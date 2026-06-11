Por qué el consumo de alcohol en mujeres preocupa cada vez más a Alcohólicos Anónimos

En el marco de su 91 aniversario, AA llamó a fortalecer la información y la prevención para enfrentar una problemática que impacta cada vez a más sectores de la población

El consumo de alcohol entre las mujeres se ha convertido en una de las principales preocupaciones de Alcohólicos Anónimos (AA) en México. Así lo expresó la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. (CMSGAA) durante la conmemoración del 91 aniversario de la fundación de esta comunidad internacional dedicada a apoyar a personas con problemas relacionados con el alcohol.

El presidente de la CMSGAA, Juan Arturo Sabines Torres, señaló que, pese a los avances logrados por la organización a lo largo de más de nueve décadas, existen nuevos retos que requieren atención urgente.

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Entre ellos destacan el inicio del consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas y el impacto que esta enfermedad tiene en la población femenina.

De acuerdo con el dirigente, estos fenómenos representan nuevas áreas de trabajo para la agrupación, que actualmente cuenta con más de 14 mil grupos distribuidos en todo el territorio nacional.

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Ante este panorama, hizo un llamado a la sociedad civil y a las instituciones para fortalecer los canales de comunicación y acercar información confiable sobre el alcoholismo y sus consecuencias.

Alcohólicos Anónimos advierte que el aumento del consumo de alcohol entre mujeres representa uno de los principales desafíos para la prevención y atención del alcoholismo en México

La importancia de la información para prevenir el alcoholismo

Alcohólicos Anónimos considera que el acceso a la información es una herramienta fundamental para prevenir el desarrollo de problemas relacionados con el consumo de alcohol. Por ello, en su aniversario número 91, la organización destacó la necesidad de construir puentes entre la comunidad, las autoridades sanitarias y la ciudadanía.

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La agrupación sostiene que una mayor difusión sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede contribuir a que más personas identifiquen señales de alerta y busquen ayuda de manera oportuna.

Esta labor cobra especial relevancia en grupos que históricamente han sido menos visibles dentro de las estadísticas relacionadas con el alcoholismo, como ocurre con las mujeres.

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AA subraya que su modelo de recuperación continúa vigente gracias a principios como la gratuidad, el anonimato y la autonomía de sus grupos, elementos que han permitido que miles de personas encuentren apoyo sin enfrentar barreras económicas o sociales.

Tres pilares que han sostenido a AA durante más de nueve décadas

En el marco de esta conmemoración, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos destacó tres factores que han sido determinantes para mantener su presencia en México durante décadas.

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El primero es la accesibilidad total. La organización recuerda que el único requisito para integrarse a un grupo es tener el deseo de dejar de beber. Las reuniones se realizan diariamente, sin cuotas de inscripción y sin distinción por condición económica, religión, ideología política, identidad u orientación sexual.

El segundo pilar es la colaboración institucional. A lo largo de los años, AA ha fortalecido vínculos con hospitales, centros de salud, empresas y centros penitenciarios, además de contar con el apoyo de profesionales que ayudan a identificar y canalizar a personas con problemas derivados del consumo de alcohol.

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Finalmente, la organización destaca el poder del anonimato, principio que permite que cualquier persona pueda solicitar ayuda sin temor a ser juzgada o estigmatizada.

Una comunidad con resultados sostenidos

Según la última encuesta interna de la Central Mexicana de AA, el 59 por ciento de sus grupos tiene más de 16 años de existencia, mientras que el 52 por ciento sesiona entre cinco y siete días a la semana. Además, el 75 por ciento de sus integrantes ha logrado mantenerse en sobriedad durante más de seis años y el 21 por ciento supera ya las dos décadas sin consumir alcohol.

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Estas cifras reflejan, de acuerdo con la organización, la permanencia y efectividad de una comunidad que desde 1935 ha trabajado para brindar esperanza y acompañamiento a quienes enfrentan el alcoholismo.

A 91 años de su creación, AA reconoce que el aumento del consumo de alcohol entre mujeres y jóvenes exige redoblar esfuerzos para informar, prevenir y acercar alternativas de recuperación a quienes más lo necesitan.

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