¡Lomitos contra el gusano barrenador! Científicos de la UNAM desarrollan una estrategia de detección temprana de esta plaga

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsa una innovadora estrategia para enfrentar al gusano barrenador, una plaga que amenaza a la ganadería en México.

A través de perros entrenados, científicos buscan detectar de forma temprana esta infestación y evitar su propagación, con resultados que ya superan el 90% de efectividad.

El proyecto es desarrollado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), con financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). La estrategia se basa en el uso del olfato canino para identificar olores asociados a heridas infectadas por el gusano barrenador.

Perritos contra el gusano barrenador

Actualmente, los perros Nala y Tamal son los protagonistas de esta innovación. Ambos han sido entrenados para detectar la plaga con una sensibilidad superior al 90%, lo que los convierte en una herramienta prometedora para la detección temprana en campo.

¿Quiénes están detrás del proyecto?

El desarrollo de esta estrategia es encabezado por Carlos Guillermo Gutiérrez Aguilar, director de la FMVZ, junto con la doctora Arantzatzu Lassala Irueste y la alumna Diana Cortés Becerril.

La FMVZ ha establecido una colaboración con el estado de Jalisco, y otros como Guanajuato, Colima y Michoacán han mostrado interés en integrarse a esta estrategia. Foto: Gaceta UNAM

El origen del proyecto se remonta a la pandemia de COVID-19, cuando el equipo comenzó a entrenar perros para detectar la enfermedad mediante muestras biológicas. En ese proceso participaron instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Centro de Adiestramiento de la Policía Militar.

Posteriormente, los perros fueron reentrenados para la detección de cáncer, en colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología, antes de enfocarse en el gusano barrenador ante su reciente expansión en México.

De la crisis sanitaria a la emergencia agropecuaria

El gusano barrenador afecta al ganado al depositar larvas en heridas abiertas, donde se alimenta del tejido vivo. Esto provoca infecciones graves, pérdidas económicas y riesgos sanitarios.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), hasta el 17 de marzo de 2026 se han registrado más de 17 mil 554 casos en el país.

Este escenario es preocupante si se considera que México ocupa el séptimo lugar mundial en producción de proteína animal, lo que convierte a la ganadería en un sector estratégico.

Estados interesados y expansión del proyecto

Desde enero de 2026, el equipo realiza pruebas experimentales en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT), en Veracruz, y en el Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal (CEPIPSA), en Topilejo, Ciudad de México.

En estos espacios, Nala y Tamal han demostrado su capacidad para identificar muestras contaminadas incluso en condiciones reales de manejo ganadero, lo que refuerza el potencial de esta tecnología.

La estrategia ya comienza a generar interés a nivel nacional. La FMVZ estableció una colaboración con Jalisco, entidad que cuenta con su propia agencia estatal de sanidad.

Además, estados como Guanajuato, Colima y Michoacán han manifestado su intención de integrarse al proyecto. También se contempla la participación de entidades del Golfo como Veracruz y Tamaulipas.

El objetivo es crear corredores sanitarios que permitan el tránsito seguro del ganado y eviten la propagación de la plaga hacia el norte del país.

Beneficios sociales, económicos y académicos

El impacto de esta estrategia va más allá de la sanidad animal. Entre sus principales beneficios destacan:

Protección de la economía ganadera , al reducir pérdidas por infestaciones

Mejora en la vigilancia epidemiológica mediante detección temprana

Formación académica especializada para estudiantes de veterinaria

Vinculación entre universidad, gobierno e industria

Generación de empleo y capacitación técnica en el sector agropecuario

Además, el proyecto permite ajustar los programas educativos de la FMVZ según las necesidades reales del campo mexicano, fortaleciendo la preparación profesional de los estudiantes.

Innovación mexicana con impacto real

El uso de perros para detectar el gusano barrenador representa una solución innovadora que combina ciencia, colaboración institucional y aplicación práctica.

Aunque aún enfrenta retos, como la validación en condiciones reales y la ampliación del programa, esta estrategia posiciona a la UNAM como un referente en el desarrollo de soluciones frente a emergencias sanitarias en el sector agropecuario.