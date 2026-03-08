México

¿Existe una ‘trinidad del pop’? Un debate en redes reabre la discusión sobre quiénes lideran el pop mexicano

Una posible colaboración entre cantantes desata discusión digital sobre el papel de varias intérpretes en la evolución del género

El debate sobre la trinidad
El debate sobre la trinidad del pop en México creció tras la propuesta de colaboración entre Sofía Reyes, Danna, Belinda y Kenia Os. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

En redes sociales volvió a encenderse la conversación sobre el presente del pop mexicano. El detonante fue la idea, surgida entre seguidores, de una colaboración entre Sofía Reyes, Danna, Belinda y Kenia Os, propuesta que algunos usuarios bautizaron como “la trinidad del pop". .

La discusión se intensificó luego de que la cantante regiomontana Sofía Reyes fuera consultada sobre el tema en un encuentro con la prensa. La artista expresó que estaría abierta a trabajar con sus colegas, dejando ver que la posibilidad no le resulta lejana.

“Sí, no les voy a decir todavía, pero obviamente yo feliz de trabajar y crear con todas ellas que amo y admiro”, comentó la intérprete. Sus palabras reactivaron la conversación entre seguidores, quienes comenzaron a imaginar un proyecto conjunto que podría reunir a varias de las figuras más visibles del pop en español.

La respuesta de Paty Cantú que avivó la discusión

Paty Cantú reclamó su lugar
Paty Cantú reclamó su lugar entre las figuras del pop mexicano, destacando dos décadas de carrera y su aporte al género. - (Facebook Paty Cantú)

El debate digital tomó otro rumbo cuando la cantante Paty Cantú respondió a un comentario en la red social X donde se mencionaba a las cuatro artistas como quienes “dan la cara” por el pop.

Con un tono entre humor y reivindicación, Cantú escribió: “Inclúyanme porque 20 años haciendo pop tiene muchos ovarios y mucho trabajo”. Su mensaje rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones entre seguidores del género.

La intérprete también reflexionó sobre la actualidad del pop en español. Afirmó que, aunque el estilo no ha estado “de moda” recientemente, sigue vivo gracias a artistas que mantienen su esencia, construyen comunidad con sus fans y continúan creando música con constancia.

El pop en español y su conexión con los fans

La cantante Paty Cantú valoró
La cantante Paty Cantú valoró la permanencia del pop en español gracias a la constancia y comunidad de sus principales exponentes. (Cortesía)

En su mensaje, Cantú también compartió una reflexión sobre el momento que vive el pop en español. Señaló que, aunque el género no siempre domina las listas principales de plataformas digitales, mantiene una base sólida de oyentes.

La cantante destacó que la calidad de la música, la conexión con las comunidades de fans y el crecimiento constante de los catálogos musicales siguen siendo factores que mantienen vigente al género.

También subrayó que los conciertos continúan llenándose y que las letras siguen acompañando a quienes escuchan estas canciones, lo que demuestra que el pop conserva un lugar importante en la vida de su público.

Más artistas se suman a la conversación del pop mexicano

La conversación en redes añadió
La conversación en redes añadió artistas como Ha*Ash, Yuridia y María León, reconocidas por mantener la esencia del pop mexicano. (Jovani Pérez/ Infobae)

Tras la intervención de Cantú, la conversación se amplió y muchos usuarios comenzaron a mencionar a otras figuras que han marcado el pop mexicano durante los últimos años.

Entre los nombres más repetidos aparecen el dúo Ha*Ash, así como Yuridia, María León y Paty Cantú. Varios seguidores señalaron que estas cantantes forman parte de una generación cercana en edad —alrededor de los 40 años— que ha mantenido presencia constante dentro del pop en México.

Los usuarios también recordaron que existen otras figuras importantes del género que pertenecen a generaciones anteriores, como María José, Gloria Trevi y Lucero. Para muchos fans, el debate terminó ampliándose hacia un reconocimiento más amplio de las artistas que han construido y sostenido el pop mexicano a lo largo de distintas etapas.

