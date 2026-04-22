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¿Otro “Lord Gasolina”? Exhiben a sujeto que escapó sin pagar en Puebla | VIDEO

El momento quedó captado en video y se volvió viral en redes sociales

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Usuarios piden reforzar seguridad tras difusión del video.
Usuarios piden reforzar seguridad tras difusión del video.

Un nuevo caso de robo de combustible volvió a encender las alertas en la autopista Mexico-Puebla, donde un individuo aprovechó un descuido para huir sin pagar en una estación de servicio. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación entre usuarios.

De acuerdo con el material difundido por la cuenta X @_LosTitulares, un automóvil blanco arribó con aparente normalidad al establecimiento. El conductor descendió del vehículo y solicitó que se le suministrara gasolina, mientras una trabajadora iniciaba el servicio.

No es la primera vez que ocurre un incidente similar en la entidad.
No es la primera vez que ocurre un incidente similar en la entidad.

Durante el proceso, el sujeto introdujo un elemento adicional en la escena: un recipiente de plástico. Con aparente calma, limpió el galón y lo colocó detrás de su automóvil, solicitando que también fuera llenado. En ese momento, la situación no despertó sospechas y la despachadora continuó con la atención.

Tras completar la carga en el tanque del vehículo, la empleada retiró la manguera y se dirigió hacia el recipiente para continuar con el servicio. Fue en ese instante cuando el conductor ejecutó la maniobra. Sin previo aviso, subió a su unidad, encendió el motor y aceleró para abandonar el lugar.

La trabajadora, sorprendida por la acción, únicamente pudo observar cómo el automóvil se alejaba sin poder intervenir. La escena, captada por cámaras de seguridad, muestra la rapidez con la que se concretó el robo, aprovechando un momento de distracción.

La empleada no pudo hacer nada ante la rápida maniobra.
La empleada no pudo hacer nada ante la rápida maniobra.

Este tipo de incidentes no es aislado en la región de Puebla. En semanas recientes, se reportó un caso similar que también generó repercusión en redes sociales, donde un vehículo con rines de colores llamativos fue señalado por cometer robos en distintas estaciones de servicio.

La difusión del video ha reavivado la conversación sobre la seguridad en gasolineras y la vulnerabilidad del personal ante este tipo de prácticas. Usuarios han señalado la necesidad de reforzar protocolos de atención y vigilancia para evitar que estos hechos se repitan.

Asimismo, este caso pone en evidencia las estrategias utilizadas por algunos delincuentes, quienes recurren a métodos simples pero efectivos para distraer y evadir el pago. La rapidez de la acción y la falta de reacción inmediata dificultan la intervención en el momento.

Las autoridades no han emitido información oficial sobre la identificación del responsable, sin embargo, el video continúa circulando ampliamente, aumentando la presión para que se tomen medidas preventivas en este tipo de establecimientos.

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