futbolistas del Tri expresaron en Instagram su estado de ánimo antes de saltar a la cancha en el partido inaugural contra Sudáfrica

De Memo Ochoa a Raúl Jiménez: los mensajes de los seleccionados mexicanos a horas del Mundial 2026

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este miércoles 10 de junio

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este miércoles 10 de junio

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 11 de junio en Jalisco?

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 11 de junio en Jalisco?

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 11 de junio en Nuevo León?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 11 de junio en Nuevo León?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparecen 6 influencers de “Bola Costera” cuando viajaban de Nayarit a Sinaloa: esto se sabe

Desaparecen 6 influencers de “Bola Costera” cuando viajaban de Nayarit a Sinaloa: esto se sabe

Aseguran más de 1.3 millones de litros de huachicol en Tamaulipas

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados: CJNG estaría detrás

EEUU acusa a “Jimmy” Sánchez, de Los Viagras, de trasiego de metanfetamina y lavado de dinero

Detienen a “El Ñoño” en Baja California, objetivo criminal ligado a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lupita Infante, nieta de “El Ídolo de México”, sorprende con su voz y se viraliza en redes

Lupita Infante, nieta de “El Ídolo de México”, sorprende con su voz y se viraliza en redes

Shakira manda mensaje final antes de cantar Dai Dai en el Mundial 2026: “Esto ya arrancó, mi gente”

México goleará a Sudáfrica en el partido inaugural, pronostica Mike, Máquina del Mal

Mundial 2026: Ghetto Kids, los niños que salen con Shakira en Dai Dai, mandan amor a México desde Uganda

De Waka Waka a Dai Dai, los momentos futboleros de Shakira a horas de su show de inauguración del Mundial 2026

DEPORTES

De Memo Ochoa a Raúl Jiménez: los mensajes de los seleccionados mexicanos a horas del Mundial 2026

De Memo Ochoa a Raúl Jiménez: los mensajes de los seleccionados mexicanos a horas del Mundial 2026

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026

Corea del Sur vs República Checa minuto a minuto: Heung-Min Son y Patrik Schick encabezan un debut clave para el Grupo A

Un país detrás de once: afición impulsa a la Selección Mexicana con emotivo mensaje a horas de la inauguración del Mundial 2026

Aficionados extranjeros confían en México para vencer a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026