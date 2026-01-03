Detienen a seis personas en Chimalhuacán, dos menores de edad, por su presunta participación en el delito de trata de personas

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Por su presunta participación en el delito de trata de personas, dos hombres, dos mujeres y dos menores de edad fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la policía municipal de Chimalhuacán, luego de una llamada de auxilio que permitió además el rescate de tres aparentes víctimas.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron tras una denuncia ciudadana recibida a través del sistema C4 municipal, en la que se alertó sobre la posible localización de dos mujeres, hermanas entre sí, una de ellas menor de edad, quienes contaban con fichas de búsqueda emitidas desde el pasado 17 de diciembre.

Ambas habían sido vistas por última vez en el municipio de Temascalapa, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y localización.

Operativo de vigilancia permite rescatar a tres víctimas

Con base en la información proporcionada, autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo en la colonia Talabarteros, en el municipio de Chimalhuacán.

Durante los recorridos de seguridad y verificación, los elementos identificaron un inmueble que presuntamente era utilizado para mantener privadas de la libertad a varias mujeres.

Al arribar al domicilio, los agentes se entrevistaron con la propietaria del inmueble, quien permitió el acceso voluntario a la vivienda. Una vez en el interior, los elementos localizaron a tres mujeres que aparentemente se encontraban en contra de su voluntad: las dos hermanas reportadas como desaparecidas, una de ellas menor de edad, así como una tercera víctima, también menor.

Tras confirmar la situación, las autoridades procedieron a la detención de Edwin “N”, Edson “N”, Elizabeth Monserrat “N” y Jessica “N”, así como de dos menores de edad, quienes presuntamente participaban en la retención ilegal y explotación de las víctimas.

Detenidos obligaban a víctimas a ejercer la prostitución

De acuerdo con las primeras investigaciones, las personas detenidas supuestamente obligaban a las mujeres a ejercer la prostitución, situación que será investigada a fondo por el Ministerio Público.

Las tres víctimas fueron rescatadas y trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron atención médica, psicológica y acompañamiento especializado, conforme a los protocolos establecidos para casos de trata de personas. Asimismo, se dio parte a las instancias correspondientes para garantizar la protección integral de las menores de edad y salvaguardar sus derechos humanos.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

La FGJEM informó que se continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas o posibles víctimas relacionadas con este caso.

La Fiscalía reiteró que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas detenidas deberán ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia judicial definitiva emitida por un juez. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pudiera estar relacionado con delitos de trata de personas, privación ilegal de la libertad o explotación, ya que la participación ciudadana es clave para la detección y combate de este tipo de delitos.

Finalmente, las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre corporaciones municipales y estatales, así como el uso de los sistemas de emergencia y denuncia, los cuales permiten una respuesta oportuna ante situaciones que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas, en especial de niñas, niños y adolescentes.