El Malila desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

El Malilla sorprende a sus fans al expresar su disposición a colaborar con Christian Nodal, disipando rumores de rivalidad entre ambos artistas. (Foto AP/Félix Márquez / RS)

El Malilla volvió a generar sorpresa entre sus seguidores luego de que asegurara estar dispuesto a una colaboración con Christian Nodal pese a rumores de supuesta rivalidad.

Durante su paso por el aeropuerto de Ciudad de México, el intérprete de “Papi Chulo” dejó abierta la posibilidad a incursionar en otros géneros como el regional mexicano.

“Admiro mucho su voz. Me gusta su música, la neta, sí me encantaría hacer una rola con él”, expresó.

Además de aplaudir el talento del cantante de “Adiós amor” y “No te contaron mal”, El Malilla aseguró que tampoco se cierra a colabarar junto a Ángela Aguilar, integrante de una de las dinastías más importantes del género regional.

El Malilla sorprende a sus fans al expresar interés en colaborar con Christian Nodal pese a rumores de rivalidad. (Foto AP/Félix Márquez)

El Malilla desmiente tener rivalidad con algún colega

Durante su encuentro con la prensa, compartió para los micrófonos del programa De primera mano que está abierto a colaborar con varios artistas y negó completamente tener una rivalidad con alguno de sus colegas.

“Yo estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo, la neta no estoy en peleas y estoy en pro de hacer música”, enfatizó.

Al escuchar sus palabras, parte de los reporteros cuestionaron sobre una fusión con Danna Paola, a lo que respondió: “Me encantaría, Danna, te quiero mucho, ya saquemos esa canción”.

Cabe mencionar que su crecimiento no solo ha sido nacional, pues en ese mismo encuentro reveló que tiene varias sorpresas preparadas para Estados Unidos, específicamente en California.

El cantante está abierto a colaborar con Danna Paola y exponentes del regional mexicano. (Mar L. / Infobae México)

El cantante describe su taquería como “un sueño guajiro”

A finales de febrero, el cantante mexicano sorprendió a propios y extraños al anunciar su nuevo emprendimiento fuera de la música. Se trata de la Taquería y Carnicería Los Pacientes.

En su encuentro con la prensa, El Malilla también compartió su entusiasmo por dar un nuevo pasó como empresario y aseguró que se trata de un “sueño guajiro” en el que no está solo, pues cuenta con otros empresarios.

“Estoy muy feliz, la neta. Nos aventuramos a hacer los tacos. Obviamente yo no soy el dueño, tengo una sociedad ahí, pero es muy lindo comenzar este sueño guajiro. La neta, la comida es algo que me encanta después de hacer música”, compartió.

ARCHIVO - El cantante mexicano El Malilla se presenta en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez, archivo)

Cabe recordar que el intérprete de “Te lo doy” dio a conocer su emprendimiento a través de un video en redes sociales, donde confesó que aunque es nuevo en la industria restaurantera, está feliz por dar el primer paso.

"¿Alguna vez les conté una historia de un sueño guajiro que era tener un lugar de comida? Me aventuré a este gran sueño, no solo yo, sino con socios, porque soy nuevo en esta materia del mundo restaurantero. Estoy muy feliz, pandilla”, expresó.

Y agregó: “El poder hacer este gran paso con gente que conozco y que considero amigos, es muy satisfactorio pa’ mí, porque no está nada mal pa’ un güey de Valle de Chalco”.