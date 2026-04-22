Nuevos consejeros del INE toman protesta en medio de críticas por el proceso de selección

La renovación del Consejo General del INE se da en un contexto de atención sobre la imparcialidad y fortaleza institucional del órgano electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) concretó la renovación parcial de su Consejo General con la toma de protesta de tres nuevos integrantes que permanecerán en el cargo hasta abril de 2035.

El acto fue encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quien destacó la responsabilidad institucional de fortalecer la democracia en México.

INE 2026: nuevos consejeros asumen funciones hasta 2035

Durante una sesión extraordinaria, se integraron al órgano electoral Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, tras haber sido designados por la Cámara de Diputados con una mayoría calificada de 334 votos.

El proceso de designación abre un nuevo ciclo en el Consejo General del INE con retos en materia de confianza y legitimidad.

El periodo de funciones de los nuevos consejeros abarca del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035, por lo que su gestión incidirá en varios procesos electorales clave en el país.

Confianza ciudadana y legitimidad, retos clave para el Consejo General del INE

En sus primeras intervenciones, los nuevos consejeros coincidieron en la necesidad de fortalecer la credibilidad del instituto.

Gómez Puga subrayó que la legitimidad no solo depende del apego a la ley, sino de la construcción cotidiana de confianza ciudadana.

En la misma línea, Cruz García planteó la urgencia de acercar nuevamente a la ciudadanía con las instituciones, ante la percepción de distanciamiento que existe en algunos sectores.

Perfiles técnicos y experiencia electoral marcan dos de las designaciones

Las trayectorias de Cruz García y Gómez Puga destacan por su experiencia en materia electoral.

Blanca Yassahara Cruz García cuenta con trayectoria en el ámbito electoral y ha ocupado cargos en organismos locales.

La primera cuenta con carrera dentro del Servicio Profesional Electoral y recientemente presidía el Instituto Electoral de Puebla.

Por su parte, Gómez Puga acumula más de 17 años en el ámbito electoral, con experiencia en tribunales y órganos de fiscalización en Tamaulipas, lo que la posiciona como especialista en control institucional.

Arturo Chávez: trayectoria académica y vínculos políticos generan debate

El nombramiento de Chávez López es el que ha generado mayor discusión pública.

Aunque cuenta con formación en ciencias sociales y experiencia en la administración pública —incluyendo su paso como director de Talleres Gráficos de México y académico de la UNAM—, no tiene trayectoria electoral directa documentada.

Arturo Manuel Chávez López es uno de los nuevos integrantes del Consejo General del INE para el periodo 2026-2035.

Además, su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido señalada como un factor de controversia.

Chávez colaboró con ella durante su gestión en Tlalpan y posteriormente como asesores en políticas públicas cuando encabezó el gobierno capitalino.

A pesar de ello, obtuvo una de las calificaciones más altas en el proceso de evaluación, con 99 aciertos de 100, lo que también ha sido objeto de debate entre actores políticos.

Críticas al proceso de selección del INE dividen a oficialismo y oposición

La designación de los nuevos consejeros no estuvo exenta de críticas. Legisladores de oposición votaron en contra del acuerdo y cuestionaron la transparencia del proceso, señalando posibles sesgos en favor de perfiles cercanos al oficialismo.

Legisladores de oposición cuestionaron el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE.

Las negociaciones en la Cámara de Diputados se prolongaron durante varias horas antes de alcanzar consenso, reflejando la tensión política en torno a la integración del órgano electoral.

Lo que debes saber sobre los nuevos consejeros del INE

Fueron elegidos con 334 votos a favor en la Cámara de Diputados

Iniciaron funciones el 22 de abril de 2026

Permanecerán en el cargo hasta el 21 de abril de 2035

Dos perfiles cuentan con amplia experiencia electoral técnica

Uno de los nombramientos, el de Chávez López, ha generado polémica por su perfil y vínculos políticos

La oposición cuestionó la transparencia del proceso de selección

La renovación del Consejo General del INE ocurre en un momento clave para el sistema democrático mexicano.

La actuación de estos nuevos consejeros será determinante para garantizar la imparcialidad de los comicios, la fiscalización de partidos y la confianza en los resultados electorales en los próximos años.