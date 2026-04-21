México

¡Lomitos contra el gusano barrenador! Científicos de la UNAM desarrollan una estrategia de detección temprana de esta plaga

Actualmente los perritos Nala y Tamal son los protagonistas de esta innovación

Guardar
Crédito: Jovani Pérez/Infobae México
Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsa una innovadora estrategia para enfrentar al gusano barrenador, una plaga que amenaza a la ganadería en México.

A través de perros entrenados, científicos buscan detectar de forma temprana esta infestación y evitar su propagación, con resultados que ya superan el 90% de efectividad.

El proyecto es desarrollado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), con financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). La estrategia se basa en el uso del olfato canino para identificar olores asociados a heridas infectadas por el gusano barrenador.

Perritos contra el gusano barrenador

Actualmente, los perros Nala y Tamal son los protagonistas de esta innovación. Ambos han sido entrenados para detectar la plaga con una sensibilidad superior al 90%, lo que los convierte en una herramienta prometedora para la detección temprana en campo.

¿Quiénes están detrás del proyecto?

El desarrollo de esta estrategia es encabezado por Carlos Guillermo Gutiérrez Aguilar, director de la FMVZ, junto con la doctora Arantzatzu Lassala Irueste y la alumna Diana Cortés Becerril.

La FMVZ ha establecido una colaboración con el estado de Jalisco, y otros como Guanajuato, Colima y Michoacán han mostrado interés en integrarse a esta estrategia. Foto: Gaceta UNAM
La FMVZ ha establecido una colaboración con el estado de Jalisco, y otros como Guanajuato, Colima y Michoacán han mostrado interés en integrarse a esta estrategia. Foto: Gaceta UNAM

El origen del proyecto se remonta a la pandemia de COVID-19, cuando el equipo comenzó a entrenar perros para detectar la enfermedad mediante muestras biológicas. En ese proceso participaron instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Centro de Adiestramiento de la Policía Militar.

Posteriormente, los perros fueron reentrenados para la detección de cáncer, en colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología, antes de enfocarse en el gusano barrenador ante su reciente expansión en México.

De la crisis sanitaria a la emergencia agropecuaria

El gusano barrenador afecta al ganado al depositar larvas en heridas abiertas, donde se alimenta del tejido vivo. Esto provoca infecciones graves, pérdidas económicas y riesgos sanitarios.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), hasta el 17 de marzo de 2026 se han registrado más de 17 mil 554 casos en el país.

Este escenario es preocupante si se considera que México ocupa el séptimo lugar mundial en producción de proteína animal, lo que convierte a la ganadería en un sector estratégico.

Estados interesados y expansión del proyecto

Desde enero de 2026, el equipo realiza pruebas experimentales en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT), en Veracruz, y en el Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal (CEPIPSA), en Topilejo, Ciudad de México.

En estos espacios, Nala y Tamal han demostrado su capacidad para identificar muestras contaminadas incluso en condiciones reales de manejo ganadero, lo que refuerza el potencial de esta tecnología.

La estrategia ya comienza a generar interés a nivel nacional. La FMVZ estableció una colaboración con Jalisco, entidad que cuenta con su propia agencia estatal de sanidad.

Además, estados como Guanajuato, Colima y Michoacán han manifestado su intención de integrarse al proyecto. También se contempla la participación de entidades del Golfo como Veracruz y Tamaulipas.

El objetivo es crear corredores sanitarios que permitan el tránsito seguro del ganado y eviten la propagación de la plaga hacia el norte del país.

Beneficios sociales, económicos y académicos

El impacto de esta estrategia va más allá de la sanidad animal. Entre sus principales beneficios destacan:

  • Protección de la economía ganadera, al reducir pérdidas por infestaciones
  • Mejora en la vigilancia epidemiológica mediante detección temprana
  • Formación académica especializada para estudiantes de veterinaria
  • Vinculación entre universidad, gobierno e industria
  • Generación de empleo y capacitación técnica en el sector agropecuario

Además, el proyecto permite ajustar los programas educativos de la FMVZ según las necesidades reales del campo mexicano, fortaleciendo la preparación profesional de los estudiantes.

Innovación mexicana con impacto real

El uso de perros para detectar el gusano barrenador representa una solución innovadora que combina ciencia, colaboración institucional y aplicación práctica.

Aunque aún enfrenta retos, como la validación en condiciones reales y la ampliación del programa, esta estrategia posiciona a la UNAM como un referente en el desarrollo de soluciones frente a emergencias sanitarias en el sector agropecuario.

Temas Relacionados

PerrosGusano barrenadorCientíficosCienciaUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Esposa de Eruviel Ávila lo acusa al de violencia psicológica y amenazas: “Vivo con el temor de perder a mis hijos”

La mujer explicó se separó del legislador para “intentar proteger, ayudar y librar” a sus hijos

Esposa de Eruviel Ávila lo acusa al de violencia psicológica y amenazas: “Vivo con el temor de perder a mis hijos”

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

El show promete reunir a miles de seguidores que han acompañado la evolución musical y escénica de esta banda integrada por Karina, Giselle, Winter y Ningning

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

Veracruz: CEDHV acredita tortura policial contra indígena Ñuhü

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz confirmó que policías ministeriales torturaron a Diego Fernando Bonilla para fabricar una declaración falsa

Veracruz: CEDHV acredita tortura policial contra indígena Ñuhü

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

El convoy regresaba de un operativo en el municipio de Morelos, donde localizaron uno de los laboratorios de metanfetamina más grandes registrados en el país

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

El pan casero que se adapta a todos los gustos: versiones dulces, saladas

Con pocos ingredientes y algo de paciencia, familias enteras encuentran en esta receta la oportunidad de compartir momentos cálidos

El pan casero que se adapta a todos los gustos: versiones dulces, saladas
MÁS NOTICIAS

NARCO

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril: agresor de Teotihuacán planeó el tiroteo con anticipación

ENTRETENIMIENTO

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

Violencia en set de ‘Sin senos no hay paraíso’ impacta en México: la ANDA exige seguridad para actores y crew

Laura Pausini es destrozada en ‘Sale el Sol’ por exigir a fans cantar en sus conciertos: “Le ganó el ego”

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Juan de Dios Pantoja confiesa que él escribió ataques y revive la guerra con Kenia Os: “Perdón”

DEPORTES

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

Así marchan las posiciones en la Liga MX Femenil a falta de una jornada para terminar el torneo

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial

Árbitro ‘Gato’ Ortiz presume título universitario y redes lo revientan: “Orgullo americanista”