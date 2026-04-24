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Baja de peso mientras duermes: las mejores bebidas con efecto quema grasa para tomar antes de dormir

Una rutina con infusiones puede influir en la quema de calorías y favorecer la relajación, apoyando el bienestar general mientras el cuerpo descansa

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El consumo de ciertas mezclas naturales puede impulsar la digestión y facilitar un descanso reparador gracias a sus compuestos únicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir bebidas que aceleran el metabolismo en la rutina nocturna se ha vuelto una práctica popular entre quienes buscan apoyar la quema de grasa y mejorar la salud general.

Diversos ingredientes naturales, como el té verde, el jengibre o la canela, pueden favorecer los procesos metabólicos mientras el cuerpo descansa.

Consumir estas bebidas antes de dormir puede ofrecer beneficios que van más allá de la pérdida de peso, como mejorar la digestión, promover un sueño reparador y contribuir al bienestar integral.

metabolismo acelerado
Estas bebidas pueden favorecer la activación del metabolismo al dormir. (Pexels)

Cuáles son las mejores bebidas con efecto quema grasa para tomar antes de dormir

Algunas bebidas son populares por su potencial efecto “quema grasa” cuando se consumen antes de dormir.

Aunque ninguna bebida es milagrosa, ciertos ingredientes pueden ayudar a estimular el metabolismo, mejorar la digestión y favorecer la quema de grasa durante el descanso.

De acuerdo con un estudio de la revista científica Scielo, entre las opciones más recomendadas para consumir por la noche y obtener este beneficio, se encuentran las siguientes:

  • Té verde: Rico en catequinas y cafeína, el té verde puede activar el metabolismo y favorecer la oxidación de grasas. Se recomienda elegir variedades descafeinadas para evitar el insomnio.
  • Té de jengibre: El jengibre tiene propiedades termogénicas y antiinflamatorias, ayuda a la digestión y puede contribuir a la pérdida de grasa abdominal.
  • Agua tibia con limón: Tomar agua tibia con unas gotas de limón ayuda a depurar el organismo, mejora la digestión y puede apoyar la quema de grasas durante la noche.
  • Agua con vinagre de manzana: Consumir una cucharadita de vinagre de manzana diluida en un vaso de agua puede ayudar a regular el azúcar en sangre y favorecer el metabolismo de las grasas. No se recomienda abusar ni tomarlo puro para evitar irritaciones gástricas.
  • Té de canela: La canela ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre y tiene efecto termogénico, lo que favorece la quema de calorías en reposo.
  • Infusión de manzanilla: Aunque no tiene un efecto “quema grasa” directo, la manzanilla promueve la relajación y el buen sueño, lo que favorece el metabolismo nocturno.
  • Leche baja en grasa: Algunas investigaciones sugieren que la proteína y el calcio de la leche pueden ayudar a regular el metabolismo y favorecer la pérdida de grasa durante el sueño.

Recomendaciones:

  • Evita bebidas con cafeína si tienes problemas para dormir.
  • No agregues azúcar ni endulzantes artificiales.
  • Mantén una alimentación equilibrada y hábitos saludables para potenciar los efectos.
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Las bebidas naturales con efecto quema grasa ofrecen beneficios adicionales, como reducción de la hinchazón y control del hambre nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de tomar bebidas con efecto “quema grasa” antes de dormir

Tomar bebidas con efecto “quema grasa” antes de dormir puede aportar varios beneficios, siempre y cuando se combine con una dieta equilibrada y hábitos saludables. Estos son algunos de los principales beneficios:

  • Estimulación del metabolismo nocturno: Ciertos ingredientes, como el té verde, el jengibre o la canela, pueden favorecer el metabolismo durante la noche, ayudando al cuerpo a quemar calorías incluso en reposo.
  • Mejora de la digestión: Bebidas como la infusión de jengibre, manzanilla o agua con limón pueden facilitar la digestión, reducir la hinchazón y evitar molestias estomacales que interfieran con el descanso.
  • Reducción de la acumulación de grasa: Ingredientes como el vinagre de manzana o el té de canela ayudan a estabilizar los niveles de glucosa en sangre y pueden reducir la acumulación de grasa abdominal.
  • Promoción del sueño reparador: Algunas infusiones, como la manzanilla o la leche baja en grasa, favorecen la relajación y el descanso profundo, lo que es clave para la regulación hormonal y el control del peso.
  • Control del apetito nocturno: Consumir ciertos tipos de bebidas puede ayudar a reducir la sensación de hambre antes de dormir, evitando antojos y consumo excesivo de calorías en la noche.
  • Efecto antioxidante y antiinflamatorio: Muchas de estas bebidas contienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que contribuyen a la salud general y apoyan los procesos naturales de desintoxicación del cuerpo durante la noche.

Es importante recordar que estas bebidas no sustituyen una alimentación balanceada ni la actividad física, y su efecto puede variar según el organismo de cada persona.

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