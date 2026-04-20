México

Declaración Anual 2026: cuáles son los módulos del SAT con más disponibilidad en semana del 20 al 24 de abril

Aguascalientes, Baja California, Veracruz, Oaxaca y la mayor parte de Nuevo León y Sonora ofrecen atención con plazo reducido, según el reporte del SAT sobre la disponibilidad de citas difundido por canales oficiales en abril de 2026

Guardar
El SAT reporta que la mayoría de sus módulos y oficinas en el país mantiene alta disponibilidad de citas para la segunda quincena de abril de 2026 - REUTERS/Gonzalo Fuentes
El SAT reporta que la mayoría de sus módulos y oficinas en el país mantiene alta disponibilidad de citas para la segunda quincena de abril de 2026 - REUTERS/Gonzalo Fuentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad fiscal de México, actualizó los datos sobre la disponibilidad de citas para atención presencial en sus módulos y oficinas en las 32 entidades federativas, correspondiente a la semana del 20 al 24 de abril.

Se reporta que 87% de los módulos y oficinas del SAT ofrecen disponibilidad alta de citas para atención presencial entre el 20 y el 24 de abril de 2026, lo que representa un plazo de espera de uno a diez días hábiles en la mayoría de las entidades.

Gráfico del SAT mostrando la disponibilidad de citas en oficinas y módulos en México del 20 al 24 de abril de 2026, con 87% de alta disponibilidad y un mapa nacional detallado
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica un mapa interactivo que detalla la disponibilidad de citas en sus módulos y oficinas a nivel nacional, del 20 al 24 de abril de 2026, con un 87% de alta disponibilidad. (Servicio de Administración Tributaria )

El organismo detalla que solo el uno porciento de las oficinas presenta disponibilidad baja, con tiempos mayores a veintiún días hábiles.

En el desglose oficial, 12% de los módulos, ubicados en entidades como Jalisco, Ciudad de México y Yucatán, muestran disponibilidad media, con espera de once a veinte días hábiles.

La información fue difundida por el SAT a través de sus canales oficiales, donde también se especifica que la disponibilidad considera el registro en el portal Citas SAT y en la Fila Virtual.

SAT identifica módulos con alta y baja disponibilidad en todo el país

El SAT señala que entidades como Aguascalientes, Baja California, Veracruz, Oaxaca y gran parte de los módulos de Nuevo León y Sonora operan con disponibilidad alta.

En contraste, algunas oficinas en Jalisco y Michoacán presentan disponibilidad baja. La lista completa incluye los nombres de los módulos y sus ubicaciones, donde destaca el predominio de puntos con espera reducida.

Es importante recordar que las personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes acuden con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial.

Todos los trámites son gratuitos y la autoridad fiscal recomienda denunciar la venta de citas o trámites mediante el correo denuncias@sat.gob.mx.

El SAT reporta que el 87% de sus módulos y oficinas en México ofrecen alta disponibilidad de citas entre el 20 y el 24 de abril de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El SAT reporta que el 87% de sus módulos y oficinas en México ofrecen alta disponibilidad de citas entre el 20 y el 24 de abril de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Trámites digitales y reglas para la atención presencial

La autoridad exhorta a los contribuyentes a realizar sus trámites mediante las herramientas digitales del SAT como:

  • el portal sat.gob.mx
  • SAT ID
  • Oficina Virtual
  • OrientaSAT
  • Factura SAT Móvil

Es importante destacar que la declaración anual de personas comenzó el primero de abril y termina el 30 del mismo mes. Es decir, quedan prácticamente 10 días para cumplir con la declaración.

Por otro lado, si se te ha complicado realizar este trámite, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) brinda asesoría virtual y física a través de sus medios digitales oficiales y sus oficinas distribuidas al rededor de la república mexicana.

Al corte del 18 de abril el SAT ha informado que se han presentado 6 millones 530 mil 970 declaraciones. La autoridad fiscal recuerda que también puedes presentar tu declaración anual los sábados y domingos, a cualquier hora del día por sus canales virtuales.

Temas Relacionados

SATDeclaración Anualmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

Más Noticias

Mi derecho, mi lugar 2026: ¡No te quedes fuera! Nueva oportunidad para entrar a prepa

La iniciativa busca que los adolescentes tengan una entrada más sencilla a alguna preparatoria de la Zona Metropolitana del Valle de México

Mi derecho, mi lugar 2026: ¡No te quedes fuera! Nueva oportunidad para entrar a prepa

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Al arribar al inmueble los agentes fueron agredidos con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento en el que fueron neutralizados los presuntos agresores

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadisíma la vieja”

Presentación en vivo y señalamientos recientes avivan la controversia alrededor de la intérprete española, mientras las reacciones del público intensifican el debate

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadisíma la vieja”

La semilla que mejora la vista y además es rica en zinc, ácidos grasos y su potencial de hierro

Un dato relevante es que la degeneración macular constituye la causa más frecuente de pérdida de visión central en adultos mayores

La semilla que mejora la vista y además es rica en zinc, ácidos grasos y su potencial de hierro

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, detalló que estas medidas también afectan a familiares y cercanos de individuos involucrados en el cártel

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de abril: intervienen casa de seguridad de grupo criminal en Tuxtla Gutiérrez durante operativo en Chiapas

Desarticulan la célula “Cobra” del CJNG en Colima: ligada con el asesinato de un policía y seis personas

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadisíma la vieja”

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadisíma la vieja”

Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden que dejen de “acosar” a Miguel Gallego Arámbula tras nuevas fotos

¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

Niurka es la primera eliminada de La Mansión VIP, acusa favoritismos y arremete contra HotSpanish en vivo

Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras: actividades, fechas y todo lo que debes sobre el evento en CDMX

DEPORTES

Liga MX: así marchan la tabla general y de goleo previo a la Jornada 16 del Clausura 2026

Liga MX: así marchan la tabla general y de goleo previo a la Jornada 16 del Clausura 2026

Penta brilla en WrestleMania 42 y reafirma su reinado

Miguel Piojo Herrera responde si será técnico del Atlante para el Apertura 2026

Liguilla del Clausura 2026 al momento: estos son los clubes clasificados al cierre de la Jornada 15

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos