Declaración Anual 2026: cuáles son los módulos del SAT con más disponibilidad en semana del 20 al 24 de abril

El SAT reporta que la mayoría de sus módulos y oficinas en el país mantiene alta disponibilidad de citas para la segunda quincena de abril de 2026 - REUTERS/Gonzalo Fuentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad fiscal de México, actualizó los datos sobre la disponibilidad de citas para atención presencial en sus módulos y oficinas en las 32 entidades federativas, correspondiente a la semana del 20 al 24 de abril.

Se reporta que 87% de los módulos y oficinas del SAT ofrecen disponibilidad alta de citas para atención presencial entre el 20 y el 24 de abril de 2026, lo que representa un plazo de espera de uno a diez días hábiles en la mayoría de las entidades.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica un mapa interactivo que detalla la disponibilidad de citas en sus módulos y oficinas a nivel nacional, del 20 al 24 de abril de 2026, con un 87% de alta disponibilidad. (Servicio de Administración Tributaria )

El organismo detalla que solo el uno porciento de las oficinas presenta disponibilidad baja, con tiempos mayores a veintiún días hábiles.

En el desglose oficial, 12% de los módulos, ubicados en entidades como Jalisco, Ciudad de México y Yucatán, muestran disponibilidad media, con espera de once a veinte días hábiles.

La información fue difundida por el SAT a través de sus canales oficiales, donde también se especifica que la disponibilidad considera el registro en el portal Citas SAT y en la Fila Virtual.

SAT identifica módulos con alta y baja disponibilidad en todo el país

El SAT señala que entidades como Aguascalientes, Baja California, Veracruz, Oaxaca y gran parte de los módulos de Nuevo León y Sonora operan con disponibilidad alta.

En contraste, algunas oficinas en Jalisco y Michoacán presentan disponibilidad baja. La lista completa incluye los nombres de los módulos y sus ubicaciones, donde destaca el predominio de puntos con espera reducida.

Es importante recordar que las personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes acuden con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial.

Todos los trámites son gratuitos y la autoridad fiscal recomienda denunciar la venta de citas o trámites mediante el correo denuncias@sat.gob.mx.

El SAT reporta que el 87% de sus módulos y oficinas en México ofrecen alta disponibilidad de citas entre el 20 y el 24 de abril de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Trámites digitales y reglas para la atención presencial

La autoridad exhorta a los contribuyentes a realizar sus trámites mediante las herramientas digitales del SAT como:

el portal sat.gob.mx

SAT ID

Oficina Virtual

OrientaSAT

Factura SAT Móvil

Es importante destacar que la declaración anual de personas comenzó el primero de abril y termina el 30 del mismo mes. Es decir, quedan prácticamente 10 días para cumplir con la declaración.

Por otro lado, si se te ha complicado realizar este trámite, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) brinda asesoría virtual y física a través de sus medios digitales oficiales y sus oficinas distribuidas al rededor de la república mexicana.

Al corte del 18 de abril el SAT ha informado que se han presentado 6 millones 530 mil 970 declaraciones. La autoridad fiscal recuerda que también puedes presentar tu declaración anual los sábados y domingos, a cualquier hora del día por sus canales virtuales.