México

Detienen a seis personas en Chimalhuacán, dos menores de edad, por su presunta participación en el delito de trata de personas

Autoridades lograron rescatar a tres mujeres que aparentemente eran víctimas de explotación sexual

Guardar
FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)
FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Por su presunta participación en el delito de trata de personas, dos hombres, dos mujeres y dos menores de edad fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la policía municipal de Chimalhuacán, luego de una llamada de auxilio que permitió además el rescate de tres aparentes víctimas.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron tras una denuncia ciudadana recibida a través del sistema C4 municipal, en la que se alertó sobre la posible localización de dos mujeres, hermanas entre sí, una de ellas menor de edad, quienes contaban con fichas de búsqueda emitidas desde el pasado 17 de diciembre.

Ambas habían sido vistas por última vez en el municipio de Temascalapa, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y localización.

Operativo de vigilancia permite rescatar a tres víctimas

detención trata de personas Chimalhuacán
detención trata de personas Chimalhuacán Edomex FGJEM

Con base en la información proporcionada, autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo en la colonia Talabarteros, en el municipio de Chimalhuacán.

Durante los recorridos de seguridad y verificación, los elementos identificaron un inmueble que presuntamente era utilizado para mantener privadas de la libertad a varias mujeres.

Al arribar al domicilio, los agentes se entrevistaron con la propietaria del inmueble, quien permitió el acceso voluntario a la vivienda. Una vez en el interior, los elementos localizaron a tres mujeres que aparentemente se encontraban en contra de su voluntad: las dos hermanas reportadas como desaparecidas, una de ellas menor de edad, así como una tercera víctima, también menor.

Tras confirmar la situación, las autoridades procedieron a la detención de Edwin “N”, Edson “N”, Elizabeth Monserrat “N” y Jessica “N”, así como de dos menores de edad, quienes presuntamente participaban en la retención ilegal y explotación de las víctimas.

Detenidos obligaban a víctimas a ejercer la prostitución

Seguridad Ciudadana Chimalhuacán
Seguridad Ciudadana Chimalhuacán

De acuerdo con las primeras investigaciones, las personas detenidas supuestamente obligaban a las mujeres a ejercer la prostitución, situación que será investigada a fondo por el Ministerio Público.

Las tres víctimas fueron rescatadas y trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron atención médica, psicológica y acompañamiento especializado, conforme a los protocolos establecidos para casos de trata de personas. Asimismo, se dio parte a las instancias correspondientes para garantizar la protección integral de las menores de edad y salvaguardar sus derechos humanos.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

La FGJEM informó que se continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas o posibles víctimas relacionadas con este caso.

La Fiscalía reiteró que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas detenidas deberán ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia judicial definitiva emitida por un juez. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pudiera estar relacionado con delitos de trata de personas, privación ilegal de la libertad o explotación, ya que la participación ciudadana es clave para la detección y combate de este tipo de delitos.

Finalmente, las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre corporaciones municipales y estatales, así como el uso de los sistemas de emergencia y denuncia, los cuales permiten una respuesta oportuna ante situaciones que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas, en especial de niñas, niños y adolescentes.

Temas Relacionados

DetenciónTrata de personasChimalhuacánEdomexFGJEM

Más Noticias

Enfermeros del ISSSTE se vuelven virales al cuidar a pacientes durante sismo en Acapulco

La respuesta del personal de salud en Acapulco se volvió viral en redes sociales

Enfermeros del ISSSTE se vuelven

Cuánto cuesta comer en el Bar de Diego Luna y en dónde está ubicado en CDMX

La propuesta gastronómica del protagonista de Andor y Jesús Ochoa sigue conquistando paladares y corazones en la ciudad

Cuánto cuesta comer en el

Marjorie de Sousa celebra captura de Maduro: “Venezuela libre”

La actriz venezolana expresó su sentir por su país y celebró el inicio de una nueva etapa tras la detención del mandatario

Marjorie de Sousa celebra captura

Sheinbaum reitera buena relación con EEUU tras expresiones de Trump sobre apoyo de México a Venezuela

La presidenta reveló que mandatarios de diversos países se han comunicado con ella, lo que podría dar pie a crear un bloque regional

Sheinbaum reitera buena relación con

La brecha de Guerrero: el riesgo sísmico que mantiene en alerta a México

El sismo de magnitud 6.5 registrado este 2 de enero reactivó la discusión sobre la Brecha de Guerrero y el riesgo de un terremoto mayor

La brecha de Guerrero: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de los Soles:

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Ex participante de La Isla

Ex participante de La Isla anuncia la muerte de su bebé recién nacido: “Estoy agradecida por cada momento que pasé con él”

Cuánto cuesta comer en el Bar de Diego Luna y en dónde está ubicado en CDMX

Marjorie de Sousa celebra captura de Maduro: “Venezuela libre”

Video de Ángela Aguilar dándole una cachetada a Christian Nodal desata controversia en redes: “Órale, cocazo”

“Se cancelan las mañanitas”: sismo de 6.5 en Guerrero sorprende a mariachis en plena serenata

DEPORTES

Ranking UFC 2026: siete peleadores

Ranking UFC 2026: siete peleadores mexicanos comienzan el año clasificados

Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL

Exjugador de Mazatlán FC celebra la caída del dictador, Nicolás Maduro: “¡Venezuela, todo va a estar bien!”

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia