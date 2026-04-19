Pensionados IMSS e ISSSTE 2026: ¿Quiénes deben declarar al SAT en abril y quiénes quedan exentos?

Los fondos de ahorro voluntario en Colombia se han convertido en una herramienta clave para quienes buscan mejorar su pensión - crédito Frepik

La Declaración Anual 2026 ha generado dudas entre millones de jubilados en México, especialmente entre quienes reciben pensión del IMSS o del ISSSTE. Aunque existe la creencia de que este ingreso está totalmente libre de impuestos, la realidad es que depende del monto recibido y de otras condiciones fiscales establecidas por el SAT.

En términos generales, no todos los pensionados están obligados a presentar su declaración, pero sí hay casos específicos en los que deben hacerlo para evitar multas o recargos.

¿Qué pensionados NO están obligados a declarar ante el SAT?

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las pensiones están exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta cierto límite. Este tope equivale a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 representa aproximadamente más de 50 mil pesos mensuales.

Esto significa que:

Si una persona recibe únicamente su pensión

Y el monto no supera ese límite mensual

No tiene que pagar ISR ni presentar la Declaración Anual en la mayoría de los casos.

Incluso, este beneficio aplica tanto para jubilados del IMSS como del ISSSTE, siempre que no rebasen el umbral establecido por la ley.

¿Quiénes sí deben presentar la Declaración Anual 2026?

El SAT establece que hay situaciones en las que los pensionados sí están obligados a declarar, incluso si ya se les retuvo impuesto durante el año.

Estos son los principales casos:

1. Si la pensión supera el límite exento

Cuando los ingresos mensuales exceden el equivalente a 15 UMA (alrededor de 50 mil pesos), el excedente sí paga ISR y debe declararse.

2. Si los ingresos anuales superan los 400 mil pesos

Aunque provengan solo de pensión, rebasar este monto activa la obligación de presentar la declaración.

3. Si reciben dos o más pensiones

Por ejemplo, quienes cobran al mismo tiempo del IMSS y del ISSSTE deben declarar, ya que el límite exento no se duplica.

4. Si tienen ingresos adicionales

También deben declarar quienes, además de su pensión, obtienen dinero por:

Rentas

Negocios o actividad profesional

Intereses bancarios o inversiones

En estos casos, todos los ingresos se suman para efectos fiscales.

¿Qué pasa si no presentan la declaración?

El incumplimiento puede derivar en multas o sanciones por parte del SAT, especialmente si el contribuyente estaba obligado a declarar.

Por ello, especialistas recomiendan revisar cada caso particular, ya que la obligación no depende solo de la pensión, sino del conjunto de ingresos y condiciones fiscales.

¿Conviene declarar aunque no sea obligatorio?

En algunos casos sí. Aunque un pensionado no esté obligado, presentar la declaración puede permitirle obtener un saldo a favor, sobre todo si tuvo deducciones personales o retenciones indebidas de ISR.

Claves para pensionados del IMSS e ISSSTE en 2026

La pensión no siempre está totalmente libre de impuestos

El factor clave es el monto mensual y anual

Tener ingresos adicionales o más de una pensión cambia la obligación fiscal

Declarar voluntariamente puede traer beneficios económicos

En resumen, el mensaje del SAT es claro: muchos pensionados están exentos, pero otros sí deben cumplir con la Declaración Anual 2026, por lo que revisar cada caso es fundamental para evitar problemas fiscales.