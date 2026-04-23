Condusef acerca a hablantes indígenas materiales para educación financiera, en lengua mixteca y purépecha

CONDUSEF e INALI se reúnen para presentar una estrategia que fortalece la inclusión financiera en México mediante la adaptación de materiales a lenguas indígenas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) incorpora materiales de educación financiera en lenguas indígenas a su portal institucional desde hoy 22 de abril, con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Esta iniciativa permite que millones de mexicanos tengan acceso a información clara sobre el entendimiento de ingresos económicos, tal es:

Cómo prevenir fraudes

Ejercer derechos como usuarios de servicios financieros

Fortalecer su patrimonio

Según datos de INEGI, se contabilizan 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas en el país.

La inclusión de estos materiales responde a la demanda de orientación financiera adecuada al contexto cultural y lingüístico de los pueblos indígenas.

Claudia Sheinbaum reconoce a mujeres traductoras por su labor en la difusión de derechos en lenguas indígenas nacionales en Oaxaca. | (Crédito: Presidencia)

Los contenidos, disponibles en Nawatlahtolli (náhuatl de la Huasteca y Veracruz), Tu’un Savi (mixteco) y P’urhepecha (mediante el Proyecto Minerva), pueden consultarse en formato de folleto digital y audio a través de webappsos.condusef.gob.mx.

Según la CONDUSEF, estos recursos ayudan a que más personas identifiquen riesgos, conozcan sus derechos y sepan actuar ante posibles fraudes o abusos.

Educación financiera en lenguas indígenas rompe el paradigma

Óscar Rosado Jiménez, presidente de la CONDUSEF, declaró que la educación financiera debe ser una herramienta concreta, accesible en la lengua de cada persona.

Por su parte, Luis Arturo Fuentes Gómez, titular en INALI, afirmó que la traducción de infografías y materiales en náhuatl y mixteco promueve relaciones más justas y equitativas entre las comunidades indígenas y las instituciones financieras.

La CONDUSEF y el INALI reiteran con estas acciones su compromiso de acercar la inclusión financiera y proteger la economía de todos los habitantes, sin importar origen o lengua.

Materiales en lenguas indígenas incluyen mixteco y purépecha

Dentro del portal de CONDUSEF, los materiales para impulsar la educación financiera en hablantes indígenas ya están disponibles. Las lenguas en las que se pueden consultar al momento son mixteco, Nawatlahtolli (náhuatl de la huasteca Veracruzana) y Purépecha.

Los contenidos que incluyen los folletos incluyen temas sobre cajeros, fraudes financieros, robo en cajeros, crédito y presupuesto.

Entre las recomendaciones que emitió la dependencia podemos encontrar algunos consejos importantes como proteger claves NIP, revisar movimientos en estados de cuenta, así como prestar atención a cobros no reconocidos y no compartir datos personales o bancarios al usar el cajero.

También, dentro de los folletos, la CONDUSEF insta a la población a acudir a su apoyo cuando se presenten situaciones como el querer comparar productos financieros, en caso de sospechas de fraude o engaño y si una institución bancaria no resuelve tus dudas.